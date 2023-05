TEST: Anker Soundcore Space Q45

Soundcore Space Q45 to produkt z linii słuchawek Soundcore Life firmy Anker. Oto wszystko, co musisz wiedzieć, zanim zdecydujesz się polecieć z nimi w kosmos.

Słuchawki są przede wszystkim wykonane z tworzywa sztucznego i mają miękkie nauszniki, które są wygodne i rozsądnie regulowane, obracając się, aby leżeć płasko i schować w załączonym etui. Wzmocniony metalem pałąk na głowę jest najmocniejszą częścią. Space Q45 swobodnie można używać przez kilka godzin.

Elementy sterujące słuchawek są małe, ale dość łatwe do zrozumienia. Te dotyczące multimediów i głośności znajdują się na prawym nauszniku. Na lewym są bardziej ogólne przyciski sterujące: zasilania i do przełączania między trybami ANC. Możesz przytrzymać przyciski zwiększania lub zmniejszania głośności przez dwie sekundy, aby odtworzyć odpowiednio następny/poprzedni utwór.

Aplikacja Soundcore (iOS/Android) jest użytecznym sposobem na rozszerzenie funkcjonalności za pomocą urządzenia mobilnego. Ma możliwość sterowania funkcjami, takimi jak redukcja szumów czy alternatywne kodeki Bluetooth. Zawiera również ustawienia EQ.

Anker Soundcore Space Q45 łączy się za pomocą Bluetooth, z przewodową opcją zapasową 3,5 mm. Słuchawki ładuje się za pomocą kabla USB-C. Domyślnym kodekiem jest AAC, ale model obsługuje również SBC, a także LDAC.

Anker szacuje żywotność baterii na 65 godzin z wyłączonym ANC i 50 godzin z włączonym ANC i są to dane zgodne z prawdą. Słuchawki obsługują również szybkie ładowanie.

Anker Soundcore Space Q45 ma dość solidną izolację akustyczną. Po założeniu dobrze maskuje rozmowy na zewnątrz lub cichą muzykę. Obsługuje również aktywną redukcję szumów i tryb przezroczystości. ANC jest dość solidny, chociaż nie równa się z wiodącymi na rynku rozwiązaniami, takimi jak Sony WH-1000XM5.

System mikrofonów świetnie radzi sobie również z odrzucaniem szumów tła, szczególnie na ulicach miast i w wietrznym otoczeniu. Niewiele bezprzewodowych słuchawek za takie pieniądze jest w stanie robić to tak dobrze. To świetny wybór do pracy, zwłaszcza jeśli spędzasz większość dnia na rozmowach konferencyjnych.

Jakość dźwięku Anker Soundcore Space Q45 jest prawdopodobnie największym problemem w oczach, czy raczej uszach testera. Większość użytkowników przyzwyczai się do niego szybko, ale mając porównanie z innymi zestawami, można ponarzekać. Bas jest nieco przesadzony, środek pasma obniżony, a wyższe częstotliwości przy maksymalnej głośności brzmią sycząco. Być może jednak wolisz słuchać podcastów bardziej niż muzyki lub potrzebujesz słuchawek do podróży samolotem i doceniasz skupienie się na redukcji szumów. Tak długo, jak wiesz, że profil dźwiękowy nie do końca pasuje do platońskiego ideału, będziesz zadowolony.

Specyfikacja