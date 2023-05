Acer zaprezentowałnowości w serii TravelMate, które odpowiadają potrzebom pracowników mobilnych i hybrydowych. Nowe laptopy (Acer TravelMate P6 14 oraz Acer TravelMate P4 / Spin 14) zostały wyposażone m.n. w procesory IntelCorevPro13. generacji, wyświetlacze premium 16:10 nawet o rozdzielczości OLED i wydajną baterię o pojemności 65 Wh z funkcją szybkiego ładowania.

Acer TravelMate P6 14

Najnowszy TravelMate P6 14 to najwyższej klasy laptop biznesowy dla mobilnych profesjonalistów i kadry kierowniczej. Jakość obrazu w standardzie OLED 2,8K (2880×1800 px), współczynnik proporcji 16:10 i pokrycie 100% barw z przestrzeni DCI-P3 podkreślą walory każdej prezentacji. Za imponujące osiągi laptopa odpowiada technologia Intel vPro, a niezawodność i wysoką wydajność gwarantuje zgodność ze standardem Intel Evo. Na pokładzie mamy procesor Intel Core i7 13. generacji, 32 GB pamięci RAM LPDDR5 i szybko ładującą się baterię o pojemności 65 Wh. Kamera internetowej FHD IR, technologia redukcji szumów Acer PurifiedVoice wspomagana przez sztuczną inteligencję i skierowane do góry głośniki z systemem DTS Audio sprawią, że każde spotkanie biznesowe online i każda wideorozmowa stanie się przyjemnością. Funkcja PrivacyPanel pomaga chronić to, co użytkownik wyświetla na ekranie — obraz nie będzie widoczny pod kątem powyżej 90°. Koniec z podglądaniem. Laptop TravelMate P6 14 zapewnia łączność w standardzie 2×2 Wi-Fi 6E i 5G, co gwarantuje szybsze i stabilniejsze połączenie z siecią.

Acer TravelMate P4 14 i Acer TravelMate P4 Spin 14

14- i 16-calowe wersje TravelMate P4 oraz laptopy TravelMate P4 Spin to wydajność na nowym poziomie, za którą odpowiadają procesory Intel Core i7 vPro 13. generacji oraz karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 2050. Model TravelMate P4 14 wyróżnia się lekką obudową ze stopu magnezu oraz większą powierzchnią ekranu o proporcjach 16:10 i rozdzielczości 2,2K. Co więcej, konwertowalny TravelMate P4 Spin 14 wyposażony jest w dotykowy panel pokryty szkłem Corning Gorilla Glass i ekran dotykowy oferujący rozdzielczość obrazu w standardzie WUXGA oraz dokowany rysik umożliwiający łatwe sporządzanie odręcznych notatek.

Acer TravelMate P2 14 i Acer TravelMate P2 16

Laptopy Acer TravelMate P2 dostępne są z 14- lub 16-calowym ekranem 16:10 wyświetlającym obraz w rozdzielczości WUXGA (1920×1200 px) i zapewniającym szeroki kąt widzenia do 170 stopni w standardzie IPS. Te kompaktowe laptopy biznesowe wyposażone zostały w procesory Intel Core 13. generacji i karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 2050, co oznacza wydajność na wyższym poziomie — godnego każdego biznesu. Zastosowanie panelu dotykowego pokrytego szkłem OceanGlass, klawiszy o skoku 1,55 mm oraz 180-stopniowego zawiasu, dzięki któremu komputer można rozłożyć jak gazetę, sprawia, że urządzenia te stają się wyjątkowo poręczne i praktyczne. Karta sieciowa obsługuje standard Wi-Fi 6E i 4G LTE oraz bogaty wachlarz złącz i portów takich, jak np. port Thunderbolt 4 typu C, który zapewnia transfer danych z prędkością 40 Gb/s i jest w stanie obsłużyć jednocześnie dwa wyświetlacze 4K.

Wszystkie najnowsze laptopy biznesowe TravelMate mają na pokładzie system Windows 11 i korzystają z technologii Acer Dust Defender, która usuwa gromadzący się kurz i poprawia rozpraszanie ciepła. Technologia Acer Light Sensing rozpoznaje kolory otoczenia i wykrywa natężenie światła, dostosowując jasność i temperaturę barw wyświetlacza do warunków, dzięki czemu wyświetlany obraz prezentuje się zawsze naturalnie i przyjemnie dla oka. Standard Microsoft Secured-core PC i moduł TPM 2.0 zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zawartości komputerów w standardzie. Z kolei technologia Acer User Sensing blokuje ekran, gdy użytkownik odchodzi od komputera — oferując szybkie odblokowanie po powrocie. W klawiaturach laptopów biznesowych z serii TravelMate zastosowano większe touchpady, zadbano o cichszą pracę i zamontowano klawisze o niskim skoku 1,55 mm, co przekłada się na szybkie i płynne pisanie.

Cena i dostępność

Acer TravelMate P6 14 (TMP614-53​) dostępny będzie w naszym regionie w lipcu w cenie od równowartości 1 399 Euro.

Acer TravelMate P4 16 (TMP416-52) dostępny będzie w naszym regionie w czerwcu w cenie od równowartości 1 299 Euro.

Acer TravelMate P4 Spin 14 (TMP414RN-53​) dostępny będzie w naszym regionie w czerwcu w cenie od równowartości 1 249 Euro.

Acer TravelMate P4 14 (TMP414-53​) dostępny będzie w naszym regionie w czerwcu w cenie od równowartości 1 199 Euro.

Acer TravelMate P2 16 (TMP216-51​) dostępny będzie w naszym regionie w czerwcu w cenie od równowartości 1 049 Euro.

Acer TravelMate P2 14 (TMP214-55​) dostępny będzie w naszym regionie w czerwcu w cenie od równowartości 999 Euro.