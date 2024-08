Ekosystem urządzeń Legion zyskuje nowe monitory i szereg akcesoriów Lenovo Legion Go

Firma Lenovo właśnie zaprezentowała nowe monitory gamingowe Lenovo Legion i szereg nowych akcesoriów Lenovo Legion Go, dzięki którym gracze mogą jeszcze lepiej dopasować urządzenia do swoich potrzeb podczas maratonów z grami.

Stacja dokująca Lenovo Legion Go USB-C to baza do urządzeń Lenovo Legion Go, gdy znajdują się w domu. Stacja jest wyposażona w port USB-C Power (maks. 100 W), port 1G RJ45, w pełni funkcjonalny port Type-C, dwa porty USB-A 3.0 oraz złącze HDMI 2.0, które obsługuje rozdzielczość do 4K przy 60 Hz. Stacja dokująca posiada również zintegrowany kabel typu C o długości 230 mm do podłączenia Lenovo Legion Go.

Uchwyt ładujący Lenovo Legion Go zamienia odłączane kontrolery TrueStrike w jeden kontroler z możliwością ładowania. Po pełnym naładowaniu wbudowana bateria złącza umożliwia pełne naładowanie lewego i prawego kontrolera TrueStrike. Samo złącze ładowania Lenovo Legion Go ładuje się przez port typu C.

Etui Lenovo Legion Go o sztywnej konstrukcji z dwusuwakowym zamkiem błyskawicznym ma specjalną klapkę chroniącą ekran oraz wewnętrzną zasuwaną na zamek kieszeń, w której można przechowywać dodatkowy kabel USB, pamięć USB, przenośną klawiaturę, słuchawki czy inne akcesoria. Zasilacz Lenovo Legion Go i kontroler trybu FPS bez problemu zmieszczą się w etui pod urządzeniem.

Jeszcze precyzyjniejszą kontrolę podczas wyścigów lub gier FPS zapewnia joystick Lenovo Legion Go Pro. Stworzony jest z wyjątkowo przyczepnego materiału o bogatej fakturze, więc z pewnością zwiększy komfort i kontrolę podczas intensywnej sesji gamingowej.

System Lenovo Legion Go idealnie uzupełnia wielourządzeniowa miniklawiatura Lenovo Bluetooth o układzie 75%, niewielkiej wadze 180 g i grubości zaledwie 5,6 mm. Dzięki możliwości sparowania z wieloma urządzeniami klawiaturę można z łatwością przełączać nawet między trzema urządzeniami. Współpracuje ona z systemami Microsoft Windows, Android i iPadOS.

Posiadacze Lenovo Legion Go, którzy zamierzają grać nie tylko w podróży, mają do wyboru dwa nowe monitory: 27-calowy Lenovo Legion R27qc-30 oraz 31,5-calowy Lenovo Legion R32qc-30. Oba monitory mają zakrzywiony ekran 1500R, który oferuje częstotliwość odświeżania maks. 180 Hz i czas reakcji 0,5 ms (MPRT). Monitor o przekątnej 27 cali obsługuje 120% sRGB oraz 90% DCI-P3, natomiast jego 31,5-calowy odpowiednik – 112% sRGB. Monitory są wyposażone w dwa porty HDMI 2.1, jeden port DP 1.4, wyjście audio oraz głośniki 3 W.

Gracze, którzy chcą w pełni wykorzystać potencjał swoich nowych akcesoriów, monitorów i urządzeń Lenovo Legion, mogą skorzystać z Legion Ultimate Support, aby mieć dostęp do porad technicznych ekspertów gamingu przez całą dobę za pośrednictwem czatu, poczty elektronicznej lub telefonicznie. W miarę dalszego rozwoju oferty Lenovo Legion gracze zyskają więcej możliwości personalizacji swojego sprzętu pozwalających im podążać za celami, które wcześniej wydawały się niemożliwe do osiągnięcia.

Ceny i dostępność