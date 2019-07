TEST: Huawei MateBook D

MacBooki zapoczątkowały pewien trend na rynku laptopów – eleganckich, lekkich urządzeń o specyfikacji wystarczającej do komfortowego multitaskingu, doskonale nadających się do mobilnej pracy. Swojej inspiracji komputerami Apple nie kryje Huawei, który niedawno przesłał do naszej redakcji swojego MateBooka D w wersji z procesorem Ryzen 5 2500U. Czy dobrze się nam na nim pracowało?

Design laptopa wyraźnie przywodzi na myśl MacBooki, ale trudno uznać to za wadę. Huawei zadbało o to, żeby aluminiowa, minimalistyczna obudowa była wykonana z dbałością o szczegóły i solidna. 14-calowy ekran otoczony jest wąskimi ramkami i osadzony na rozkładającym się na płasko zawiasie. W MateBooku D zastosowano matową matrycę o dużej jasności, która ułatwia pracę w świetle słonecznym. Rozdzielczość Full HD zapewnia bardzo dobrą ostrość, ale mieliśmy zastrzeżenia do odwzorowania barw – są one lekko wyblakłe. Podczas codziennego korzystania z laptopa to nie przeszkadza, ale uniemożliwia naprawdę solidną edycję zdjęć lub filmów.

To jednak mała strata, ponieważ urządzenie nie jest przeznaczone do edycji grafiki cyfrowej. Testowana konfiguracja – procesor Ryzen 5 2500U wraz ze zintegrowaną kartą Radeon Vega 8, 8 GB RAM i dysk SSD 256 GB – to układ przeznaczony przede wszystkim do pracy biurowej, w której sprawdza się znakomicie. MateBook D bez problemu radzi sobie z obsługą wielu procesów naraz. W trakcie testów mieliśmy niejednokrotnie otwartych kilkanaście kart w przeglądarce, przynajmniej trzy okna Worda, odtwarzacz muzyki MusicBee i kilka innych programów działających w tle. Urządzenie nawet na chwilę nie zamuliło, a co najważniejsze, nie zaczęło się nagrzewać. Na pewno ucieszy to osoby pracujące mobilnie, które nie zawsze mają okazję postawić komputer na stoliku.

Ze względu na słabą kartę graficzną (chociaż i tak lepszą od popularnego wśród lekkich notebooków układu Intel HD Graphics) sprzęt nie nadaje się do gier, a nawet kilkuletnie tytuły pokroju Battlefield 1 działają jedynie przy niskich ustawieniach graficznych.

Klawiatura MateBooka D jest podświetlana (do wyboru są dwa poziomy intensywności). Pisze się na niej bardzo wygodnie; klawisze mają mały skok i są ciche. Równie komfortowy okazał się duży, precyzyjny gładzik. Laptop otrzymał bogaty zestaw złączy. Jedynym minusem jest tylko jeden port USB-C, który służy do ładowania urządzenia. Na szczęście ładowarkę będziemy podłączać dość rzadko, ponieważ bateria wystarcza na 8-9 godzin intensywnej pracy i około 6 godzin oglądania filmów.

Czy warto kupić MateBooka D? Jako mobilne biuro laptop od Huawei sprawdzi się znakomicie – jest lekki, wydajny i wygodny. Osoby szukające potężniejszego narzędzia do pracy z grafiką powinny raczej wybrać inny model.

