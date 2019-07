TEST: Samsung QLED Q90R

Telewizory Samsung QLED są wyjątkowe – żaden inny producent nie opanował trudnej sztuki tworzenia produktów, które są jednocześnie elitarne i przystępne dla każdego użytkownika. Tegoroczny model Q90R znów łączy te dwa przeciwstawne światy, oferując nam wysmakowane wzornictwo, perfekcyjny obraz i prostotę obsługi.

Na widok 65-calowego, smukłego, bezramkowego ekranu, nie sposób nie pokiwać głową z uznaniem. Po włączeniu telewizora od razu rzuca się w oczy jego paleta barw – nasycona i bogata, ale jednocześnie naturalna. Technologia Quantum Dot pozwala cieszyć się nią zarówno w scenach ciemnych, jak i jasnych. Doskonale widać to podczas seansu Gry o tron i podziwiania serialowych lokacji.

Pełen zakres kolorów dostępny jest także w kontrastowych scenach. Jednocześnie Q90R jest na tyle precyzyjny, by w pełni doświetlać jasne obiekty bez efektu aureoli dookoła ich krawędzi. W połączeniu z obsługą HDR 10+ zapewnia to wrażenie głębokich, dynamicznych kontrastów, które nie tracą realizmu. Zwróćmy też uwagę na poszerzone kąty widzenia. Gdy patrzyliśmy na ekran z boku, zachwycał on takimi samymi głębokimi czerniami i nasyconymi kolorami, jakie zaobserwowaliśmy podczas siedzenia bezpośrednio przed Q90R.

Za obróbkę obrazu, dźwięku i szybką interakcje z telewizorem odpowiada zupełnie nowy procesor Quantum 4K, czyli przeznaczona do obsługi rozdzielczości Ultra HD wersja technologii znanej z telewizorów 8K. Dzięki niemu możliwe jest wyświetlanie zawartości o niższej rozdzielczości jako 4K. W większości przypadków trudno było stwierdzić, że upscalingowane filmy w ogóle były poddane jakiejś obróbce – obraz wyglądał tak płynnie i naturalnie jak w natywnym 4K. Sztuczna inteligencja potrafi także dostosowywać jasność ekranu i głośność do warunków otoczenia, co do minimum ogranicza konieczność samodzielnej konfiguracji Q90R. Dla chętnych dostępne jest jednak sporo łatwo dostępnych opcji, ustawień i gotowych presetów.

Spośród tych ostatnich największe wrażenie zrobił na nas tryb Gry, który otrzymał dynamiczny korektor czerni, poprawiający widoczność ciemnych scen. Oferuje on minimalny lag i wysokie odświeżanie 120 Hz, a także obsługę FreeSync.

Samsung nie zapomniał o funkcjach smart home, których w urządzeniu znajdziemy sporo. Powraca znany i lubiany tryb Ambient (patrz: dział Horyzont) oraz wsparcie dla SmartThings. Telewizor bez problemu współpracuje także z urządzeniami Apple za pośrednictwem AirPlay 2.

Q90R to sprzęt, który spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników i uczyni każdy seans filmowy magicznym przeżyciem.

Specyfikacja