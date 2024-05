TEST: Inteligentne pierścienie

Jednym z ostatnich osiągnięć w obszarze urządzeń do noszenia jest ewolucja inteligentnych pierścieni. Te małe gadżety można wsunąć na palec, aby monitorować dane biometryczne. Są mniej inwazyjne niż zegarek, co oznacza, że możesz korzystać z ich funkcji, ale nadal nosić swojego Breitlinga na nadgarstku.

Zainteresowanie inteligentną opieką zdrowotną stale rośnie, a smart pierścień daje możliwość monitorowania snu, tętna, codziennej aktywności i innych wskaźników, dzięki czemu możesz uzyskać pełniejszy obraz swojego zdrowia. Dzięki wsparciu aplikacji na smartfony możesz zinterpretować te dane i dokonać niezbędnych korekt stylu życia. Tradycyjnie używano do tego zegarka – ale inteligentne pierścienie zapewniają subtelniejszy sposób gromadzenia danych w tle.

Rozwiązania te są zdominowane przez marki startupowe. Oura to największa nazwa, obecnie trzeciej generacji, która została wprowadzona na rynek w 2015 roku. Często mówi się o Ultrahuman, a firmy takie jak Circular i RingConn również są godne uwagi. Wielcy gracze również zaczynają interesować się inteligentnymi pierścieniami, a Samsung ma wprowadzić za jakiś czas na rynek Galaxy Ring.

Testujemy…

Circular Ring Slim

Specyfikacja

ŁĄCZNOŚĆ Bluetooth LE 4.2 do 5.0

Bluetooth LE 4.2 do 5.0 ŻYWOTNOŚĆ BATERII do pięciu dni

do pięciu dni ODPORNOŚĆ IPX8

IPX8 WYMIARY 8,8 x 2,2 mm

8,8 x 2,2 mm WAGA 2 g

2 g CENA 1 139 PLN

Na pierwszy rzut oka: Circular Ring Slim waży tylko 2 g i zapewnia sześciodniową żywotność baterii. Ma czujniki śledzące tętno, oddech, temperaturę, aktywność i sen, a wszystko to zsynchronizuje się z aplikacją na smartfona, aby pomóc ci śledzić i wydawać stosowne rekomendacje. Ring Slim jest dostępny w ośmiu rozmiarach, ale tylko w jednym wzorze, i ma przycisk dotykowy na górze.

Oura Ring Gen 3 Horizon

Specyfikacja

ŁĄCZNOŚĆ Bluetooth LE

Bluetooth LE ŻYWOTNOŚĆ BATERII do siedmiu dni

do siedmiu dni WODOODPORNOŚĆ do 100 m

do 100 m WYMIARY 7,9 x 2,55 mm

7,9 x 2,55 mm WAGA 4-6 g

4-6 g CENA 1 409 PLN

Na pierwszy rzut oka: Oura Ring Gen 3 jest dostępny w dwóch wersjach, a Horizon (idealnie okrągła wersja) jest dostępny w sześciu wykończeniach i ośmiu rozmiarach. Waży 4-6 g, a bateria wytrzymuje siedem dni. Oferuje pełny zestaw aktywności, śledzenie snu, tętna i temperatury, integrując się z Apple Zdrowie, Strava i nie tylko. Aby odblokować pełny potencjał, potrzebujesz jednak miesięcznego członkostwa za 25 PLN.

RingConn Smart Ring

Specyfikacja

ŁĄCZNOŚĆ Bluetooth 5.2

Bluetooth 5.2 ŻYWOTNOŚĆ BATERII do siedmiu dni

do siedmiu dni ODPORNOŚĆ IP68

IP68 WYMIARY 7,8 x 2,6 mm

7,8 x 2,6 mm WAGA 3-5 g

3-5 g CENA 1 129 PLN

Na pierwszy rzut oka: Ten inteligentny pierścień otrzymał ochronę IP68 i waży 3-5 g. Jest wykończony tytanem i dostępny w trzech kolorach, a bateria wytrzymuje siedem dni. Umożliwia śledzenie tętna, snu, aktywności i temperatury ciała. Bezpłatna aplikacja umożliwia monitorowanie wszystkich danych w celu uzyskania wglądu w stan zdrowia. Dostępna jest także świetna ładowarka.

SPRZĘT 01:

Circular Ring Slim

Reklamowany jako „najcieńszy inteligentny pierścień w historii”, Circular Ring Slim jest przeznaczony do ciągłego noszenia, także podczas snu. Waży zaledwie 2 gramy i ma 2,2 mm grubości. Spodziewałem się, że będzie nieco węższy, ale jest zaskakująco wygodny i prawie nie czułem go podczas noszenia, nawet w trakcie snu.

Circular Ring Slim wykorzystuje zaawansowane czujniki PPG, w tym czujnik temperatury powierzchni i trójosiowy akcelerometr. Podczas wykonywania określonych pomiarów, podświetla się trzema różnymi diodami LED. Kiedy go nosisz, monitoruje i śledzi zdrowie i samopoczucie, w tym liczbę kroków, poziom energii, sen, tętno, poziom tlenu we krwi i inne.

Byłem pod wrażeniem danych zebranych przez aplikację Circular i dodatkowych informacji, które mi dostarczyła, abym mógł poprawić swoje codzienne nawyki. Koła poziomu snu, energii i stresu dają świetny wgląd we wszystkie te obszary, a analiza snu jest bardzo dogłębna, obejmując fazę REM, rytm dobowy i całkowity jego czas.

Wyjątkową cechą Circular Ring Slim jest wprowadzenie Kira+, asystenta zdrowia i dobrego samopoczucia napędzanego technologią AIR. Wykorzystuje generatywne modele języka AI do analizy danych, zadawania pytań i przedstawiania spersonalizowanych sugestii. Po 14 dniach kalibracji Kira+ zaczęła dostarczać informacji na temat mojego codziennego życia – na przykład kiedy jest odpowiedni czas na kawę, ćwiczenia czy sen.

Powiedziawszy to wszystko, muszę dodać, że pierścień miał problemy z łącznością i nie zawsze mnie o tym ostrzegał. Na przykład pewnego razu sprawdziłem, czy pierścień został zsynchronizowany z aplikacją, nosząc go przez cały ranek, a potem sprawdzając statystyki, okazało się, że przez wiele godzin nie zapisał żadnych danych.

Jednak największym minusem i tym, co naprawdę zawodzi w Circular Ring Slim, jest żywotność baterii. Twierdzenia, że oferuje sześć dni pracy na baterii, są mocno na wyrost. W moich testach byłem w stanie osiągnąć maksymalnie dwa, nawet w trybie eko i przy wyłączonych wibracjach. Prawdziwym rozczarowaniem było, gdy ładowałem Circular Ring Slim przez większą część dnia, nosiłem przez kilka godzin i okazywało się, że tego samego wieczoru poziom naładowania spadł do 14%.

Circular Ring Slim to dobra koncepcja, ale wymaga poważnych ulepszeń. Jeśli rozwiąże swoje problemy, może to być naprawdę niesamowity inteligentny pierścień.

SPRZĘT 02:

Oura Ring Gen 3 Horizon

Ze wszystkich dostępnych obecnie inteligentnych pierścieni Oura jest prawdopodobnie najbardziej znana i oferuje najbardziej wszechstronną funkcjonalność. Oura Ring Gen 3 to także jeden z najdroższych inteligentnych pierścieni, ponieważ za dostęp do większości danych dotyczących zdrowia trzeba płacić miesięczną opłatę członkowską. Czy warto?

Pomimo tego, że Oura Ring Gen 3 został wprowadzony na rynek trzy lata temu, nadal nie jest cięższy ani bardziej nieporęczny niż inteligentne pierścienie, które miały premierę później. Ma trwałą, tytanową powłokę z PVD. Jest wytrzymały, a przez miesięczny okres testowania, nie wykazywał oznak zużywania materiału.

Oura Ring jest nadal jednym z najlepszych monitorów snu na rynku. Według marki Oura Ring Gen 3 osiąga 79% zgodności z polisomnografią w 4-stopniowej klasyfikacji snu (czuwanie, lekki, głęboki i REM). Oznacza to, że Oura Ring Gen 3 rozpoznaje różne cykle snu z dużą dokładnością. Każdego ranka otrzymasz jego ocenę.

Jeśli zachorujesz, Oura Ring może automatycznie rozpoznać chorobę – na przykład mierząc gorączkę za pomocą czujnika temperatury – i zasugerować włączenie trybu odpoczynku. W trybie odpoczynku aplikacja nie podaje celu aktywności, a śledzenie stresu jest również wyłączone. Co więcej, gdy rozpoczniesz regenerację i dezaktywujesz tryb spoczynku, nie zostaniesz po prostu wrzucony z powrotem na głęboką wodę. Zamiast tego aplikacja stopniowo zwiększa liczbę sugestii dotyczących aktywności, aby ułatwić ci powrót do ćwiczeń. Mądre.

Oura Gen 3 może śledzić ćwiczenia niemal tak dobrze jak sen. Moją ulubioną częścią było automatyczne wykrywanie aktywności. Podobnie jak Apple Watch, rozpoznaje i rejestruje ponad 30 z nich, automatycznie inicjując trening.

Dostęp do prawie wszystkich danych zdrowotnych w aplikacji, oprócz podstawowych, jest płatny. Można argumentować, że płacenie najwyższej ceny za inteligentny pierścień, a następnie płacenie miesięcznej opłaty za dostęp do danych to trochę za dużo. Ale aplikacja i funkcje Oury są naprawdę najlepsze w swojej klasie, dlatego można powiedzieć, że członkostwo jest tego warte.

Oura Ring Gen 3 może pochwalić się jednym z najbardziej wszechstronnych zestawów funkcji, jakie widziałem w urządzeniach do noszenia w ostatnich latach. Co więcej, oferowane funkcje, w tym wyniki snu, aktywności i odporności, współpracują ze sobą, umożliwiając lepsze zrozumienie swojego zdrowia.

SPRZĘT 03:

RingConn Smart Ring

Wielu recenzentów opisało RingConn Smart Ring jako „tani” inteligentny pierścień, sprawiając wrażenie, że idzie on na skróty w wielu aspektach. Co by jednak nie powiedzieć, to bardzo przyzwoity monitor kondycji.

Jest wykonany z tytanu i waży bardzo niewiele, tylko 3-5 gramów, w zależności od rozmiaru. Ma szerokość 7,8 mm i grubość 2,6 mm. Wewnątrz znajdują się dwa wystające elementy, podobne do konstrukcji Oury, dzięki czemu diody LED są zawsze jak najbliżej skóry. Skoro już o tym mowa, podczas noszenia RingConna w nocy odkryłem, że diody LED są wystarczająco jasne, aby można je było używać jako słabej latarki. Nie jest to najsubtelniejsza funkcja.

Jednym z moich ulubionych elementów jest etui ładujące – wykorzystuje ładowarkę z klapką, której można używać w podróży. Żywotność baterii pierścienia wynosi około siedmiu dni. Korzystając z etui ładującego, możesz wydłużyć żywotność do 150 dni bez kabla do ładowania. Naprawdę imponujące.

RingConn jest dla inteligentnych pierścieni tym, czym trackery fitness dla inteligentnych zegarków. Śledzi podstawy, w tym tętno, saturację krwi i kroki. Jedyne, czego nie potrafi, to rozpoznawanie różnych rodzajów ćwiczeń.

RingConn Smart Ring doskonale monitoruje sen. Za każdym razem ocenia go i zapewnia to, co marka nazywa analizą czynników snu i zestawieniem jego etapów. Może także automatycznie wykrywać drzemki. I jest niezwykle dokładny – zmierzyłem go w porównaniu z wydajnością Apple Watch Ultra 2, który ma precyzyjnie dostrojony algorytm śledzenia snu, i oba pokazały mi te same statystyki.

Równie imponująca jest zdolność urządzenia do monitorowania stresu. Otrzymujesz nie tylko całodniowy indeks, ale także zestawienie poziomów stresu w ciągu dnia.

Jedną z funkcji, którą uznałem za zbędną, jest oś czasu stanu zdrowia. Oznacza kamienie milowe w ciągu dnia, na przykład osiągnięcie dziennego celu dotyczącego kalorii lub liczby kroków. Jednakże oś czasu wygląda na stosunkowo skąpą, ponieważ algorytm RingConn śledzi jedynie podstawowe statystyki.

Jeśli chcesz sprawdzać najważniejsze dane życiowe, sen i stres, ten pierścień może ci pomóc, nie przytłaczając cię. Jestem pewien, że gdy firma Ringconn zbierze wystarczającą liczbę (anonimowych) danych dotyczących zdrowia, aby wytrenować swój algorytm do przeprowadzania bardziej złożonych ocen, w aplikacji pojawią się nowe funkcje.

Werdykt

#1 | OURA RING GEN 3 HORIZON | 81/100

Plusy Bogactwo danych. Automatyczne wykrywanie aktywności i chorób. Lekkość i trwałość.

Minusy Opłata subskrypcyjna. Brak silnika wibracyjnego.

Podsumowując Ten najwyższej klasy inteligentny pierścień zachwyca eleganckim wyglądem i solidną jakością wykonania. Oferuje dokładne śledzenie snu, wykrywanie chorób i monitorowanie aktywności. Pomimo wysokiej ceny i subskrypcji, Oura Ring Gen 3 wyróżnia się jako opłacalna inwestycja dla osób poszukujących szczegółowych informacji na temat zdrowia w dyskretnym i stylowym urządzeniu do noszenia.

#2 | RINGCONN SMART RING | 76/100

Plusy Śledzenie stanu zdrowia. Długi czas pracy baterii. Dobrze zbierane dane o śnie i stresie.

Minusy Nie śledzi automatycznie ćwiczeń.

Podsumowując Jego pozbawiony fanaberii styl może się spodobać, jeśli nie chcesz wielu przytłaczających wskaźników zdrowotnych.

#3 | CIRCULAR RING SLIM | 60/100

Plusy Dane dotyczące zdrowia i dobrego samopoczucia. Pomocne wskazówki. Lekka konstrukcja.

Minusy Żywotność baterii. Problemy z synchronizacją.

Podsumowując Pomimo wygodnej konstrukcji i bogactwa danych, jakie oferuje, żywotność baterii jest okropna, a aplikacja ma zbyt wiele problemów z synchronizacją.