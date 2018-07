TEST: House of Marley Liberate XLBT

Produkty House of Marley kontynuują filozofię mistrza reggae z Jamajki. Bezprzewodowe słuchawki Liberate XLBT zostały zaprojektowane tak, aby łączyć szacunek dla środowiska z mocnym, basowym brzmieniem. Efekt jest imponujący: ten gadżet sprawi radość nie tylko tobie, ale także naturze, a ponadto stanie się ozdobą twojej kolekcji.

Na wstępie warto przyjrzeć się konstrukcji Liberate XLBT, ponieważ to z niej słuchawki czerpią swoją wyjątkowość. Wyściełany miękkim materiałem stalowy pałąk, łączy duże, obszerne muszle, otoczone miękkimi poduszkami. Całość jest lekka i nie uciska uszu, jednocześnie zapewniając dobrą izolację od otoczenia (słuchawki nie posiadają aktywnej redukcji szumów).

Najważniejsze są jednak wykorzystane materiały: w większości pochodzą one z recyklingu. Materiałowe wstawki na opasce i muszlach zostały wykonane ze specjalnej tkaniny Rewind, utkanej z bawełny i włókien konopnych z odzysku. Zdobiące słuchawki drewniane wstawki z dużym logiem House of Marley pochodzą z drewna z upraw ekologicznych. Liberate XLBT spodobają się przede wszystkim miłośnikom materiałów organicznych, ale nie tylko im: wysoka jakość wykonania sprawia, że te niebanalnie wyglądające słuchawki nie będą się gryzły nawet z biurowym strojem. Co ciekawe, producent zadbał także o odpowiednie opakowanie: wytrzymałe pudełko wykonano z tektury z odzysku. To miłe, że troska o środowisko naturalne nie jest jedynie powierzchowna.

Profil dźwiękowy produktów House of Marley przeważnie charakteryzuje się przesunięciem w stronę niskich tonów, a Liberate XLBT nie jest tutaj wyjątkiem. Słuchawki zapewniają przyjemne dla ucha, precyzyjnie brzmienie z wyrazistą średnicą i subtelnie zaznaczonymi sopranami. Przetworniki o średnicy 50 mm delikatnie podkoloryzowują dźwięk, nadając mu ciepłe zabarwienie. Za sprawą przeważających, nieogłuszających basów, model ten szczególnie błyszczy w gatunkach muzycznych opartych na wyraźnych beatach. Przy głośniejszym odtwarzaniu muzyka nie ulega zniekształceniu.

Połączenie bezprzewodowe ze źródłami dźwięku jest stabilne i pozbawione zakłóceń – słuchawki wyposażone są w obsługę aptX i A2DP – ale możliwe jest podłączenie słuchawek również za pomocą przewodu audio z minimalistycznym pilotem i mikrofonem do prowadzenia rozmów telefonicznych. Wbudowany akumulator starcza na bardzo przyzwoite 12 godzin odtwarzania. Na plus należy również zaliczyć minimalistyczne, materiałowe etui, które dobrze chroni słuchawki w podróży.

House of Marley Liberate XLBT to produkt godny polecenia. Materiały z recyklingu otrzymały drugie życie, które wykorzystają do dostarczenia ci nieskrępowanej przyjemności obcowania z dźwiękiem wysokiej jakości.

SPECYFIKACJA