Pininfarina PF0 – elektryczne superauto od designerów Ferrari

Tesla Roadster zapoczątkowała powszechne zainteresowanie elektrycznymi samochodami o nowoczesnym designie i kosmicznych osiągach, a na rynku pojawia się ich coraz więcej. Jednym z nich jest dzieło projektantów legendarnych modeli Ferrari, Pininfarina PF0, którą wyceniono na 2 miliony dolarów.

Pininfarina to biuro projektowe odpowiedzialne za wiele kultowych designów motoryzacyjnych – wystarczy wskazać chociażby Ferrari F430 czy Ferrari 250 GT. Jego najnowszy projekt, elektryczne superauto PF0, będzie pierwszym samochodem produkowanym pod nazwą Pininfarina. Na razie na jego temat wiemy niewiele: firma zaprezentowała jedynie szkice koncepcyjne auta i zapewniła, że jego osiągi nie będą odbiegały od tego, czego można spodziewać się po najpotężniejszych pojazdach torowych. PF0 ma rozwijać prędkość maksymalną ponad 400 km/h i przyspieszać od zera do setki w niecałe dwie sekundy. Mimo wyraźnego nastawienia na prędkość, auto ma być wyposażone w pojemną baterię zapewniającą zasięg 480 km i ultraszybkie ładowanie w 20-25 minut. Do budowy samochodu Pininfarina planuje wykorzystać jedynie materiały pozyskane w etyczny, przyjazny dla środowiska sposób.

Oczywiście takie luksusy muszą sporo kosztować. Auto w podstawowej wersji wyposażenia zostało wycenione na 2 miliony dolarów (czyli ponad 7 milionów złotych), a dodatkowe opcje na pewno podwyższą jego cenę. Samochód zostanie zaprezentowany podczas kalifornijskiego przeglądu aut luksusowych Pebble Beach Concours d’Elegance oraz Międzynarodowego Salonu Samochodowego 2019 w Genewie, a do szczęśliwych (i bogatych) właścicieli trafi w 2020 roku.