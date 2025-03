TEST: Getac S510

Czasami chcesz, aby ekran twojego laptopa był odrobinę bardziej wytrzymały i większy niż 13 lub 14 cali. Getac S510 ma ładny, duży ekran o przekątnej 15,6 cala, cechuje go solidna obudowa i wysoka wydajność. Takie parametry pozwalają wielu branżom od usług na świeżym powietrzu, przez bezpieczeństwo publiczne, budownictwo, produkcję, motoryzację czy logistykę mieć wystarczająco dużo miejsca na ekranie, aby wygodnie pracować, ale także zacząć korzystać z nowych narzędzi AI, które według jednych są gadżetem, a według innych ułatwiają pracę i zwiększają jej produktywność.

S510 to narzędzie do pracy w terenie – praktyczne, funkcjonalne i, cóż, w pewnym sensie przemysłowe. Nie ma tu futurystycznego designu prosto z Jetsonów. Jeśli już, to S510 wygląda niemal stonowanie, nawet według standardów Getac. Jest tu trochę tłoczenia i fazowania, ale zero połysku czy wykończenia komercyjnego. To niemal maszyna wojskowa.

Laptop ma wymiary 375 x 277 x 39 mm, a jego początkowa waga wynosi ok. 2,35 kg – zaskakująco niewiele w tej klasie. Waga może się zarazem różnić od konfiguracji, a ten model można nawet skonfigurować w wariancie z… napędem optycznym.

Jednym z problemów z większymi laptopami tego typu jest to, że są nieco niezgrabne do trzymania i bardzo łatwo je upuścić. Dlatego Getac zintegrował bardzo sprytny, elastyczny uchwyt do przenoszenia. Dolna część ma rączkę, wykonaną z czarnego poliwęglanu i gumowanych materiałów. Nigdy się nie wgniecie i nie wygląda, jakby łatwo się rysowała. Po zamknięciu górnej pokrywy, można ją zablokować na miejscu.

Użytkowy wygląd sprawia, że prawie zapomina się, że w przeciwieństwie do w pełni wytrzymałych modeli Getac, ten laptop nie został zaprojektowany jako wodoodporny. Poradzi sobie jednak z rozlaniem wody na klawiaturę, a także z pewną ilością deszczu (IP53). Są też ochronne zaślepki, które trzymają płyny z dala od portów. Ale S510 nie jest maszyną w pełni uszczelnioną.

Jeśli chodzi o łączność przewodową, Getac S510 jest dobrze wyposażony. Wzdłuż tylnej ściany znajdują się port HDMI 2.0, USB 3.2 Gen 2 typu A, gniazdo RJ45 gigabit LAN i opcjonalne gniazdo karty Nano-SIM. Można też mieć szeregowy DB9 i VGA lub port USB 3.2 Gen 1 typu A, szeregowy DB9 i złącze DisplayPort. Po prawej stronie znajduje się schowek na rysik, opcjonalny czytnik kart microSDXC, gniazdo audio, port USB 3.2 Gen 2 typu A, dwa porty typu C Thunderbolt 4 (przez które można go ładować) oraz tradycyjne zasilające. S510 jest dostarczany ze standardowym zasilaczem AC o mocy 65 W (lub o mocy 90 W dla jednostek z opcją oddzielnej grafiki).

Na spodzie znajdują się dwa akumulatory – jeden standardowy i jeden opcjonalny. Akumulatory zatrzaskują się na miejscu, mają sprężynową blokadę, ale również nie mają uszczelnienia. Dwie mocne baterie (74,5 Wh każda) dają łącznie 149 Wh. W praktyce przy najbardziej oszczędnych ustawieniach i lekkiej pracy, S510 jest w stanie pracować przez prawie 24 godziny bez zewnętrznego zasilania. Realistycznie powiedziałbym natomiast o około 20 godzinach pracy. W przypadku dużych obciążeń i najwyższej jasności ekranu, czas ten powinien spaść maksymalnie o połowę. Mnogość zastosowań tego typu laptopa utrudnia jednak realną ocenę tego aspektu.

S510 może pracować w temperaturach od -29° do 63° C, co sprawia, że nadaje się on do użytku w niemal każdym środowisku

Getac S510 nie ma otwartego dostępu do pamięci RAM i gniazd rozszerzeń. W prawym dolnym rogu znajduje się szybko zwalniany dysk SSD. Komputer wykorzystuje pamięć SSD PCIe NVMe. Standardowo jest 256 GB, z opcjami do 2 TB. Jest też dodatkowa przestrzeń na dane, ale nieco ograniczona — w przeciwieństwie do pamięci podstawowej wykorzystuje starszy, wolniejszy protokół interfejsu SATA (co wyklucza konfigurację RAID) i jest ograniczona do 1 TB.

Klawiatura wygląda dobrze. To 83-klawiszowa, podświetlana membrana z odpowiednią ilością skoku i dotykowego sprzężenia zwrotnego. Jest również przyjemna i solidna, bez „ugięcia”, które często mają klawiatury laptopów. Najważniejsza część klawiatury QWERTY ma skalę 100%.

Projekt touchpada i przycisków jest standardowy. Są dwa lekko zakrzywione klawisze do klikania, a duży obszar podkładki jest bardzo lekko zagłębiony. Wykorzystuje pojemnościowy multi-touch, działa płynnie, ale podobnie jak inne touchpady Getac wymaga większej siły, aby umożliwić precyzyjny ruch. S510 ma podświetlenie oparte na diodach LED, które można aktywować i przełączać za pomocą trzech ustawień jasności. Czerwone podświetlenie jest przyjemne i wyraźnie oświetla klawisze w półmroku i całkowitej ciemności.

Komputer wyposażony jest w 14. generację procesorów Intela w wersji Meteor Lake, znanej jako Core Ultra. Najprościej pisząc, wszystko jest mniejsze, szybsze i zużywa mniej energii. Wszystkie układy Core Ultra mają także NPU, które Intel nazywa „Intel AI Boost”. Pomimo faktu, że AI okazało się nie być chwilową modą, a prawdziwym przełomem, nic nie jest tu w pełni zdefiniowane i wszystko nadal ewoluuje, więc układy i systemy, które są ogólnie zaprojektowane, aby być częścią tematu AI, są nazywane „gotowymi na AI”, niż oferującymi konkretne rozwiązania.

Duży wyświetlacz Getac 510 ma wspomnianą przekątną 15,6 cala i wykorzystuje rozdzielczość 1920×1080 pikseli, co daje popularny, szeroki format 16:9. Miło byłoby mieć wyższą gęstość pikseli, ale prawdopodobnie w takim roboczym komputerze jest ona wystarczająca. S510 ma standardowo bardzo wysoką luminancję 1 000 nitów, wyższą niż konkurenci, mniej nadający się do pracy na zewnątrz. Ekran ma również półmatową powłokę i niemal 180-stopniowe kąty widzenia w poziomie i w pionie.

Getac twierdzi, że S510 został zaprojektowany „tak, aby spełniać lub przekraczać specyfikacje MIL-STD-810H dotyczące temperatury, wstrząsów, wilgotności, wysokości i wibracji”. Gumowe bumpery narożne S510 z pewnością pomagają, podobnie jak zintegrowany gumowy uchwyt. Laptop powinien też przetrwać każdy upadek z wysokości jednego metra. Producent twierdzi, że S510 może pracować w temperaturach od -29° do 63° C. To szerszy zakres niż ten, który był wcześniej wykorzystywany przez tego typu maszyny (głównie dzięki przejściu z dysków HDD na SSD) i sprawia, że S510 nadaje się do użytku w niemal każdym środowisku.

Dzięki niezwykle lekkiej i kompaktowej konstrukcji i budowie oraz wysokiej wytrzymałości Getac S510 jest jednym z najlepszych wyborów na rynku wśród laptopów, o które nie trzeba zanadto dbać, by zawsze były gotowe nawet do najcięższych akcji.

Specyfikacja

CENA Od 10 649 PLN

Od 10 649 PLN CPU Intel Core Ultra 5/7

Intel Core Ultra 5/7 GPU Intel Graphics lub NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB

Intel Graphics lub NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB EKRAN 15,6” TFT LCD FHD

15,6” TFT LCD FHD RAM 8-64 GB DDR5

8-64 GB DDR5 WYMIARY 375 x 277 x 39 mm

375 x 277 x 39 mm WAGA 2,35 kg

2,35 kg OS Windows 11 Pro