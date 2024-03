Samsung OLED na 2024 rok

Jeśli zerkniemy na propozycję telewizorów Samsung OLED na rok 2024, przekonamy się, że południowokoreański producent stawia na poszerzenie i udoskonalenie dotychczasowych linii. Już podczas lutowego pokazu Samsung World we Frankfurcie zaprezentowane zostały cztery nowe modele telewizorów OLED – S95D, S94D, S90D i S85S. Najwyższy z nich, czyli S95D otrzymał ogromny, 77-calowy ekran o doskonałym odwzorowaniu szczegółów i wysokiej częstotliwości odświeżania.

Jak deklarują przedstawiciele Samsunga, najbliższe kilka miesięcy to stałe poszerzanie oferty o telewizory OLED o przekątnych od 48 do 83 cali. W gamie pojawią się także modele w różnych przedziałach cenowych. Nie zabraknie jednak najnowszych technologii i rozwiązań, które pozycjonują produkty Samsung wśród najbardziej popularnych tak w Polsce, jak i w Europie. Mowa tu przede wszystkim o powłoce OLED Glare Free, dostępnej w modelu S95D. Odpowiada ona za zachowanie wierności barw i redukuje refleksy, utrzymując przy tym ostrość obrazu, co pozwala widzom cieszyć się pełnią doznań nawet przy mocnym, dziennym świetle. Powłoki o niskim stopniu odbicia światła optymalizowane do ekranów OLED eliminują konieczność poszukiwania kompromisu między połyskiem a odbiciem dzięki nowej, specjalistycznej warstwie twardych filtrów i sposobowi powlekania powierzchni. Godnym odnotowania jest fakt stałej pracy nad udoskonaleniem wykorzystania kropki kwantowej w ekranach Samsunga. Te kilkadziesiąt razy mniejsze niż średnica ludzkiego włosa filtry pozwalają zwiększyć intensywność kolorów przy zachowaniu dużego poziomu jasności. Umieszczone pomiędzy powłokami a podświetleniem ekranu lub bezpośrednio na diodach sprawiają, że przechodzące przez nie światło o różnej długości fali, generuje niezwykle bogatą, realistyczną paletę barw pełną przejść tonalnych.

Prezentacja premierowych produktów marki Samsung zbiegła się z pokazem nowej wersji systemu operacyjnego Tizen OS 2024, który przenosi treści na pierwszy plan, oferując spersonalizowaną obsługę w oparciu o różne konta konfigurowane w telewizorach Smart TV.