TEST: Fostex TM2 True Wireless

Słuchawki true wireless początkowo przeznaczone były głównie dla osób uprawiających sport. Wygoda, z jaką wiązało się porzucenie przewodów, zaczęła kusić także miłośników audio najwyższej jakości. Resztę historii znamy: trend podchwycili producenci, a na rynku zaczęły pojawiać się prawdziwie bezprzewodowe cuda, wyglądające i brzmiące jak milion dolarów. Wśród nich znajdziemy także Fostex TM2, ciekawy model wyposażony w wiele funkcji, których trudno szukać u konkurencji.

W designie urządzenia uwagę zwracają przede wszystkim odbiorniki zakładane za uszy. Pełnią one podwójną rolę: zapewniają dobrą izolację od dźwięków otoczenia i pozwalają TM2 pracować przez 10 godzin bez przerwy. Łączą się one z elastycznymi przewodami i odłączanymi wkładkami dousznymi z przetwornikami dynamicznymi. Tak skonstruowane „haczyki” okazały się wygodne podczas długich sesji odsłuchowych, a na dodatek mogłem je nosić jednocześnie z okularami przeciwsłonecznymi. Słuchawki są lekkie i wodoodporne w klasie IPX5, co oznacza, że nadają się na siłownię i trening w nieidealnych warunkach atmosferycznych.

Fostex TM2 otrzymały kompatybilność ze standardem True Wireless Stereo Plus. Polega on na zmianie konfiguracji połączenia z urządzeniem mobilnym – w większości modeli, ze źródłem dźwięku bezpośrednio łączy się tylko jedna słuchawka, a druga podłącza się do niej. W trybie Stereo Plus obydwie wkładki jednocześnie parowane są ze smartfonem; w praktyce pozwala to uzyskać stabilniejsze połączenie Bluetooth bez opóźnień. Oczywiście z funkcji tej można skorzystać jedynie na obsługujących je urządzeniach z procesorem Snapdragon 845 lub wyższym. Jeśli takim nie dysponujemy, słuchawki można podłączyć także w trybie zgodności lub korzystać tylko z jednej naraz.

Fabryczne brzmienie TM2 jest głębokie i barwne, lekko ocieplone, z gładką średnicą, mocnymi basami i subtelnie wydobytymi tonami wysokimi. Mimo niewielkich przetworników scena dźwiękowa okazała się zadziwiająco szeroka, bogata i szczegółowa, a muzyki nie zakłócają żadne szumy. Odbiorniki umożliwiają łatwe sterowanie głośnością i odtwarzaniem za pomocą gestów, a umieszczony na prawej jednostce przycisk pozwala na przyjmowanie rozmów telefonicznych.

Dodatkowo domyślne wkładki dźwiękowe można odłączyć i zastąpić dowolnymi słuchawkami wykorzystującymi złącze MMXC, 2 PIN lub FitEar, co pozwala na zamianę większości monitorów dousznych w prawdziwie bezprzewodowy sprzęt. Oczywiście wiąże się to z nieznaczną utratą jakości w stosunku do słuchania „po kablu”, ale wciąż zapewnia bardzo dobre wrażenia muzyczne.

Fostex TM2 to chyba najbardziej nietypowe słuchawki true wireless, z jakimi miałem kontakt. Polecam je samodzielnie wypróbować i sprawdzić, co mają do zaoferowania.

Specyfikacja