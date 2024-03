TEST: Ford Kuga PHEV

Kuga była pionierem w gamie zelektryfikowanych pojazdów Forda, a jej trzecia generacja oferowała zarówno wersję w pełni hybrydową, jak i hybrydę typu plug-in PHEV, a także warianty benzynowe i wysokoprężne. Zdecydowanie dobry ruch, ponieważ przez pierwsze pełne dwa lata obecności na rynku (2021 i 2022) Kuga PHEV była najpopularniejszą hybrydą typu plug-in w Europie. Przyjrzyjmy się, co jednak dzisiaj ma do zaoferowania.

Chociaż pierwsza generacja miała 4,44 m długości, Kuga stopniowo zwiększała swój rozmiar do 4,63 m, jakie zajmuje obecnie. Czyni to ją jednym z największych SUV-ów w swoim segmencie (przykładowo Volkswagen Tiguan i Citroën C5 Aircross mają około 4,50 m długości). I choć szerokość (z 1,84 do 1,88 m) i rozstaw osi (z 2,69 do 2,71 m) podążają tą samą drogą, sufit Kugi z biegiem czasu został nieco obniżony (z 1,71 do 1,69 m). Jest to korzystne zarówno ze względu na wydajność aerodynamiczną, jak i bardziej sportowe proporcje.

Co więcej, klienci mogą dostosować charakter Kugi do swoich upodobań dzięki różnym wersjom, z których każda ma własne kosmetyczne dziwactwa. Oprócz serii specjalnych, które okazjonalnie uzupełniają menu, takich jak edycja Graphite Tech Edition, Kuga jest dostępna w klasycznie wyglądającej wersji Titanium, jako sportowa ST-Line czy topowa Vignale, z wyrafinowanym wykończeniem. Możesz jeszcze bardziej spersonalizować auto dzięki pakietom opcji. Na przykład mój egzemplarz testowy ST-Line X miał ładnie kontrastujące, pomalowane na czerwono zaciski hamulcowe.

Dotykowy ekran systemu informacyjno-rozrywkowego Sync 3 jest standardowym wyposażeniem w górnej części deski rozdzielczej Kugi. Jest on już nieco przestarzały w porównaniu z Sync 4, który staje się coraz bardziej powszechny w nowych modelach Forda (i który pojawi się także w Kudze przy okazji jego liftingu). Czekając na ten 13,2-calowy tablet, obecny system z 8-calowym ekranem nie zawodzi. Sync 3 ma już wbudowaną nawigację z danymi map w czasie rzeczywistym, Bluetooth, Wi-Fi, Apple CarPlay i Android Auto, podobnie jak obsługę apki FordPass. Przydatnej, szczególnie do ustawiania wstępnej klimatyzacji. Stary Sync 3 to też zaleta pod postacią fizycznych przycisków klimatyzacji, których próżno szukać choćby w testowanym przeze mnie przed chwilą Focusie.

Przestrzeń w kabinie jest wygodna w każdym miejscu, a bagażnik bardzo pojemny

Przestronny rozmiar Kugi jest niewątpliwie praktyczną zaletą. Przestrzeń w kabinie jest wygodna w każdym miejscu, a bagażnik bardzo pojemny. Dobra wiadomość: hybryda plug-in Kugi chowa akumulator całkowicie w podłodze, dzięki czemu nie ma żadnych oszczędności w przestrzeni bagażnika ani modułowości modelu. Nawet jako PHEV nadal masz przesuwane tylne siedzenia (1/3-2/3) i regulowany kąt oparcia. Funkcje, które rzadko można spotkać w konkurencyjnych SUV-ach, a które sprawiają, że Kuga doskonale sprawdzi się jako samochód rodzinny. W razie potrzeby można łatwo zwiększyć pojemność bagażnika z 385 do 486 litrów, zapewniając jednocześnie pięć miejsc. Jeśli chcesz używać go jako samochodu dostawczego, Kuga PHEV zmieści do 1 481 litrów przy wyprostowanych przednich siedzeniach.

Mechanicznie układ napędowy hybrydy plug-in opiera się na 2,5-litrowym silniku benzynowym, pracującym w cyklu Atkinsona, aby maksymalnie ograniczyć spalanie. Część elektryczna zasilana jest wówczas akumulatorem o pojemności 14,4 kWh. Całość łączy automatyczna skrzynia biegów CVT, dając moc całkowitą 225 KM, przenoszoną wyłącznie na przednie koła. W użyciu układ ten wyróżnia się elastycznością i ciszą. Tylko podczas gwałtownego przyspieszania skrzynia CVT powoduje słyszalne buczenie dużego, czterocylindrowego silnika. Kuga od 0 do 100 km/h osiąga w 9,2 sekundy.

Dane WLTP przewidują 64 km elektrycznej autonomii samochodu. Podczas mojego testu udało mi się przejechać 60 km poza autostradą i przy suchej pogodzie. Jednak w mniej sprzyjających warunkach nadal mogłem liczyć na zasięg około 50 km. Przy pustym akumulatorze Kuga jeździ jak zwykła hybryda, a mimo to pozostaje dość ekonomiczna jak na ten segment. Można wtedy liczyć na faktyczne zużycie na poziomie ok. 5 l/100 km w warunkach mieszanych.

W Kudze trzeciej generacji można cieszyć się idealnie dopasowanym sterowaniem i precyzyjną obsługą. Zwłaszcza jeśli wybierzesz ST-Line, dzięki któremu auto zostaje wówczas wyposażone w sportowe, nieco sztywniejsze zawieszenie. To jeszcze bardziej zwiększa zwinność Kugi, ale wiąże się również z nieco słabszym tłumieniem przy niskich prędkościach. Samochód ma tendencję do lekkiego podskakiwania na nierównych drogach. Jeżeli bardziej cenisz komfort niż dynamikę, lepiej wybrać inną wersję pojazdu.

Kugę można kupić już od 155 710 PLN, jednak wariant PHEV to już wydatek 211 890 PLN. Biorąc to pod uwagę, wersja ST-Line X podbija tę cenę tylko do 219 490 PLN. Warto pamiętać, że w Fordzie od standardu dostajemy przyzwoitą konfigurację. Oprócz kompletnego systemu informacyjno-rozrywkowego, o którym wspomniałem powyżej, masz także bezkluczykowy dostęp, dwustrefową klimatyzację automatyczną, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, kamerę cofania, tempomat i wiele systemów bezpieczeństwa (wspomaganie hamowania awaryjnego, asystenta pasa ruchu itp.). W pakietach dodatkowych dostępny jest Driver Assistance (6 000 PLN), który obejmuje wszystkie systemy wspomagania kierowcy. Pakiet Technology (6 600 PLN) obejmuje adaptacyjne reflektory LED i wyświetlacz przezierny.

Ford Kuga to SUV, który jest przyjemny zarówno w prowadzeniu, jak i po prostu codzienności. A to dzięki praktycznej modułowości i kompletnemu wyposażeniu technologicznemu. Hybryda typu plug-in zapewnia udany układ napędowy (płynność, wszechstronność, zużycie paliwa) przy konkurencyjnym w tym segmencie stosunku ceny do wyposażenia.

Specyfikacja

CENA MODELU TESTOWEGO 247 390 PLN

247 390 PLN PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA 100 km/h

100 km/h 0-100 KM/H 9,2 sekundy

9,2 sekundy SILNIK elektryczny

elektryczny MOC 225 KM

225 KM MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY 200 Nm