WorldBackupDay z WD i SanDisk

Z tymi pięcioma nośnikami twoje dane będą bezpieczne na długie lata, a robienie backupu stanie się przyjemnością.

WD My Passport SSD

Pamiętaj, że cyfrowe archiwum jest bezcenne – rodzinne zdjęcia, fotografie z wakacji, nagrania z najważniejszych momentów w życiu. Zadbaj o kopię zapasową na zewnętrznym dysku SSD – pojemnym, szybkim, wykorzystującym 256-bitowe szyfrowanie sprzętowe AES i ochronę hasłem. Dysk działa tuż po podłączeniu, jest kompatybilny z Windows i Mac, a po konfiguracji dołączone do niego oprogramowanie WD Discovery będzie automatycznie tworzyć backup.

Od 360 PLN, www.westerndigital.com/pl-pl

SanDisk Professional SSD PRO-G40

Jeśli często podróżujesz, pracujesz w terenie – doskonałym rozwiązaniem do zrobienia kopii zapasowej będzie dysk SSD w odpornej na upadki obudowie (stopień ochrony IP68). Dysk osiąga nadzwyczajne prędkości i pracuje wydajnie, a dzięki aluminiowemu rdzeniowi chłodzącemu nie przegrzewa się. Jest kompatybilny z Thunderbolt 3 oraz USB 3.2 Gen 2.

Od 1 630 PLN, www.westerndigital.com/pl-pl

SanDisk Ultra Dual Drive Go USB Type-C

Setki kontaktów, tysiące zdjęć i dokumenty, które trzymasz w telefonie, bardzo łatwo przeniesiesz na zewnętrzny nośnik, wykorzystując aplikację SanDisk Memory Zone do utworzenia automatycznej kopii zapasowej. Dzięki złączom USB-C i USB-A podłączysz pendrive do każdego telefonu, a także komputera czy tabletu. Duża pojemność i wysokie prędkości odczytu i zapisu pozwolą wygodnie pracować i przenosić zdjęcia czy dokumenty między urządzeniami, bez konieczności korzystania z poczty e-mail czy rozwiązań chmurowych.

Od 115 PLN, www.westerndigital.com/pl-pl

SanDisk Extreme PRO SDXC UHS-II

Kopia zapasowa już na poziomie wciśnięcia spustu migawki w aparacie? Jeśli posiadasz aparat z dwoma slotami na kartę SD, wykorzystaj bezpieczne, renomowane karty o odpowiedniej prędkości. Pozwolą one w pełni wykorzystać możliwości sprzętu i uchronią przed przypadkowym usunięciem zdjęć czy zgubieniem jednej karty. Wybór nośnika odpowiedniej klasy i o rekomendowanej przez producenta prędkości gwarantuje komfortową pracę i prawidłowe działanie aparatu czy kamery.

Od 290 PLN, www.westerndigital.com/pl-pl

WD Red

Jeśli chcesz stworzyć bardziej kompleksowe rozwiązanie do budowania kopii zapasowej wszystkich domowych urządzeń, warto pomyśleć o serwerze NAS. To on umożliwi gromadzenie danych z telefonów, tabletów i komputerów domowych w jednym miejscu. A jeśli do serwera zastosujesz rekomendowane dyski serwerowe, przystosowane do ciągłej pracy 24/7, bezpieczeństwo twoich danych wchodzi na najwyższy poziom. Rozważ zastosowanie konfiguracji RAID1, która będzie tworzyła dodatkową kopię lustrzaną danych zgromadzonych na dysku w serwerze.

Od 350 PLN, www.westerndigital.com/pl-pl