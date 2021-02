TEST: Eufy RoboVac 35C

Styczeń to czas tworzenia postanowień noworocznych. Obok evergreenów dotyczących zdrowszego odżywiania i regularnego uprawiania sportu, pojawiają się też plany wprowadzenia i utrzymania ładu w przestrzeni życiowej – chcąc, nie chcąc, ostatnimi czasy często przebywamy w domach. Sprawdźmy, czy RoboVac 35C pomoże nam zrealizować noworoczne obietnice.

Automatyczny odkurzacz od Eufy to okrągła, płaska bryła wykonana z wytrzymałego plastiku. Urządzenie jest lekkie i kompaktowe, ale kryje całkiem spory pojemnik na brud, komplet czujników oraz modem Wi-fi, dzięki któremu możemy sterować jego pracą poprzez aplikację EufyHome. Oferuje ona podstawowe opcje, w tym możliwość ustawiania harmonogramów pracy oraz integrację z Alexą i Asystentem Google, i niewiele więcej. Na szczęście program okazał się przejrzysty i łatwy w obsłudze, a na dodatek jest przetłumaczony na nasz język ojczysty.

RoboVac 35C wyposażony został w dwie szczotki obrotowe, które zagarniają napotkany na trasie przejazdu brud, oraz jeden wałek obrotowy z włosiem; wciąga on zanieczyszczenia do wnętrza pojemnika. Mimo dużej mocy ssącej (1 500 Pa) urządzenie pracuje zadziwiająco kulturalnie – gdy sprzątało ono w pomieszczeniu testowym, wystarczyło założenie słuchawek bez redukcji szumów, a dźwięki odkurzania przestawały być dokuczliwe.

Nieco więcej problemów dostarczyło nam uwalnianie RoboVac 35C z opresji. Odkurzacz miewa problemy z rozpoznawaniem przeszkód terenowych, w szczególności tych płaskich i lekkich (na przykład dywaników łazienkowych, kapci i kabli), przez co kilka razy zobaczyliśmy w aplikacji powiadomienie o tym, że sprzęt gdzieś się zaklinował, a my musieliśmy go ratować. Szczególnie newralgiczne miejsca możemy zabezpieczyć dołączoną do zestawu taśmą, pełniącą rolę wirtualnej ściany; urządzenie nawet nie próbuje wjeżdżać w otoczone nią punkty.

RoboVac 35C pozytywnie nas zaskoczył pod względem precyzji sprzątania. Już po jednym przejechaniu potrafi on wciągnąć większość zanieczyszczeń, a kilka kursów idealnie czyści podłogę. Dzięki technologii BoostIQ sprzęt potrafi dopasowywać swoją siłę ssania do podłoża, a zatem sprawdza się także na wykładzinach i dywanach.

Na pochwałę zasłużył system filtracji, precyzyjnie zatrzymujący drobne cząsteczki i zabezpieczający je przed ponownym rozprowadzeniem po podłogach. Dodatkowe tryby czyszczenia – punktowy i krawędziowy – przydają się natomiast w sytuacjach wyjątkowych.

Za 1 200 PLN Eufy RoboVac 35C oferuje naprawdę sporo. To funkcjonalny i pracowity odkurzacz, który pomoże nam w codziennej konserwacji podłoża, chociaż warto mieć na uwadze, że czasem i on sam będzie wymagał drobnej pomocy.

Specyfikacja