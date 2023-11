TEST: Elgato Stream Deck Mobile

Elgato Stream Deck Mobile to aplikacja zwiększająca produktywność, zaprojektowana tak, aby zapewnić natychmiastową kontrolę w zasięgu ręki, niezależnie od tego, czy jesteś streamerem, redaktorem, czy po prostu osobą ceniącą wydajność i czas. Oczywiście z używania oryginalnego Stream Decka w postaci urządzenia najbardziej znani byli streamerzy, ale teraz, gdy funkcjonalność została opracowana pod postacią darmowej aplikacji z rozbudowaną wersją płatną, więcej osób może zainteresować się tym prostym w założeniach rozwiązaniem.

Jeśli nie wiesz jak działa Stream Deck, wystarczy wyobrazić sobie wyspecjalizowaną klawiaturę, zaprojektowaną z ograniczoną liczbą przycisków, które wywołują określone akcje. Personalizowane kolorowymi obrazami i animacjami mają przyspieszyć działanie każdego, dla kogo sekundy spędzone na klikaniu w odpowiednie skróty w menusach czy ikony, są czasem straconym.

Aplikacja Elgato Stream Deck Mobile ma kilka kluczowych funkcji ukrytych pod łatwym procesem konfiguracji, podczas którego aplikacja mobilna skanuje sieć w poszukiwaniu komputera, a następnie możesz dostosować klawisze skrótu w aplikacji komputerowej, które pojawią się również w aplikacji mobilnej. Jest także kompatybilna z Siri, co oznacza, że możesz tworzyć własne polecenia głosowe, aby uzyskać jeszcze szybszy dostęp do konfiguracji.

Klawiatura może być dostępna tak w pionie, jak i poziomie, a w przypadku uruchomienia nie na smartfonie a na tablecie, pozwala na wielozadaniowość. Można więc uruchomić ją wraz z chociażby stroną internetową.

Aplikacja daje użytkownikom sześć przycisków za darmo na zawsze, ale jeśli potrzebujesz więcej, możesz dokonać aktualizacji do wersji Pro, aby odblokować aż 64 klawisze (w siatce 8×8), czyli dwukrotnie więcej niż w największym urządzeniu Stream Deck XL, kosztującym 950 PLN. Opcja Pro kosztuje 15 PLN za miesiąc, 130 PLN za rok lub 300 PLN za wieczysty zakup jednorazowy. Warto więc przetestować ją przez miesiąc, a w przypadku zainteresowania zdecydować się na dłuższy lub dożywotni abonament.

Modyfikowalność ustawień wirtualnych przycisków to oczywiście duża zaleta tego rozwiązania, ale jest powód, dla którego fizyczny Stream Deck nie znika z rynku. Nadal nie ma nic lepszego niż satysfakcjonujące uczucie naciśnięcia przycisku na urządzeniu. Jednak z drugiej strony, jeśli masz np. iPada Pro 12,9” – znacznie większy rozmiar przycisków w aplikacji kompensuje brakujące wrażenia dotykowe.

Bez względu na to czy żałowałeś kiedyś, że nie kupiłeś MacBooka Pro z Touch Barem, czy też zastanawiałeś się nad zakupem Stream Decka do swojego setupu streamingowego, Elgato Stream Deck Mobile to świetny sposób na początkowe, darmowe sprawdzenie, czy jest to rozwiązanie dla ciebie.

Specyfikacja

CENA 15 PLN/miesiąc

15 PLN/miesiąc SYSTEM iOS 12.2+/iPadOS