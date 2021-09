Pierwszy trailer God of War: Ragnarok

Wydana w 2018 roku kontynuacja serii God of War znajduje się wysoko w prawie każdym rankingu najlepszych tytułów epoki PS4, zatem nic dziwnego, że gracze z niecierpliwością oczekiwali jakichkolwiek informacji na temat ogłoszonego w zeszłym roku sequela. Podczas PlayStation Showcase 2021 nareszcie zobaczyliśmy pierwszy zwiastun produkcji.

Trailer zdradza kilka informacji na temat fabuły gry. Będzie się ona rozgrywała przynajmniej jakiś czas po wydarzeniach z poprzedniej części – syn Kratosa, Atreus, nie jest już dzieckiem, ale nastolatkiem, który na dodatek chce poznać całą prawdę o swoim pochodzeniu i przeznaczeniu. Osią opowiadanej historii stanie się Ragnarok, czyli przepowiedziany koniec świata – bohaterowie za wszelką cenę chcą go powstrzymać, nawet, jeśli ceną ocalenia ludzkości będzie wojna. Zwiastun prezentuje także to, co w serii najważniejsze, czyli efektowną i brutalną walkę. Na drodze Kratosa staną najróżniejsze stwory z nordyckiego bestiariusza, które bohater ukatrupi na wiele krwawych sposobów.



Na blogu PlayStation opublikowany został towarzyszący trailerowi post, który zawiera dalsze informacje na temat opowieści. Głównymi przeciwnikami w Ragnarok będą Thor i Freya, niegdysiejsza sojuszniczka Kratosa. Deweloperzy zdradzili także, że w grze będziemy mogli odwiedzić wszystkie dziewięć krain mitologii wikingów, a te, które zdążyliśmy już poznać, wzbogacą się o nowe miejsca do odkrycia. Chociaż nie znamy dokładnej daty premiery tytułu, wiadomo, że ukaże się on w przyszłym roku.



To nie jedyna premiera na PS5, na którą warto zwrócić uwagę. 4 marca 2022 na nasze konsole trafi siódma odsłona gry wyścigowej Gran Turismo – zwiastun zwraca uwagę przede wszystkim next-genową grafiką i mnóstwem opcji personalizacji naszych pojazdów. Kilka tygodni później ukaże się Tiny Tina’s Wonderlands od Gearbox, czyli „Borderlands w świecie fantasy”. Już wkrótce zagramy także w odświeżone wersje pierwszego Knights of the Old Republic, Uncharted 4 oraz next-genową wersję GTA V. Na PS5 trafi również projekt Kid A Mnesia, stworzony przez Epic Games i muzyków z Radiohead – na razie pozostaje on tajemnicą.