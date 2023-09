Dyson prezentuje robota sprzątającego o sześciokrotnie większej mocy ssania

Dyson zaprezentował dziś najmocniejszy robot sprzątający z sześciokrotnie większą mocą ssania niż jakikolwiek inne urządzenie z tej kategorii.

Robot sprzątający Dyson 360 Vis NavTM wyposażony jest w system wizyjny 360° z kamerą typu Fisheye, która zapewnia panoramiczny obraz domu i umożliwia dokładną interpretację otoczenia, wykorzystujący technologię symultanicznej lokalizacji i mapowania Dyson (SLAM). Dzięki temu zapamiętuje, gdzie już odkurzał, wykrywa miejsca, które musi jeszcze posprzątać, inteligentnie reaguje na wykryty kurz i tworzy mapy poziomu zabrudzenia podłogi w domu. Wysoce zaawansowany procesor analizuje dane i reguluje działanie odkurzacza, wykorzystując informacje z czujników do określenia jego pozycji z dokładnością do 71 mm. Robot ma 26 czujników, które odpowiadają za określone zadania, takie jak wykrywanie kurzu, omijanie przeszkód czy dokładne sprzątanie bezpośrednio przy ścianie.

Silnik Dyson Hyperdymium obraca się z prędkością do 110 000 obr./min, zapewniając sześciokrotnie większą moc ssania w porównaniu z innymi robotami sprzątającymi. Urządzenie ma także nową szczotkę o potrójnym działaniu – pierwszą szczotkę Dyson, która łączy trzy metody dokładnego sprzątania z potężną mocą ssania: miękka nylonowa tkanina „Fluffy” do zbierania dużych zabrudzeń z podłóg twardych, antystatyczne włókna węglowe do zbierania drobnego kurzu z podłóg twardych oraz sztywne nylonowe włosie do dokładnego czyszczenia dywanów.

Inżynierowie Dyson postawili sobie za cel, aby ten nowy robot sprzątający w portfolio marki czyścił dokładnie, aż po same krawędzie. Dlatego oprócz wałka szczotki o pełnej szerokości, wyposażono go także w aktuator krawędzi bocznych, który przekierowuje moc ssania w stronę krawędzi. Co więcej, dzięki czujnikom wykrywającym ściany, robot sprzątający może podjechać aż do krawędzi pokoju i przesuwać się wzdłuż ścian, wykorzystując aktuator do zbierania kurzu z samej krawędzi.

Robot Dyson 360 Vis Nav jest kompatybilny z aplikacją MyDyson, aby w inteligentny sposób wyznaczać trasę i sprzątać. W funkcjach aplikacji znajdziemy tworzenie, dostosowywanie i planowanie stref. Użytkownicy mogą wydzielać w domu określone przestrzenie i programować sprzątanie o wyznaczonych porach dnia.

Dzięki zawieszeniu dual-link robot Dyson 360 Vis Nav może wspiąć się na wysokość do 21 mm. Urządzenie ma niski profil i może sprzątać przestrzenie pod meblami do wysokości 99 mm, łatwo poruszając się pod meblami oraz wokół nich.

Od 7 września odkurzacz Dyson 360 Vis Nav można nabyć w cenie 6 999 PLN przez stronę internetową Dyson.pl oraz w najbliższym sklepie stacjonarnym Dyson.