TEST: Benks Infinity Magnetic iPad Stand

iPady coraz częściej pojawiają się na naszych biurkach w przeróżnych zastosowaniach. Dla niektórych są to główne urządzenia robocze, dla innych przenośne stacje. Jedni na nich piszą maile, inni używają do kontroli inteligentnego domu. Od pewnego czasu trendem w świecie akcesoriów do nich są podstawy, które pozwalają na utrzymanie tabletów na określonej wysokości i pod kątem – w celu wygodniejszego użytkowania czy bardziej atrakcyjnej prezentacji treści. Jedna z ciekawszych podstawek, dostępna w (niestety nie uniwersalnych) wersjach dla iPada mini 6, Air 4/5 i Pro 11/12,9”, została przygotowana przez firmę Benks.

Podstawka Infinity Magnetic iPad Stand jest wykonana ze stopu aluminium z systemem dwóch zawiasów i płytką magnetyczną mocowaną do obudowy tabletu. Waży od 594 do 854 g w zależności od wielkości przyczepianego tabletu. Chociaż stop jest niedrogim rodzajem aluminium, jest trwały, mocny i lekki – dobrze wyważony. Podstawa i płytka magnetyczna mają gumowaną, gładką podkładkę antypoślizgową, która jest przyjemna w dotyku, z obrobionym wycięciem na tylną kamerę.

Uważam, że zaokrąglony kształt końcówek zawiasów to przyjemny element konstrukcyjny, kontrastujący z jednolitym szarym kolorem, w jakim występuje podstawka magnetyczna. Płytka bardzo mocno przylega do iPada i nie miałem żadnych obaw, gdy zacząłem obracać nim pomiędzy orientacją pionową i poziomą lub dowolnym kątem. Stojak Benks składa się na płasko i zajmuje bardzo małą powierzchnię, mieszcząc się praktycznie w każdej torbie.

Podłączonego iPada można obrócić pod dowolnym kątem lub odwrócić do góry nogami. Zawias podstawy wychyla się do 145 stopni, z możliwością pełnego pochylenia i obrotu o 360 stopni w stosunku do zawiasu z płytką magnetyczną. Większość regulacji można wykonać za pomocą obrotowej płytki magnetycznej.

Stojak zapewnia solidną pozycję do pisania lub rysowania. Podstawa jest kompaktowa, a jednocześnie wystarczająco szeroka, aby zapewnić solidność i stabilność podczas korzystania z Apple Pencil i ekranu dotykowego. Dodatkowe podniesienie i elastyczny kąt powodują mniejsze obciążenie szyi i naprawdę przekształcają iPada w urządzenie, dzięki któremu możesz być bardziej produktywny.

Jeśli miałbym naprawdę skrytykować stojak Benks, to przez to, że mocowanie iPada jest łatwe, lecz zdejmowanie już dość trudne. Płytka jest ukształtowana idealnie zgodnie z zaokrąglonymi rogami i profilem tabletu – co doskonale wygląda – ale brak odsłoniętej krawędzi lub wycięcia oznacza, że przy jej podważaniu wymagana jest pewna gimnastyka palców.

Infinity Magnetic iPad Stand jest dobrze zaprojektowanym, kompaktowym i wytrzymałym stojakiem. Nie jest uniwersalny, ani nie stanowi gamechangera, ale to solidny projekt na mocno nasyconym akcesoriami rynku.

Specyfikacja

CENA 301 PLN

301 PLN ZAWIASY 2

2 WAGA 594-854 g (w zależności od modelu)