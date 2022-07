Sony zaprezentowało nowy materiał, ukazujący zmiany w nadchodzącej produkcji studia Naughty Dog The Last of Us Part I.

W ponad dziesięciominutowym wideo twórcy szczegółowo omawiają zmiany, które pojawią się w nadchodzącej grze. Poza usprawnieniami graficznymi i lokacjami zbudowanymi od zera, nowa wersja kultowego tytułu będzie działać w dwóch trybach wyświetlania – natywnym 4K przy 30 FPS i dynamicznym 4K przy 60 FPS – oraz będzie obsługiwać najnowsze funkcje i haptykę kontrolerów DualSense do PlayStation 5.

The Last of Us Part I zadebiutuje 2 września na PlayStation 5.