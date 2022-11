TEST: QNAP TS-464

Wprowadzony niedawno na rynek wraz z sześciozatokowym rodzeństwem o nazwie TS-664, najnowszy wysokiej klasy serwer NAS firmy QNAP został zaprojektowany „dla profesjonalistów i użytkowników biurowych o wysokich wymaganiach dotyczących szybkości”. Cena początkowa za bezdyskową jednostkę podkreśla najwyższą pozycję produktu – QNAP jest droższy niż np. konkurencyjny DS920+ firmy Synology – ale specyfikacja uzasadnia większą inwestycję, a dla entuzjastów NAS-ów jest tu wiele więcej, co zaostrzy ich apetyt.

Zewnętrznie obudowa QNAP niewiele się zmieniła. Wymiary 168 × 170 × 226 mm są standardowe, prezentacja skromna, a plastikowa przednia pokrywa zapobiega wyciąganiu dysków np. przez dzieci. W środku tkwią mocne strony TS-464. W sercu urządzenia QNAP stawia na czterordzeniowy procesor Intel Celeron N5105, który obsługuje szyfrowanie AES-NI i transkodowanie z akceleracją sprzętową dla tych, którzy kochają korzystanie np. z Plexa. Standardowo instalowane jest pojedyncze 4 GB pamięci DDR4, ale oba gniazda SODIMM są łatwo dostępne i umożliwiają wstawienie do 16 GB, jeśli zamierzasz mocno zainwestować np. w wirtualizację.

Firma QNAP zapewnia liczne możliwości rozbudowy. Pojedynczy port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) typu A od frontu ma bliźniaka z tyłu, wraz z dwoma portami USB 2.0 (480 Mb/s) i HDMI 2.0 umożliwiającymi bezpośrednie wyjście wideo w rozdzielczości do 4K przy 60 fps. Z myślą o nadchodzących dobrodziejstwach TS-464 idzie z duchem czasu dzięki parze portów LAN 2,5 GbE.

Uwagę zwraca gniazdo rozszerzeń PCIe Gen3 x2, torując drogę dla karty rozszerzeń 10 GbE, jeśli zajdzie taka potrzeba. Do tego dochodzi standardowe gniazdo blokady Kensington, wentylator 120 mm, złącze do zewnętrznego zasilacza 90 W i wbudowany odbiornik podczerwieni, choć w zestawie nie ma pilota.

Cztery kieszenie SATA 6 Gb/s mogą zapewnić ogromną pojemność dzięki już certyfikowanym jako kompatybilne dyskom WD Red Pro 22 TB, co daje osobom ze szczególnie głębokimi kieszeniami do 88 TB potencjalnej przestrzeni dyskowej, a usunięcie plastikowych sanek ujawnia dwie dodatkowe wnęki M.2 2280.

Interfejs PCIe Gen3 x1 ogranicza prędkość do względnie letargicznego 1 Gb/s, a mimo to sloty M.2 firmy QNAP są wszechstronne pod innymi względami. Synology pozwala użytkownikom korzystać z dysków M.2 tylko jako pamięci podręcznej dla tradycyjnych dysków twardych. QNAP obsługuje tę samą funkcję, a także umożliwia korzystanie z dysków SSD M.2 jako użytecznych woluminów pamięci masowej.

Wydajny sprzęt to tylko jedna część układanki. Każdy serwer NAS „pod klucz” wymaga wszechstronnego systemu operacyjnego. Jeśli konkurencyjne Synology jest odpowiednikiem iOS firmy Apple, QNAP to Google Android. Ten pierwszy wolniej wprowadza funkcje sprzętowe, ale jego oprogramowanie jest dopracowane i stawia na łatwość użytkowania. QNAP faworyzuje najnowocześniejszą funkcjonalność i większą personalizację, choć kosztem ogólnego udoskonalenia. Wygląd wielu elementów jest dziwaczny i niespójny, za to istnieją dosłownie setki opcji do przejrzenia i do tego stopnia modyfikowalności żaden konkurent nie ma obecnie startu.

Wykraczając daleko poza podstawowe udostępnianie plików i multimediów, TS-464 obsługuje tworzenie kopii zapasowych w chmurze, migrację na poziomie RAID, usługę iSCSI, migawki woluminów, pamięć podręczną SSD i ponad 4 000 lokalnych kont użytkowników. Niezależnie od tego, czy będzie to współpraca między pracownikami biurowymi, testowanie w środowiskach zwirtualizowanych czy pełnoskalowy nadzór w celu zapewnienia bezpieczeństwa 24/7, z QNAP jest to możliwe. Zestaw funkcji jest tak wyczerpujący, że jestem gotowy założyć się, że większość użytkowników ledwie muśnie powierzchnię tego, do czego jest zdolny QTS.

Model TS-464 pobiera 55 W przy wszystkich czterech aktywnych dyskach WD Red Pro. W stanie bezczynności spada do 19 W. W CrystalDiskMark sekwencyjne testy odczytu i zapisu pokazują natychmiastowe korzyści z łączności 2,5 GbE, osiągając prędkość 293 MB/s. Przy małych plikach test Data Drive Benchmark PCMark pokazuje świetną średnią przepustowość 99,7 MB/s.

Specyfikacja urządzenia i jego działanie w środowisku testowym pokazuje, że jest to potężne narzędzie dla dzisiejszych i przyszłych sieci. To doskonały wybór dla domowych entuzjastów lub działów IT poszukujących wszechstronnego serwera NAS.1

Specyfikacja