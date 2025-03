JBL Flip 7 – nowa generacja kultowego głośnika już w sprzedaży

JBL wprowadza na rynek nowy model z uwielbianej serii Flip – wodoodporny głośnik bezprzewodowy JBL Flip 7. To kompaktowe urządzenie oferuje legendarne brzmienie JBL Pro w jeszcze lepszej jakości, dzięki nowoczesnym technologiom i wytrzymałej konstrukcji.

Flip 7 został wyposażony w technologię AI Sound Boost, która analizuje muzykę w czasie rzeczywistym, zapewniając mocniejsze basy i czystsze wysokie tony. Dzięki nowej konstrukcji kopułki głośnika wysokotonowego dźwięk nabiera większej głębi i wyrazistości. Bez względu na to, czy urządzasz imprezę na plaży, odpoczywasz w ogrodzie, czy spędzasz spokojny wieczór w domu – Flip 7 dostarcza niezrównane brzmienie.

JBL Flip 7 został stworzony do zadań specjalnych. Posiada certyfikat IP68, co oznacza pełną ochronę przed wodą i kurzem. Dodatkowo wzmocniona konstrukcja pozwala mu przetrwać upadek z wysokości 1 metra na betonowe podłoże. To głośnik gotowy na każdą przygodę!

Nowa funkcja Playtime Boost zapewnia do 16 godzin odtwarzania, a technologia Auracast pozwala połączyć kilka głośników JBL, by dźwięk rozchodził się na większym obszarze. Można także sparować dwa głośniki Flip 7 w trybie stereo, tworząc jeszcze bardziej immersyjne doznania muzyczne.

JBL Flip 7 został wykonany z 77% plastiku pochodzącego z recyklingu oraz 100% tkaniny z odzyskanych materiałów. Opakowanie posiada certyfikat FSC, a nadruk wykonano atramentem sojowym – to mały krok w stronę większej troski o środowisko.

JBL Flip 7 trafi do sprzedaży 1 kwietnia w cenie 619 PLN.