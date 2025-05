JBL Vibe Beam 2 – lekkie słuchawki z basem, który robi różnicę

Nowe JBL Vibe Beam 2 wchodzą na rynek jako idealny kompromis między codziennym komfortem a funkcjami znanymi z wyższej półki. Producent obiecuje więcej niż tylko dobry dźwięk – to słuchawki stworzone do życia w ruchu, rozmów bez zakłóceń i totalnego relaksu z ulubioną playlistą.

Vibe Beam 2 oferują charakterystyczne dla marki brzmienie JBL Pure Bass, generowane przez 8-milimetrowe przetworniki dynamiczne. Jest mocno, ciepło i energetycznie – w sam raz do miejskiego rytmu. Co ciekawe, słuchawki wyposażono też w aktywną redukcję hałasu (ANC) oraz tryb Smart Ambient, który pozwala kontrolować, ile dźwięków z zewnątrz chcesz przepuścić. Dzięki temu można rozmawiać z kimś lub słyszeć komunikaty uliczne bez wyjmowania słuchawek z uszu.

Nie zabrakło również funkcji relaksacyjnych. W aplikacji JBL Headphones znajdziesz m.in. kojące dźwięki przyrody – od szumu fal po trzask ogniska – które pomagają się wyciszyć i zregenerować.

JBL Vibe Beam 2 to prawdziwe długodystansowce. Na jednym ładowaniu grają nawet do 10 godzin (z wyłączonym ANC), a etui ładujące dorzuca kolejne 30 godzin. Co więcej – 10 minut na kablu wystarczy, by zyskać kolejne 3 godziny słuchania.

Dzięki dwóm mikrofonom w każdej słuchawce, rozmowy telefoniczne są czyste i pozbawione szumów, nawet w wietrzny dzień. Technologia multipoint pozwala też sparować słuchawki z dwoma urządzeniami naraz – bez problemu przełączysz się z laptopa na telefon, gdy ktoś zadzwoni w trakcie oglądania serialu.

JBL Vibe Beam 2 są odporne na wodę i kurz (IP54), a etui posiada klasę IPX2 – możesz więc zabrać je na spacer w deszczu lub trening na zewnątrz. Parowanie? Dzięki Fast Pair i Swift Pair to kwestia sekund. W aplikacji JBL możesz ustawić korektor dźwięku, język komunikatów głosowych czy tryb relaksacyjny.

JBL Vibe Beam 2 to słuchawki stworzone z myślą o mobilnych, aktywnych użytkownikach, którzy cenią bas, funkcjonalność i niezawodność – a wszystko to w lekkiej, dyskretnej formie. Cena słuchawek to 329 PLN.