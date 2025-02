TEST: DS 4 Pallas Hybrid 136

Pomiędzy hybrydą plug-in a turbo dieslem, hybrydowa jednostka 48 V z własnym ładowaniem, którą otrzymałem do testów, może być idealnym silnikiem DS 4. Co sądzę o tym aspirującym, ekskluzywnym, galijskim, kompaktowym hatchbacku?

DS 4 Hybrid wykorzystuje tę samą wersję 136 KM tego hybrydowego układu napędowego 48 V, co mniejszy DS 3 Hybrid. Biorąc pod uwagę cięższe nadwozie DS 4, można spodziewać się raczej umiarkowanych osiągów. Ale ten silnik bardzo dobrze napędza siedmioosobowego Peugeota 5008 i nie ma też problemów z tym ekskluzywnym, rodzinnym hatchbackiem. Jest połączony z inteligentną, sześciobiegową, dwusprzęgłową, automatyczną skrzynią biegów e-DSC6, która została wyposażona w silnik elektryczny o mocy 28 KM. Akumulator litowo-jonowy NMC o pojemności 0,9 kWh zasila samoładujący się układ elektryczny. Silnik benzynowy to główna ewolucja istniejącej jednostki PureTech 130, ze specjalnym opracowaniem dla układu hybrydowego. Wykorzystując trzy cylindry o pojemności 1,2 l, pracuje w cyklu Millera, który zapewnia wyższą sprawność termodynamiczną, a tym samym znaczną redukcję zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla. Silnik jest również wyposażony w specjalny łańcuch rozrządu i inteligentną turbosprężarkę o zmiennej geometrii, aby zmaksymalizować zrównoważony rozwój i responsywność przy niskich obrotach.

Skrzynia biegów e-DCS6 przyczynia się również do komfortu i wydajności tego modelu hybrydowego. Ograniczając przerwy w momencie obrotowym, daje wrażenie superpłynnej jazdy. Silnik elektryczny, falownik i komputer są zintegrowane w celu zaoszczędzenia miejsca i masy. Przy 9,4 sekundy przyspieszenia do 100 km/h, ten DS 4 jest nieco szybszy niż w przypadku modelu PureTech 130.

Ponieważ osiągi nie są demoniczne, DS ma nadzieję, że wygląd tego samochodu wynagrodzi ci to z nawiązką – i na pewno wyróżni się na parkingu supermarketu. Na pierwszy rzut oka możesz nie być zdecydowany, czy jest to kompaktowy hatchback klasy premium czy mały SUV klasy premium – i to jest całkowicie zamierzone. Stylistyka jest z pewnością galicyjska i awangardowa – przód zdominowany jest przez śmiałe podwójne światła do jazdy dziennej i modne reflektory matrycowe LED. Z profilu zauważysz uderzające zagięcia, klamki drzwi, które wyskakują, gdy zbliżasz się do samochodu, i koła, które mogą mieć rozmiar nawet 20 cali. Linie coupé charakteryzują tył, gdzie pokrywa bagażnika opada, aby spotkać się ze smukłymi, tylnymi światłami LED.

W ramach tak zwanego „Digital Seamless Cockpit” znajduje się w pełni cyfrowa kabina, składająca się z nie mniej niż trzech wyświetlaczy. Jest 10-calowy ekran zastępujący konwencjonalne zegary. Do tego wyświetlacz informacyjno-rozrywkowy tej samej wielkości w środkowej części deski rozdzielczej do obsługi multimediów i nawigacji. Jest on kontrolowany przez trzeci, 5-calowy ekran niżej w środkowej konsoli, znany jako DS Smart Touch. Jeśli to nie jest wystarczająca ilość technologii ekranowej dla ciebie, możesz również dodać ciekawy wyświetlacz przezierny. Wyświetlane informacje nie są po prostu wyświetlane na przedniej szybie, zamiast tego są wyświetlane dalej na widoku drogi w zakresie 4 metrów przed tobą.

Innym akcentem jest brak widocznych otworów wentylacyjnych. Główna jednostka wentylacyjna została zintegrowana z paskiem fizycznych przełączników, które znajdują się tuż pod głównym ekranem sterowania. Z tyłu przestrzeń jest rozsądna, ale nie jest niczym niezwykłym. W hybrydowym modelu jest też przyzwoitej wielkości bagażnik o pojemności 430 litrów – znacznie lepszy niż 390 litrów, które otrzymujesz w wariancie PHEV DS 4.

Ponieważ osiągi nie są demoniczne, DS ma nadzieję, że wygląd tego samochodu wynagrodzi ci to z nawiązką

Spodziewaj się ceny wywoławczej zaczynającej się od około 153 700 PLN, czyli o prawie 40 tysięcy mniej niż za wariant PHEV, który jednak ma też znacząco większą moc (225 KM). Mimo wszystko pełne koszty posiadania tego bardziej przystępnego cenowo modelu prawdopodobnie będą miały większy sens.

Testowej, najtańszej wersji Pallas, niczego nie brakowało w kontekście opcji. Wrażenie robi tak wygląd zewnętrzny, rury wydechowe, jak i 19-calowe obręcze kół w standardzie. Wnętrze z nowym wzorem ściegu na siedzisku i oparciu również spodobają się miłośnikom elegancji. W zestawie znajdują się akustyczne laminowane szyby boczne z przodu i DS Air Quality System, towarzyszący dwustrefowej automatycznej klimatyzacji. Standardowa technologia obejmuje adaptacyjny tempomat, ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu oraz przednie i tylne czujniki parkowania z kamerą cofania.

W DS 4 Hybrid ruszasz cicho, używając tylko energii elektrycznej. Przełączanie z jednego silnika na drugi jest nieodczuwalne, wskaźnik prędkości zmienia jedynie kolor na niebieski podczas jazdy wyłącznie na energii elektrycznej. Dla bezpieczeństwa pieszych, podczas jazdy samochodem z prędkością do 30 km na godzinę emitowany jest subtelny dźwięk. Spalanie w cyklu mieszanym wyniosło w teście niewiele powyżej 5,5 l/100 km.

Jeśli rozważasz DS 4, to hybrydowy wariant może być tym, na który moim zdaniem większość klientów powinna zwrócić uwagę w pierwszej kolejności. Ten francuski model prawdopodobnie nadal będzie pomijany przez klientów rozważających samochody takie jak BMW serii 1, Audi A3 Sportback i Mercedes klasy A, jednak powinni oni w wariancie minimum dopuścić do siebie tę ofertę francuskiej marki.

Tak, inżynieria tutaj jest wspólna z modelami bardziej popularnych i mniej ekskluzywnych marek – ale dzisiaj można to powiedzieć o wielu rywalach, również tych teutońskich. No i oczywiście żaden z nich w tej cenie nie oferuje wyjątkowej atmosfery w kabinie, jaką można uzyskać za kierownicą DS 4. Wcześniej nie było to wystarczające, aby polecić ten samochód z pełnym przekonaniem. Ale gdybym wybierał w tym segmencie i był gotowy spojrzeć poza oczywistych konkurentów, dostępność tego 48-woltowego silnika benzynowo-elektrycznego mogłaby mnie zachęcić do dania mu szansy.

Specyfikacja

CENA MODELU TESTOWEGO 153 700 PLN

153 700 PLN PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA 203 km/h

203 km/h 0-100 KM/H 9,4 sekundy

9,4 sekundy SILNIK 1.2 Hybrid

1.2 Hybrid MOC 136 KM

136 KM MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY 230 Nm