Inwestycje Apple w europejskich dostawców przekroczyły w 2022 roku 20 mld EUR

Firma Apple ogłosiła dziś, że jej wydatki na europejskich dostawców wzrosły od 2018 r. o ponad 50 procent. W ciągu ostatnich pięciu lat opiewały łącznie na kwotę 85 miliardów EUR, a w samym 2022 r. – na ponad 20 miliardów EUR. Inwestycje obejmują ponad 4 000 europejskich dostawców i stymulują rozwój przełomowych innowacji, z których słynie każdy produkt Apple – od czujników w Apple Watch przez lasery w iPhonie po mikrokontrolery w Macu. Co więcej, inwestycje te sprzyjają zielonej transformacji europejskiego przemysłu. To dlatego, że firma Apple zobowiązała się do osiągnięcia neutralności węglowej w całym łańcuchu dostaw do końca tej dekady. Za sprawą tych inwestycji i ekonomii aplikacji iOS firma Apple wspiera obecnie ponad 2,6 miliona miejsc pracy w Europie.

„Firmę Apple przyciągnęły tu ponad 40 lat temu europejski duch innowacji i mnóstwo niezwykle utalentowanych osób. Wkład tego regionu w rozwój naszych produktów jeszcze nigdy nie był tak duży” – stwierdziła Cathy Kearney, wiceprezeska Apple w pionie Operations. „Pogłębione partnerstwo z europejskimi dostawcami pomaga w tworzeniu przełomowych technologii. Cieszy nas ścisła współpraca z europejskimi dostawcami, która ułatwia nam dekarbonizację całego naszego globalnego łańcucha dostaw”.

Wspieranie innowacji i tworzenie miejsc pracy

Wśród europejskich dostawców firmy Apple można znaleźć zarówno międzynarodowe korporacje, jak i rodzinne przedsiębiorstwa. Niektórzy partnerzy pracują z Apple od ponad 30 lat, a co roku do łańcucha dostaw Apple dołączają nowe firmy. Każda z nich jest liderem innowacji w swojej branży.

TRUMPF – rodzinne przedsiębiorstwo technologiczne z siedzibą w Ditzingen w Niemczech – to światowy lider sektora laserów, maszyn i technologii przemysłowych. Zaawansowane technologicznie komponenty produkowane przez tę firmę są montowane w wielu produktach Apple. Jednym z takich rozwiązań jest minilaser stosowany w czujniku zbliżeniowym iPhone’a, który wyłącza ekran, gdy w pobliżu zostanie wykryty obiekt. Pozwala to na oszczędzanie energii i zapobiega przypadkowym dotknięciom, na przykład wtedy, gdy przykłada się iPhone’a do ucha. Do tej pory firma TRUMPF wyprodukowała i dostarczyła Apple przeszło miliard takich minilaserów. Zespoły inżynierów Apple i TRUMPF kontynuują wspólne opracowywanie najnowszych technologii laserowych, które zapewniają klientom Apple jeszcze większy komfort.

STMicroelectronics, globalny producent półprzewodników mający silną bazę we Francji i Włoszech, projektuje i produkuje czipy, dzięki którym urządzenia Apple wyróżniają się wiodącą na rynku wydajnością i znakomitą energooszczędnością. Firma od wielu lat wraz z Apple opracowuje czujniki, systemy zarządzania energią i bezprzewodowe układy scalone do iPhone’a i innych produktów Apple. W ramach prowadzonej w Europie działalności STMicroelectronics zatrudnia ponad 27 000 osób. Do tego w 2023 r. przeznacza przeszło 3,5 miliarda EUR na zwiększenie swoich globalnych zdolności produkcyjnych. W tym celu inwestuje m.in. we Francji i Włoszech, czyli ośrodkach, które produkują także komponenty do urządzeń Apple. Większe możliwości produkcyjne pozwolą zaspokoić przyszłe zapotrzebowanie Apple na mikrokontrolery, a także na bezprzewodowe, analogowe i mieszane układy scalone. Od 2021 r. procesy realizowane przez STMicroelectronics w związku z obsługą Apple są zasilane w 100 procentach energią odnawialną.

Ku bardziej ekologicznej przyszłości

Apple współpracuje z dostawcami, by rozwijać innowacje chroniące planetę i przeciwdziałać zmianom klimatycznym. W Europie wielu z nich uczestniczy w programie czystej energii u dostawców. Z pomocą Apple dążą do neutralności węglowej działań realizowanych na zlecenie Apple.

Globalna działalność korporacyjna Apple jest neutralna węglowo od 2020 r. Ponadto firma wyznaczyła sobie ambitny cel, który zakłada osiągnięcie do 2030 r. neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w całym globalnym łańcuchu dostaw i cyklach życia wszystkich produktów.

Firma ams, austriacki producent czipów, to kolejne z europejskich przedsiębiorstw, które niedawno dołączyło do programu czystej energii u dostawców Apple. Przedsiębiorstwa takie jak DSM Engineering Materials w Holandii, Infineon w Niemczech i Austrii czy Solvay w Belgii stawiają na wiele różnych rozwiązań w zakresie energii odnawialnej, na przykład farmy wiatrowe i instalacje solarne czy innowacje takie jak umowy na wirtualny zakup prądu. Spośród europejskich partnerów produkcyjnych zobowiązujących się wykorzystywać czystą energię ośmiu – w tym Viscom AG i Victrex – już realizuje zlecenia dla Apple przy użyciu energii wyłącznie ze źródeł odnawialnych. Przedsiębiorstwa Robert Bosch GmbH (które niedawno dołączyło do programu czystej energii u dostawców Apple) i VARTA Microbattery GmbH wykorzystują w 100 procentach odnawialną energię elektryczną dzięki ekologicznym źródłom zasilania.