TEST: Creative Outlier Sports

Dopóki sam nie zaczniesz biegać, nie docenisz w pełni roli, jaką podczas treningu pełnią dobre słuchawki sportowe. Podczas długiej sesji na bieżni lub przebieżce w terenie warto mieć ze sobą Creative Outlier Sports – bezprzewodowe dokanałówki o stabilnej konstrukcji i przekonującej reprodukcji dźwięku.

Model Creative Outlier Sports jest przede wszystkim komfortowy – douszne „pchełki” wyposażone są w miękkie, silikonowe haczyki, utrzymujące je w uszach podczas ruchu, i nakładki blokujące dźwięki otoczenia. Słuchawki spełniają normę wodoszczelności IPX4. Przetworniki połączone są gumowym przewodem i płaskim pilotem sterującym – bardzo lekkim i nie powodującym „przechylania się” słuchawek na jedną stronę podczas biegu. Do zestawu dołączony jest specjalny klips do ubrania, chroniący przed zgubieniem gadżetu. Plus należy się również za podróżne etui.

Za bardzo dobre brzmienie słuchawek odpowiadają 6-milimetrowe przetworniki neodymowe i obsługa Bluetooth aptX. Dzięki tej kombinacji możemy cieszyć nasze uszy precyzyjnym, zbalansowanym dźwiękiem pełnym niuansów. Szczegółowość brzmienia zachowana jest także na najwyższych poziomach głośności. Na pochwałę zasługuje również pojemny akumulator, który na jednym ładowaniu wystarcza na prawie 11 godzin słuchania muzyki. Z takimi słuchawkami nie strach wystartować nawet w supermaratonie…

Cena 250 PLN