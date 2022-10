TEST: Garmin Forerunner 255S

Garmin Forerunner 255S robi wszystko, czego 99,9% biegaczy będzie potrzebowało lub chciało mieć w zegarku do biegania. Poza tym ma w zanadrzu DUŻO więcej i… tutaj zaczyna się problem.

Forerunner pokrywa wszystkie ważne pola dotyczące treningu lub wyścigów i pokazuje dane z dowolnego czujnika, czy to w postaci ładnej grafiki czy prostej liczby. Otrzymujesz alerty dotyczące zwiększenia tempa, jeśli twoja pozycja w rywalizacji tego wymaga, albo propozycję „odpuszczenia”, w trakcie przebieżki przy ulubionej muzyce.

Po zakończeniu biegania, podsumowania treningów na zegarku są ładnie prezentowane, a w stale ulepszanej aplikacji można przeglądać więcej szczegółów. Jeśli potrzebujesz jeszcze głębszych informacji, zawsze możesz wykorzystać kultową Stravę.

Możesz też postępować zgodnie z planem cyfrowym lub stworzyć własny, tak czy inaczej otrzymując automatyczne sugestie treningowe, dodające pewności siebie i upewniające, że trenujesz odpowiednio. Wszystkie te funkcje zrealizowane są bardzo dobrze, ale czy są warte 1 650 PLN? Zdecydowanie nie.

Istnieje sporo na rynku konkurencyjnych produktów, które za połowę tej ceny oferują tylko nieznacznie gorsze doświadczenia związane z monitorowaniem biegania. By uzasadnić różnicę, Garmin proponuje więc dodatkowe funkcje, które jednak albo są niepotrzebne, albo nie działają tak dobrze. Dodatki przekształcają Forerunnera w smartwatch, który może pokazywać powiadomienia, monitorować sen, śledzić cykl menstruacyjny, czy dać możliwość płacenia wirtualną kartą. Wkraczamy tym samym do królestwa, w którym potrzeba aktywnie nosić ten zegarek przez cały dzień i noc, aby czerpać korzyści z jego inteligentnych funkcji — a to już sfera, w której Apple Watch wykona znacznie lepiej swoje zadanie.

Należy przy tym pamiętać, że oszałamiająco wnikliwe informacje zwrotne, wymagają prawdziwie mocnego zaangażowania w podawanie urządzeniu dodatkowych informacji, poza samymi odczytami związanymi z poruszaniem się. Sprytne algorytmy firmy Garmin wymagają dokładnych danych dotyczących stylu życia, a ze swoją prezencją wiele osób nie będzie chciało przez całą dobę nosić zegarka, który choć jest funkcjonalnym narzędziem do biegania, jest tylko przyzwoitym np. dla triathlonistów i przeciętnym w kontekście bycia smartwatchem. Ma on też krótszy czas pracy na baterii w porównaniu z modelem Instinct 2 (około tygodnia czasu pracy), a wodoodporność 5ATM nie jest najlepszą w ofercie producenta.

Z jakiegoś powodu nie udało mi się również poprawnie analizować zmienności tętna (HRV). Aplikacja mówi, że do tego celu należy nosić zegarek co noc przez około trzy tygodnie. Niestety u mnie nie spowodowało to wyświetlenia rezultatów. Równie zagadkowa była niespójność wyników przy wysokich obciążeniach.

Forerunner 255S to mało przystępny cenowo zegarek do biegania dla tych, którzy chcą hardkorowych statystyk. Problem w tym, że jest za drogi jak na tylko tę funkcję, a we wszystkich innych od zdrowia po lifestyle rozczarowuje, stając się rozwiązaniem dla ekstremalnie małej liczby potencjalnych użytkowników.

Specyfikacja