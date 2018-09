Josh Groban nareszcie wystąpi w Polsce!

Jeden z najdłużej wyczekiwanych artystów w Polsce w końcu przyjedzie do naszego kraju! Josh Groban wystąpi w Krakowie na pierwszym i jedynym koncercie. Działający na styku pop-u i opery amerykański wokalista z pewnością zelektryzuje publiczność i sprawi, że będzie to niezapomniany wieczór. Wydarzenie odbędzie się jeszcze w tym roku, 18 grudnia w TAURON Arenie Kraków i zorganizuje je agencja Prestige MJM.

Josh Groban to światowej sławy wokalista, autor piosenek i aktor, którego barytonowy głos jest natychmiast rozpoznawalny przez fanów na całym świecie. Pomimo, że jego kariera trwa już kilkanaście lat, nigdy nie wystąpił na koncercie w Polsce. Siedem lat temu był jedynie gościem jednego z rodzimych programów telewizyjnych typu talent show. Teraz artysta wreszcie przyjeżdża na występ, którego będzie głównym i jedynym bohaterem.

Amerykanin przebojem wdarł się na rynek muzyczny w 2001 roku, gdy wydał swój pierwszy album zatytułowany po prostu „Josh Groban”. Debiutancki krążek pokrył się pięciokrotnie platyną. Dwa lata później światło dzienne ujrzała płyta „Closer”, która również odniosła wielki sukces, przynosząc aż sześciokrotną platynę. Kolejny krążek z 2006 roku to „Awake” i… znowu sukces! Do nagrody Grammy za najlepszy album świąteczny Josh Groban nominowany został za płytę „Noel”. Krążek okazał się najlepiej sprzedającym się wydawnictwem w 2007 roku w Stanach Zjednoczonych, zajmując pierwsze miejsce na amerykańskiej liście Billboard 200 przez cztery tygodnie. Piąty album w dorobku Josha Grobana „Illuminations” w pierwszym tygodniu od pojawienia, został sprzedany w 190 tysiącach egzemplarzach i od razu zadebiutował na czwartym miejscu listy Billboard 200. Jeszcze lepszy start, bo od razu na samym szczycie, zaliczył kolejny krążek – „All That Echoes”. Promował go utwór „Brave”, który trafił także na pierwsze miejsca kilku radiowych list przebojów w Polsce. Ostatnią jak do tej pory płytą amerykańskiego wokalisty jest „Stages” – zawierająca wyłącznie utwory musicalowe. Album z 2016 roku nominowany został do nagrody Grammy za najlepszy tradycyjny album wokalny z muzyką pop. Josh Groban jest jedynym artystą, który miał jednocześnie dwie płyty na liście 20 bestsellerów w dziesięciu notowaniach Billboard. Na 21 września zapowiadane jest wydanie najnowszego, popowego krążka wokalisty, zatytułowanego „Bridges”. Promują go single: Granted, River oraz S’il Suffisait D’Aimer – piosenki utrzymane są w romantycznym nastroju i z pewnością spodobają się szerokiej publiczności. Przed kilkoma dniami artysta zaskoczył jednak swoich fanów wydaniem kolejnego singla i piosenką wykonaną wspólnie z Andreą Bocellim – We Will Meet Once Again

Josh Groban sprzedał ponad 30 milionów płyt na całym świecie i elektryzował publiczność występami na żywo na największych i prestiżowych arenach. Jego międzynarodowe trasy wyprzedają się niemal do ostatniego miejsca, a albumy regularnie zbierają wyśmienite recenzje w: The New York Times, Billboard, Rolling Stone i USA Today. Jego partnerkami na scenie były największe światowe divy, m.in.: Barbra Streisand, Sarah Brightman, Celine Dion, Lara Fabian, Boyoncé, Mireille Mathieu czy Nelly Furtado. Imponujące duety stworzył także z artystami, m.in. z Andreą Bocellim, Lionelem Richiem, Stingiem czy Charlesem Aznavourem.

Amerykanin jest nie tylko wokalistą, ale także aktorem. Jego talent dostrzeżono w kilku znanych produkcjach filmowych i telewizyjnych. Wystąpił m.in. w serialach „Ally McBeal”, „Comedy Bang!Bang!”, „Glee”, „The Simpsons”, „The Office”, „CSI: NY” oraz w filmach fabularnych: „Coffe Town”, „Crazy, Stupid, Love” i „Muppets Most Wanted”. Gatunkiem, jaki szczególnie ostatnio polubił jest jednak musical. W 2016 roku zadebiutował na Broadwayu rolą w „Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812”. Spektakl oparty na powieści „Wojna i pokój” zebrał świetne recenzje i otrzymał 12 nominacji do 2017 Tony Awards, w tym dla Josha Grobana jako najlepszego aktora głównej roli.

– O tym, że Josh Groban jest wielkim artystą, o którego sprowadzenie do Polski fani proszą od lat, wiemy doskonale. Nareszcie nadarza się okazja, aby ten znakomity wokalista zaśpiewał w naszym kraju. Spodziewamy się, że będzie to wielkie wydarzenie muzyczne końca tego roku – komentuje Janusz Stefański z agencji Ptestige MJM, która zorganizuje koncert Josha Grobana w Polsce.

O wielkim magnetyzmie wokalisty i sile jego głosu będzie można się przekonać już 18 grudnia w TAURON Arenie Kraków. Artysta odwiedzi Polskę w ramach trasy „Josh Groban Bridges Tour”. Bilety w przedsprzedaży na to wydarzenie dla członków fanklubu dostępne będą już od czwartku, 13 września od godz. 10.00 do 8.00 następnego dnia, wyłącznie za pośrednictwem strony bilety.imprezyprestige.com. 14 września o godz. 10.00, wejściówki trafią do regularnej sprzedaży. Kupić je będzie można również poprzez eBilet.pl oraz w sieci salonów Empik w całym kraju.