Molar Mic – headset na… zęby

Technologie militarne zawsze wiodły prym w dziedzinie rozwiązań komunikacyjnych. Nie inaczej jest i tym razem – armia Stanów Zjednoczonych właśnie zaprezentowała światu swoją najnowszą technologię umożliwiającą przekazywanie informacji za pomocą radia umieszczanego na zębach.

Molar Mic to owoc współpracy amerykańskiego rządu i pochodzącej z Kalifornii firmy Sonitus Technologies. Ma on postać niewielkiego headsetu, który zakładany jest na tylne zęby żołnierza. Urządzenie pełni dokładnie taką samą funkcję jak obecnie używane radiotelefony. Kiedy użytkownik chce przekazać informacje innym osobom, naciska ukryty w jego mundurze przycisk i zaczyna normalnie mówić. Sygnał rejestrowany jest przez niewielki transmiter radiowy umieszczony na szyi żołnierza i przesyłany dalej. Przychodzący dźwięk przekazywany jest do nerwów słuchowych za pomocą kości żuchwy. Dzięki temu uczestnicy operacji bojowych lub misji ratunkowych mogą pozostawać w kontakcie bez konieczności ręcznej obsługi dodatkowych urządzeń i ryzyka, że głośne dźwięki zaburzą komunikację.

Opracowanie technologii Molar Mic kosztowało 10 milionów dolarów. W pierwszej kolejności będzie ona wykorzystana przez żołnierzy z US Air Force. Jeśli „zębowy headset” się sprawdzi, zagości on w wyposażeniu także innych sił. Z konsumenckiego punktu widzenia ciekawe jest natomiast, czy i jak technologia ta przeniknie do produktów dostępnych komercyjnie – w końcu wiele zaawansowanych militarnych systemów trafiło w zmienionej postaci do gadżetów, z których korzystamy na co dzień.