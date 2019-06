TEST: Cowon Plenue D2

Aby w pełni docenić możliwości słuchawek, warto podłączyć je nie do smartfona a do dedykowanego odtwarzacza hi-fi – gwarantujemy, że od razu usłyszysz różnicę. Plenue D2 pozwoli ci na nowo odkryć potencjał kryjący się w twojej muzycznej kolekcji.

Geometryczne linie solidnej obudowy ze szkła i aluminium przykuwają wzrok, podobnie jak umieszczone na górze urządzenia dwa pokrętła. Jedno z nich jest programowalne i można przypisać do niego na przykład parametry odtwarzania.

Wybór tych ostatnich może przyprawiać o zawrót głowy, ponieważ Plenue D2 otrzymał znany z innych propozycji Cowon system JetEffect, który umożliwia dostosowanie każdego aspektu brzmienia do swojego gustu. W połączeniu z pięcioma filtrami cyfrowymi daje to ogromne możliwości personalizacji. Interfejs użytkownika jest przejrzysty, więc znalezienie wszystkich opcji nie sprawia problemów.

„Z pudełka” Plenue D2 brzmi ostro i klarownie, podkreślając charakterystykę słuchawek, z którymi go sparujesz. Nie ma sensu podłączać do niego kiepskiego sprzętu, ponieważ jedynie obnaży on jego niedoskonałości, ale z odpowiednimi słuchawkami daje on fenomenalne odczucia nawet podczas słuchania plików w stratnych formatach. Dzięki wbudowanemu podwójnemu DAC-owi odtwarzanie jest perfekcyjnie czyste, a separacja kanałów wyrazista.

Wbudowany w D2 akumulator starcza nawet na 45 godzin słuchania.

Cena 1 450 PLN