TEST: Hama IR80MBT

Słuchanie radia nigdy nie odeszło do lamusa. W internecie na wyciągnięcie ręki dostępne są tysiące stacji poświęconych różnym gatunkom muzyki i audycjom o ciekawej tematyce. Osoby, które chcą podszlifować znajomość obcego języka, mogą wykorzystać zagraniczne rozgłośnie jako native speakerów. Jeśli intryguje cię wizja posiadania podręcznej kolekcji wielojęzycznych stacji radiowych i podcastów we własnym salonie, koniecznie sprawdź radio internetowe Hama IR80MBT.

W odróżnieniu od większości cyfrowych radioodbiorników, IR80MBT przeznaczony jest przede wszystkim do strumieniowania zawartości przez internet. Urządzenie nie zostało wyposażone w tuner FM/DAB+, za to współpracuje z vTuner – bazą ponad 30 000 stacji muzycznych z całego świata i 10 000 radiowych podcastów. Wśród nich znajdziemy także 712 pozycji polskojęzycznych, w tym najpopularniejsze rozgłośnie w kraju oraz mniejsze stacje regionalne i polonijne.

Radio umożliwia wyszukiwanie interesującej nas zawartości według gatunku muzycznego, kraju lub nazwy stacji. Wyboru rozgłośni dokonamy za pomocą umieszczonych na przedniej ściance IR80MBT przycisków, chociaż w trakcie testów do tego celu najwygodniej korzystało się nam z dedykowanej aplikacji UNDOK. Jest ona przejrzysta w obsłudze, a dotykowy interfejs pozwala na szybsze przeglądanie dostępnej zawartości i zapisywanie ulubionych stacji w pamięci radia.

Za pomocą aplikacji można także podłączyć radio do smartfona lub innych urządzeń muzycznych, znajdujących się w sieci domowej. Miłym dodatkiem jest natywna obsługa Spotify Connect – w aplikacji Spotify wystarczy wybrać opcję „dostępne urządzenia” i od razu cieszyć się dostępem do swoich cennych playlist.

Pod względem dźwiękowym IR80MBT nie mamy nic do zarzucenia. Dwa przetworniki: jeden szerokopasmowy i jeden dedykowany tweeter, zapewniają zbalansowany profil dźwiękowy o przyjemnej barwie i dobrej dokładności. Dużym plusem jest fakt, że brzmienie nie zmienia się wraz z usytuowaniem radia. IR80MBT można powiesić na ścianie za pomocą specjalnego uchwytu – na szczęście dźwięk nie staje się przez to przytłumiony lub rozmyty. Nowoczesny design sprzętu zachęca do umieszczenia go w widocznym miejscu w salonie.

Radio można podłączyć do kompatybilnego systemu multiroom. Do tego celu potrzebne są inne urządzenia obsługiwane przez aplikację UNDOK. Proces konfiguracji i parowania z głośnikami jest prosty i zajmuje jedynie kilka minut.

Podsumowując, Hama IR80MBT to intrygująca propozycja dla fanów radia internetowego. Jeśli należysz do osób, które zawsze po odpaleniu radia ciężko wzdychają „ech, znów to samo”, przerzuć się na radio internetowe i słuchaj tylko tego, na co masz ochotę.

SPECYFIKACJA