Apple WWDC 2019 – oficjalne ogłoszenie iOS 13

Podczas tegorocznej edycji konferencji WWDC Apple skupiło się przede wszystkim na oprogramowaniu. Wśród najważniejszych premier znalazł się oczywiście iOS 13, który w tym roku trafi na iPady w nieco zmienionej wersji.

Co nowego czeka na nas w iOS 13? Przede wszystkim systemowy tryb nocny, który uprzyjemni korzystanie z telefonu w ciemnym pomieszczeniu. W przypadku nowych iPhone’ów z ekranem OLED wyświetlanie ciemnego tła i białych liter przyczynia się dodatkowo do oszczędzania energii i wydłużenia czasu pracy na baterii. Na domyślnej klawiaturze można będzie pisać, przesuwając palcem po przyciskach, a nie wybierając każdy z nich osobno. Do tego aplikacja Wiadomości otrzyma możliwość ustawienia nazwy użytkownika i awatara Memoji – emotki będzie można personalizować i wysyłać do innych użytkowników jako naklejki.

Wiele zmian zauważymy również w Mapach, które zostały przebudowane od podstaw. Apple zdecydowało się na odświeżenie danych i dodanie trybu „Look Around”, działającego podobnie do Google Street View. Funkcja ma być początkowo dostępna tylko w Stanach Zjednoczonych, ale z czasem trafi do Europy. W apce zapiszemy ponadto skróty do nawigacji do ulubionych i często odwiedzanych miejsc, a także wskażemy znajomym, za ile dotrzemy do celu. Radykalne zmiany przejdą także Zdjęcia: będą wyglądały trochę jak cyfrowy scrapbook i umożliwią obracanie nagranych filmów z orientacji pionowej do poziomej.

iOS 13 ma także zapewnić nam lepszą kontrolę nad udostępnianiem swoich danych. System umożliwi jednorazowe przekazanie danych lokalizacyjnych aplikacji, a nie wyrażanie zgody na ich ciągłe rejestrowanie. Funkcja „Sign in with Apple” umożliwi rejestrowanie się w aplikacjach wymagających utworzenia hasła za pomocą fałszywego emaila, który może przekazywać wysłane wiadomości na nasze prawdziwe skrzynki. Siri natomiast nauczy się automatycznego przekierowywania połączeń z nieznanego numeru do poczty głosowej. Zmiany dotkną także AirPodów (słuchawki będą odczytywać treść przychodzących wiadomości) i CarPlay, który doczekał się nowego interfejsu i integracji Siri z aplikacją Waze.

Nowości te już jesienią pojawią się na iPhone’ach i iPadach, ale na tych ostatnich w nieco ulepszonej formie. Apple nazywa ten system operacyjny iPadOS 13. Oprócz wszystkich powyższych nowości tablety dostaną długo wyczekiwaną możliwość otwarcia dwóch instancji tej samej aplikacji w widoku Split View, przypinanie widżetów do ekranu oraz rozpoznawanie nośników USB. Przeglądanie na iPadach będzie przypominało to z macOS – strony domyślnie otworzą się w wersji przeglądarkowej, nie mobilnej, a Safari doczeka się menedżera pobrań. iPadOS 13 doda także kilka nowych gestów sterujących kopiowaniem, wklejaniem i cofaniem zmian w zawartości.