TEST: Audio Pro Addon T3

Nikt z nas chyba nie lubi sytuacji, w których sprzęt elektroniczny rozładowuje się w najmniej wygodnym i oczekiwanym momencie, dlatego niektóre urządzenia wyposażane są w dodatkowe akumulatory lub kompatybilność z powerbankami. Addon T3 to nieco inne, prostsze rozwiązanie tego problemu – ten pięknie brzmiący głośnik został wyposażony w baterię nie do zdarcia.

W pierwszym kontakcie z urządzeniem zwróciłem uwagę przede wszystkim na jego wymiary. Addon T3 jest zbyt duży, by pretendować do miana kieszonkowego, ale dzięki skórzanemu uchwytowi poręczny i wygodny w transporcie. Surowy, pudełkowaty design z sześcioma płaskimi przyciskami sterowania i lekko wypukłymi maskownicami nie wszystkim musi przypaść do gustu, ale na pewno satysfakcjonuje pod względem jakości wykonania.

Spore wymiary są oczywiście podyktowane wielkością akumulatora i przetworników. W Addon T3 znalazły się trzy: jeden woofer i dwa tweetery o łącznej mocy 25 W. Na papierze konfiguracja ta wygląda przeciętnie, ale po włączeniu głośnika i sparowaniu go z moim smartfonem przeżyłem szok. Sprzęt grał po prostu doskonale: dźwięk okazał się potężny, głośny, przestrzenny, ale jednocześnie szczegółowy. Mocne, precyzyjne basy nie zagłuszały wokali i klarownych, słodkich tonów wysokich, tworząc razem ekscytującą i porywającą całość.

Umieszczony z tyłu port Bass Reflex pozwala dodatkowo podbić dynamikę niskich tonów, gdy akurat możemy ustawić Addon T3 tyłem do ściany. Jakość dźwięku jest najlepsza na średnim lub wysokim poziomie głośności; kiedy głośnik gra bardzo cicho, scena dźwiękowa wydawała mi się lekko przyciemniona.

Nawiązywanie połączenia Bluetooth jest bardzo proste – wystarczy wcisnąć przycisk Pair na górnej ściance urządzenia, a wykryje ono dostępne źródła Bluetooth i rozpocznie proces parowania. Jakość połączenia oceniam jako dobrą; w standardowej odległości 10 m od głośnika pozostawało ono stabilne i mocne, nawet podczas przechodzenia do innego pomieszczenia.

Już na wstępie wspominałem o niezwykle pojemnym akumulatorze Addon T3. Według zapewnień producenta słuchanie muzyki na poziomie głośności 50% pozwala na 30 godzin pracy. Starałem się zweryfikować to stwierdzenie, ale mimo prób nie udało mi się osobiście „zajeździć” baterii do zera. Oczywiście większa głośność to szybsze rozładowanie akumulatora, ale uwierzcie mi – sprzęt gra na tyle donośnie, że w warunkach domowych te 50% najzupełniej wystarczy. Na wszelki wypadek producent przewidział także możliwość pracy po podłączeniu do źródła prądu.

Miło wspominam czas spędzony z Audio Pro Addon T3. To doskonały głośnik do domu i w podróż, który zachwycił mnie dźwiękiem premium i praktycznym, pojemnym akumulatorem.

