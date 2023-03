TEST: Bowers & Wilkins Pi7 S2

Zaktualizowane flagowe bezprzewodowe słuchawki douszne Bowers & Wilkins Pi7 S2 trafiły na rynek. Chociaż konstrukcja nie została zmieniona od 2021 roku, poprawiono wiele obszarów, zwłaszcza żywotność baterii i zasięg Bluetooth. Przede wszystkim jednak to nadal ten sam model, który zapewnia fantastyczne wrażenia muzyczne. Ale kiedy weźmiesz pod uwagę funkcję aktywnej redukcji szumów (ANC), opcje EQ i cenę, decyzja staje się trudna.

Słuchawki douszne drugiej generacji są dostępne w kolorze satynowej czerni, płóciennej bieli i efektownych odcieniach granatu. Wszystkie wyglądają naprawdę zjawiskowo i są pieczołowicie zaprojektowane. Silikonowe końcówki douszne są dostępne w trzech rozmiarach. Czas odtwarzania wynosi 5 godzin, o godzinę więcej niż w poprzedniej generacji. 15-minutowe ładowanie zapewnia do 2 godzin odtwarzania, a w pełni naładowane etui daje do 16 godzin słuchania muzyki. Etui obsługuje ładowanie przewodowe za pomocą dołączonego kabla USB-C do C i bezprzewodowe.

Zasięg połączenia Pi7 S2 wynosi 25 m, choć w domu lub biurze o grubych ścianach będzie znacznie mniejszy. Każda wkładka douszna ma przetwornik 9,2 mm i zbalansowany przetwornik armaturowy napędzany przez oddzielne wzmacniacze. Odpowiadający za połączenie Bluetooth 5.0 ma zastosowaną technologię aptX Adaptive, a także obsługuje aptX HD i aptX Classic. Obsługiwany jest również preferowany przez Apple kodek AAC i zwykły kodek SBC.

Ponieważ każda wkładka douszna ma trzy mikrofony, które zasilają system redukcji szumów, spodziewałem się najwyższej jakości rozmów telefonicznych. Jednak wbrew oczekiwaniom wrażenia z rozmowy nie były najwyższe. Funkcja ANC działa dobrze w nieco hałaśliwym otoczeniu, ale nie może się równać ze świetnym jej działaniem w Apple AirPods Pro 2 czy Sony WF-1000XM4.

Wszystkie produkty B&W są kontrolowane przez dedykowane aplikacje muzyczne na iOS i Androida. Dostępne jest podstawowe dostosowywanie ANC, automatyczne łączenie, jakość przesyłanego strumienia w zależności od połączenia itp. Nie ma możliwości kontrolowania ustawień EQ, ale projekt dźwięku jest tak dobry, że naprawdę nie chciałem go regulować w moim przypadku.

Pi7 S2 ma funkcję, której nie widziałem w innych słuchawkach. Jest to opcja wprowadzona po raz pierwszy w Pi7 pierwszej generacji. Dołączony kabel audio USB-C-do-3,5 mm umożliwia przesyłanie strumieniowe dowolnego źródła dźwięku do etui i z powrotem do słuchawek. Najczęstszym zastosowaniem jest słuchanie podczas lotu z gniazda systemu rozrywki w fotelu. Szkoda, że ANC nie działa na tyle dobrze, żeby w samolocie odfiltrować hałas silnika – to byłaby prawdziwa rewelacja.

Jeśli jakość dźwięku jest dla ciebie ważniejsza niż wydajność ANC, Pi7 S2 to doskonały wybór. Po włożeniu ich do uszu, będziesz musiał wykonać parę ruchów głową, aby upewnić się, że pasują, ale kiedy już są na miejscu, wrażenia są magiczne.

Odsłuch płyty Sound of Silver LCD Soundsystem na Pi7 S2 było prawdopodobnie moim najlepszym doświadczeniem z tym albumem, korzystając ze słuchawek dousznych i to z kodeka AAC. Po przerzuceniu się na kodek aptX poczucie immersji wzrosło jeszcze bardziej. Kiedy słuchałem płyty Dummy Portishead w bezstratnej jakości, wrażenia były niemal jak bym pierwszy raz odtwarzał ten tak bliski mi krążek. Równie duże wrażenie wywarło na mnie słuchanie rocka, popu, jazzu i muzyki klasycznej. Słuchacze szukający przesadnego basu mogą preferować dźwięk innych słuchawek, ale większość będzie zachwycona Pi7 S2.

Dla użytkowników usług strumieniowego przesyłania muzyki o niskiej rozdzielczości, takich jak Spotify, dostępnych jest mnóstwo opcji słuchawek dousznych poniżej 500 PLN, które zapewniają przyzwoitą jakość dźwięku. Grupa docelowa B&W to słuchacze, którzy lubią muzykę przynajmniej w jakości CD. Aby w pełni wykorzystać technologię wbudowaną w Pi7 S2, potrzebujesz źródła dźwięku o wysokiej rozdzielczości.

Pi7 S2 nie może dorównać wszechstronności AirPods Pro. Funkcja ANC AirPods jest znacznie lepsza, a łatwe parowanie między urządzeniami Apple to plus. Jednak jeśli chodzi o jakość dźwięku, Pi7 S2 są znacznie lepsze od AirPodsów. Jeśli ta jest twoim totalnym priorytetem, Pi7 S2 są warte wysokiej ceny 1 700 PLN.

