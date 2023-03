Synology wprowadza na rynek DiskStation DS423+

Firma Synology ogłosiła wprowadzenie na rynek 4-kieszeniowej stacji Synology DiskStation DS423+, najnowszego urządzenia z oferty uniwersalnych rozwiązań pamięci masowej dla domowych i małych biur.

Dzięki wszechstronnemu systemowi operacyjnemu Synology DiskStation Manager (DSM) serwer DS423+ zapewnia kompleksowe rozwiązania do ochrony i zarządzania danymi biznesowymi, łatwej współpracy nad dokumentami i zdalnego dostępu do plików oraz może pełnić rolę rdzenia systemu dozorowego opartego na kamerach IP — wszystko to w kompaktowym formacie komputera stacjonarnego.

Nowy serwer DS423+ oferuje wyjątkową wartość dla użytkowników o ograniczonych wymaganiach w zakresie pamięci masowej — mówi Anya Lin, menedżer produktu w firmie Synology. Urządzenie oferuje o 21% szybsze indeksowanie zdjęć w porównaniu z poprzednikiem, między innymi poprawę wydajności, a także zapewnia kompleksowe i niezawodne funkcje, na których nasi klienci mogą polegać.

Platforma pamięci masowej stworzona dla domów i małych biur

Dzięki maksymalnej pojemności 72 terabajtów urządzenie DS423+ jest idealnym rozwiązaniem dla zespołów profesjonalistów, małych firm, chcących scentralizować pamięć masową, lub jako węzeł w rozproszonych wdrożeniach. System DSM na serwerze DS423+ wykorzystuje zaawansowany system plików Btrfs w celu ochrony danych przed uszkodzeniem i umożliwia użytkownikom szybkie cofnięcie wszelkich niezamierzonych lub złośliwych zmian za pomocą technologii migawek.

Serwer DS423+ jest wyposażony w dwa łatwo dostępne gniazda M.2 NVMe, które można wykorzystać do podłączenia szybkiej pamięci podręcznej flash lub tworzenia woluminów pamięci masowej SSD bez zajmowania standardowych kieszeni na dyski. Pule pamięci masowej SSD są idealne do zadań wymagających niewielkich opóźnień i wysokiej wydajności zapisu losowego, natomiast woluminy pamięci podręcznej SSD mogą znacznie zwiększyć wydajność operacji we/wy na wolniejszych woluminach HDD.

Lokalna pamięć masowa z integracją chmury

Model DS423+ zapewnia intuicyjne zarządzanie plikami i ich udostępnianie za pomocą aplikacji Synology Drive, która łączy dostęp do plików na wielu platformach z prywatnością oferowaną przez lokalne pamięci masowe. Dla zespołów pracujących zdalnie i firm działających w wielu lokalizacjach dostępna jest synchronizacja plików między lokalizacjami, która umożliwia tworzenie kopii lustrzanych między urządzeniami Synology.

Możliwości chmury hybrydowej zapewniane przez Synology Hybrid Share umożliwiają użytkownikom łączenie zalet rozwiązania lokalnego i w chmurze poprzez przechowywanie rzadko używanych danych w chmurze przy jednoczesnym przechowywaniu często używanych plików w pamięci podręcznej lokalnego urządzenia w celu uzyskiwania dostępu z szybkością sieci LAN.

Centrum kopii zapasowych z wielowarstwową ochroną danych

Zapewnienie ciągłej ochrony krytycznych danych przed współczesnymi zagrożeniami cybernetycznymi jest niezbędne, aby uniknąć nieodwracalnej utraty cennych informacji. Pakiet Active Backup Suite firmy Synology umożliwia bezpieczne tworzenie kopii zapasowych infrastruktury IT, takich jak systemy Windows i Linux, maszyny wirtualne Hyper-V/VMware oraz konta Microsoft 365 / Google Workspace, aby bezpiecznie tworzyć kopie zapasowe w DS423+ i łatwo je przywracać w razie potrzeby.

W celu zwiększenia nadmiarowości można również tworzyć kopie zapasowe i migawki danych z określonego punktu w czasie przechowywanych na serwerze NAS i wysyłać je poza witrynę do innej lokalizacji lub usługi w chmurze.

Kompaktowy serwer dozorowy

Synology Surveillance Station to zaawansowany system zarządzania sygnałem wizyjnym, który obecnie chroni ponad 500 000 obiektów na całym świecie. Dzięki obsłudze standardu ONVIF i ponad 8 300 zatwierdzonych kamer IP użytkownicy mogą wybrać urządzenia najbardziej dopasowane do swoich potrzeb.

Aplikacja Surveillance Station ułatwia konfigurowanie i zarządzanie maksymalnie 40 kamerami w urządzeniu DS423+ za pomocą nowoczesnego i konfigurowanego interfejsu. W przypadku wdrożeń rozmieszczonych na dużych obszarach lub na wiele budynków można na siebie nakładać plany pięter i Mapy Google lub OpenStreetMap w celu zmaksymalizowania świadomości sytuacyjnej.

Aplikacja Surveillance Station umożliwia łatwe szyfrowanie, tworzenie kopii zapasowych i archiwizowanie nagrań, a także jednoczesne nagrywanie materiałów w chmurze za pomocą opcjonalnego narzędzia C2 Surveillance. Aplikacja Surveillance Station jest wysoce skalowalna i nadaje się do wdrożeń dowolnej wielkości — od wdrożeń w małych firmach z kilkoma kamerami po wdrożenia na dużą skalę z tysiącami kamer w setkach lokalizacji.

Urządzenie Synology DS423+ jest już dostępne u partnerów i sprzedawców na całym świecie.