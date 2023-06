Lodówka idealna 

Lodówka jest jednym z nielicznych sprzętów domowego AGD, który pracuje 24/7 bez możliwości odłączenia od prądu. A gdyby tak przez 7 tygodni w roku nie potrzebowała zasilania, a wciąż efektywnie pracowała? Jest to możliwe z inteligentną lodówką Samsung, która chłodzi, oszczędza energię i uczy się naszych nawyków.

Lodówki Samsung wyposażone są w moduł Wi-Fi i to on pozwala na podłączenie aplikacji SmartThings. Jej kluczowym rozwiązaniem jest tryb AI Energy, który włączymy jednym przyciskiem. Jego wybór umożliwia tworzenie algorytmu AI – urządzenie zapamiętuje i uczy się wzorców użytkowania, czyli tego jak często i na jak długo otwieramy lodówkę, jakie ilości produktów do schłodzenia do niej wkładamy i w jakim przedziale czasowym. W efekcie sztuczna inteligencja optymalizuje pracę lodówki – prędkość pracy kompresora oraz cykl rozmrażania. Co najważniejsze, gromadzone informacje pozwalają oszczędzać energię nawet o 15%! Można zatem stwierdzić, że mimo iż lodówka stale pracuje, rachunki będą niższe, jakby chłodziarka była odłączona od prądu przez siedem tygodni w ciągu roku.

Kuchnia jest sercem każdego domu. To w niej spotykają się domownicy, a także przyjaciele rodziny. Jednym z ważniejszych elementów jej wyposażenia jest lodówka, w której przechowujemy artykuły spożywcze czy napoje. Aby mieć pewność, że funkcjonuje ona poprawnie, dba o świeżość produktów, a jednocześnie jest energooszczędna, warto wybrać innowacyjną lodówkę Samsung. Wyposażona jest ona w moduł Wi-Fi oraz inteligentną aplikację, które obniżają koszty jej utrzymania, a także budują w nas nawyk oszczędzania i kontrolowania domowych wydatków. Wszystkie te technologie sprawiają, że lodówki Samsung to najczęściej kupowane lodówki w Polsce. Sprawdź szczegóły na www.lodowki.samsung.pl.1

SmartThings: Moduł Energy

Przydatne powiadomienia

Czasami zdarza się wam zostawić otwarte lub niedomknięte drzwi lodówki? Z aplikacją SmartThings eliminujemy ten problem – za każdym razem otrzymamy bowiem alert na telefon, smartwatch lub telewizor o otwartych drzwiach lodówki. Dzięki temu eliminujemy straty energii.

Monitoring zużycia energii

Aplikacja SmartThings pozwala kontrolować ilość prądu, którą potrzebują urządzenia podłączone do niej. Dzięki temu możemy decydować czy któreś z nich odłączyć od prądu, bądź korzystać rzadziej lub bardziej ekonomicznie.

Planowanie domowych wydatków

W aplikacji możemy zaplanować budżet na rachunki za prąd – kiedy przewidywane opłaty za zużycie energii są bliskie przekroczenia założonego budżetu, otrzymamy alert o wysokości rachunku. Dzięki temu możemy zoptymalizować używanie domowej elektroniki.

1 W segmencie lodówek; na podstawie raportów międzynarodowej firmy badawczej dotyczących sprzedaży detalicznej lodówek w Polsce w okresie 01.2007-03.2023 r. oraz badania Kantar Polska z 27.11.2020 r. przeprowadzonego na zlecenie Samsung