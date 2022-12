Lenovo Legion i GeForce RTX serii 30 – wymarzona konfiguracja dla graczy i kreatywnych twórców?

Jeszcze kilka lat temu granie na laptopach kojarzyło nam się z ogromnymi kompromisami. Duże obudowy, ciężar komputera, kosmiczne ceny, wysoka głośność działania i wydajność, która tylko w jakimś stopniu próbowała nadążać za desktopami – lista była naprawdę długa. Jeśli ktoś chciał posiadać mobilną stację do grania, musiało mu na tym bardzo zależeć, a wszystkie pozostałe elementy należało traktować jako mocno drugorzędne, by faktycznie zdecydować się na kosztowny zakup.

Czasy na szczęście się zmieniają. Przenośne komputery gamingowe mogą ważyć mniej niż 2,5 kg, mieć atrakcyjne, mniej lub bardziej stonowane obudowy, działać cicho, a jednocześnie wydajnie. I choć nadal w kwestii ceny „sky is the limit”, już od ok. 5 300 PLN można kupić laptopa, na którym granie nawet w najbardziej wymagające tytuły to czysta przyjemność.

Faktycznie w przedziale 5 300 – 8 300 PLN można zakupić Lenovo Legion 5 lub 7 z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX serii 30. W tym budżecie dostępne są konfiguracje z modelami RTX 3050, 3050 Ti, 3060 lub 3070. Co kluczowe, wspierają one nie potrzebujący przedstawiania Ray Tracing i DLSS. Ray tracing symuluje fizyczne zachowanie światła, umożliwiając renderowanie w czasie rzeczywistym grafiki o kinowej jakości w przypadku najbardziej wymagających pod względem graficznym gier. NVIDIA DLSS natomiast to przełomowa technika renderowania oparta na SI, zwiększająca częstotliwość generowania klatek z wykorzystaniem rdzeni Tensor układów GPU GeForce RTX. Technika DLSS zapewnia dodatkową wydajność, pozwalającą na podniesienie ustawień jakości i rozdzielczości, aby zapewnić niezwykłe wrażenia wizualne.To prawdopodobnie najlepsza funkcja GPU od lat. Nie tylko dzięki temu można zanurzyć się w nowych tytułach, takich jak Call of Duty: Modern Warfare II czy The Callisto Protocol, ale technologia NVIDIA może nawet dwukrotnie przyspieszyć wydajność, umożliwiając grę w Full HD z maksymalnymi ustawieniami graficznymi. Warto wspomnieć, że wszystkie premierowe tytuły, w których istotna jest zniewalająca grafika, niejako z automatu wspierają ray tracing i DLSS, czyniąc RTX nowym standardem w świecie gamingu. Nie tylko jednak nowe Marvel’s Midnight Suns czy właśnie mający premierę remaster Wiedźmina 3, korzysta z tych technologii. Również nowy Fortnite, Dying Light 2 czy Cyberpunk 2077 zyskują na rozwiązaniach.

Nie bądźmy gołosłowni w kwestii prędkości, bo benchmarki nie kłamią i choć szeroka paleta konfiguracji komputerów nie ułatwia uśredniania wyników, można ogólnie przyjąć, że wyniki NVIDIA GeForce RTX są imponujące. Np. konfiguracja z modelem GeForce RTX 3060 zapewni w wysokich ustawieniach grafiki i rozdzielczości 1080p – ponad 100 fps w Shadow of the Tomb Raider, między 70 a 95 fps w Metro: Exodus czy między 70 a 80 fps w Red Dead Redemption 2. Nawet Cyberpunk 2077 w ustawieniach Ultra działa z prędkością 45-55 fps.

W sieciowych grach z kolei swoją moc pokazuje NVIDIA Reflex, technologia, która zapewnia najniższe opóźnienia i najlepszą responsywność, zapewniając krótszy czas reakcji. Jest ona kompatybilna z chociażby Overwatch, Apex Legends, Fortnite czy Rainbow Six: Siege.

Można spokojnie powiedzieć, że obecny okres przedświąteczny jest najlepszym momentem na zakupienie laptopa do grania w 1080p ze wszystkimi technologicznymi nowinkami. Dzieje się tak nie tylko ze względu na wydajność, ale także fakt, że GeForce RTX nie zużywa dużo energii, jak również nie potrzebuje zaawansowanego systemu chłodzenia. Wersje, które znajdują się w laptopach Lenovo Legion 5 i 7 są wystarczająco małe, aby laptopy pozostały naprawdę smukłe w porównaniu z wieloma innymi komputerami dla graczy.

Wymienione laptopy gamingowe z kartami GeForce RTX mają jeszcze jedną zaletę: przydadzą się w pracy i nauce. Wiele konstrukcji będących na rynku cierpi na bycie nieporęcznymi, głośnymi i wyglądającymi jak panele ze statków kosmicznych, co nie każdemu graczowi zabierającemu w różne miejsca swój sprzęt, musi się podobać. Ze względu na oszczędność czasu rozwiązania platformy NVIDIA Studio zaaprobuje każdy twórca. Platforma wspiera twórców i profesjonalistów poprzez karty GeForce RTX, stabilne sterowniki Studio i współpracę z autorami aplikacji kreatywnych. Dzięki temu praca jest płynna i szybka.

Garść liczb pokazuje, że ponownie nie są to tylko marketingowe przechwałki producenta. Eksport plików wideo w Adobe Premiere Pro potrafi być ponad dwa razy szybszy niż w przypadku komputerów ze zintegrowanym układem graficznym. Rendering 3D w Blenderze z kolei zamiast ponad czterech godzin może zająć zaledwie 15 minut. Wśród aplikacji, które mogą pochwalić się równie imponującymi różnicami, wynikającymi z korzystania z układów GeForce, są AutoDesk, Revit, MatLab czy Unity.

Nie dość jednak, że zadania zajmują mniej czasu, to jest go także więcej dzięki NVIDIA Max-Q, czyli zestawowi technik opartych na sztucznej inteligencji, które optymalizują pracę na zasilaniu zewnętrznym, ale także kwestie związane ze wspomnianą wydajnością i właściwościami akustycznymi laptopa. Wystarczy uruchomić tryb WhisperMode 2.0 i wybrać żądany poziom głośności, aby uzyskać najlepszą równowagę między akustyką a wydajnością.

Laptopy Lenovo Legion 5 i 7 z kartami graficznymi GeForce RTX to jeden z topowych produktów sprzedażowych na zbliżające się święta wśród graczy i twórców. Komputery mają świetne i elastyczne specyfikacje, w zależności od potrzeb i zasobności portfela, choć każdy z nich jest praktycznie liderem w kategorii stosunku ceny do oferowanej jakości.