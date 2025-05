TEST: Bose SoundLink Flex (2. generacji)

Bose kontynuuje swoją strategię subtelnych aktualizacji – SoundLink Flex (2. generacji) to kolejny przykład drobnego odświeżenia sprzętu, który ma utrzymać go w linii produktowej.

Wygląd prawie nie różni się od poprzednika – smukła obudowa, którą można postawić pionowo lub położyć płasko. Głośnik sam dostosowuje profil dźwięku do pozycji. Jakość wykonania to typowe Bose – front pokryty powłoką proszkową, boki z silikonu – całość wygląda solidnie i premium. Mamy też pełną odporność na wodę i kurz (IP67). Niestety, nadal brakuje praktycznego uchwytu. Pętla z nylonu nie jest elastyczna, nie ma też karabińczyka ani gumowej opaski znanej z Bose Micro.

W kwestii baterii również nie nastąpiły zmiany. Producent deklaruje 12 godzin pracy przy 50% głośności. Realnie, przy 80% (czyli w praktyce), głośnik działa około 7 godzin. Przy maksymalnej głośności – tylko 3 godziny. Ładowanie odbywa się przez USB-C, ale port ten służy wyłącznie do ładowania – nie obsługuje transmisji audio ani ładowania innych urządzeń.

Flex drugiej generacji może być połączony z drugim głośnikiem i nie ma opóźnień w przesyle dźwięku (np. przy oglądaniu filmów). Połączenie może być w trybie stereo lub synchronicznym. Da się także sparować Flexa Gen 2 z SoundLinkiem Max. Nie można jednak połączyć go z oryginalnym Flexem. Cały proces jest prosty i stabilny, ale ekosystem Bose nadal pozwala na sparowanie maksymalnie dwóch urządzeń – to mało w porównaniu do rozwiązań JBL czy Sony.

Nowością względem pierwszej generacji jest obsługa Snapdragon Sound, ale w codziennym użytkowaniu bardziej przydałaby się większa bateria lub wbudowany uchwyt.

Układ głośników nie zmienił się – nadal jest to jeden przedni przetwornik i dwa pasywne radiatory. W 2025 roku to jednak za mało, zwłaszcza że konkurencja oferuje już zestawy z tweeterem i wooferem, co daje lepszą separację instrumentów. Na plus doszła możliwość dostosowania EQ, czego zabrakło w pierwszej wersji.

W bezpośrednim porównaniu Flex 2. generacji brzmi bardzo podobnie do pierwszej wersji – dużo basu z charakterystyczną, dość pełną barwą. Różnica? Nowy model ma mniej zniekształceń przy niskich tonach, co daje bardziej czysty dźwięk.

Bose SoundLink Flex (2. generacji) wyceniono na 779 PLN. Jak to bywa w przypadku produktów Bose – płacimy tu tzw. „podatek od marki”. Patrząc na bezpośrednią konkurencję, np. JBL Charge 6 czy Sony ULT Field 5, trudno uznać Flexa za najbardziej opłacalny wybór.

Bose SoundLink Flex (2. generacji) to solidny, kompaktowy i elegancki głośnik, który zagra głośno, basowo i czysto. Jest idealny na wycieczki, do łazienki czy na małe spotkania. Ale to nadal tylko lekki lifting poprzednika – bez przełomowych zmian. Brakuje wydłużonej pracy na baterii, bardziej uniwersalnego uchwytu i lepszego przetwornika wysokotonowego. Konkurencja daje więcej za podobne lub mniejsze pieniądze.

Specyfikacja

CENA 779 PLN

779 PLN BLUETOOTH 5.3

5.3 WYMIARY 9,04 × 20,14 × 5,23 cm

9,04 × 20,14 × 5,23 cm WAGA 0,59 kg