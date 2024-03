Sony: road to zero

Coraz wyższa świadomość społeczna powoduje, że większą uwagę przywiązujemy do zakupu elektroniki już nie tylko energooszczędnej, ale także wykonanej z tworzyw pochodzących z recyklingu, wykorzystującej naturalne materiały czy tej, która ma biodegradowalne opakowania. Producenci podążają za tym trendem i starają się, aby ich produkty były mniej szkodliwe dla środowiska i na każdym etapie życia – od produkcji aż po proces utylizacji nie miały negatywnego wpływu na planetę, bo to dzięki warunkom na niej panującym możemy w ogóle na niej żyć, czego nie powinniśmy być tak pewni, mimo że rozsiedliśmy się tu całkiem komfortowo przez ostatnie 100 tysięcy lat.

W związku z wybuchem mody na bycie eko, działy PR praktycznie każdej firmy technologicznej zaczęły prężyć muskuły w związku z tym, co robią „dla planety”, nieważne czy mówimy o jakimś chińskim producencie etui do smartfonów czy gigancie pokroju Apple. Moją uwagę zwróciło Sony, które w swoim ogólnym opisie drogi do zerowej emisji przyznało się do tego, do czego powinna każda firma: „tak, każdy przemysł ciężki ma negatywny wpływ na planetę, ale robimy wszystko, by zgodnie z planem zejść z nim do poziomu zera”. Nie pozostało mi zatem nic innego, jak przeczytać 180-stronicowy raport na ten temat, byście wy nie musieli.

Droga ku zeroemisyjności

Sony rokrocznie wyznacza sobie coraz to nowe cele, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, ale przede wszystkim opracowuje długofalowe plany, które mają doprowadzić organizację w 2050 roku do zerowego śladu środowiskowego w całym cyklu życia produktów, ale także działalności produkcyjnej japońskiego potentata.

Rozważania na temat zrównoważonego rozwoju i braku negatywnego wpływu na naszą planetę, warto rozpocząć od wyjaśnienia kilku pojęć. Wielu producentów, zwłaszcza elektroniki, potwierdza swoje dążenie do zerowego śladu środowiskowego (environmental footprint). Pod tym pojęciem kryje się ustalenie realnego stopnia wpływania produktu, usługi czy procesu produkcji na środowisko naturalne. Warto zaznaczyć, że mówimy tutaj o oddziaływaniu w trakcie całego cyklu życia produktu – od wydobycia surowców, ich przetworzenia i produkcji, transportu, użytkowania, aż po utylizację lub recykling.

Poprzez pojęcie oddziaływania na środowisko należy z kolei rozumieć bezpośrednie bądź pośrednie emisje do wody, gleby, powietrza, zużywanie nieodnawialnych i deficytowych zasobów minerałów, surowców naturalnych oraz degradację bioróżnorodności. I definicja ta pokazuje, że jedynie kompleksowe zajęcie się tymi wszystkimi elementami pozwala organizacjom na rzetelne podejście do tematu ekologii i wpływu produktów oraz usług na środowisko.

Tak systemowym rozwiązaniem jest globalny plan Road to Zero 2050 opracowany przez Sony, który wyznacza szereg szczegółowych celów w oparciu o cztery perspektywy środowiskowe i sześć etapów cyklu życia produktu. Warto podkreślić, że dokument ten został przyjęty w 2010 roku i zakłada 5-letnie okresy prac, w trakcie których zespół jest w stanie wprowadzać zmiany, ale i dopasowywać je do bieżących potrzeb i zakresu procesów.

Perspektywy na przyszłość

Działalność biznesowa Sony opiera się na dbałości o środowisko naturalne. Jednak, aby móc efektywnie wspierać procesy przeciwdziałające degradacji planety, Japończycy wyznaczyli cztery perspektywy środowiskowe: ograniczanie zmian klimatycznych, ochronę zasobów naturalnych, kontrolę substancji chemicznych i promowanie różnorodności biologicznej.

01 Pierwsza pozycja jest globalnym problemem dotyczącym nie tylko producentów elektroniki, ale każdego mieszkańca globu. Sony podkreśla jednak, że doprowadza do regularnej redukcji emisji gazów cieplarnianych – podczas każdego etapu procesu produkcyjnego, ale także na poziomie logistyki i transportu, angażując firmy współpracujące do korzystania z mniej szkodliwych metod transportu. Sony zaprasza także pracowników, aby w biurach czy zakładach produkcyjnych i centrach logistycznych oszczędzali energię, a sama inwestuje również w odnawialne źródła energii, mające przyczynić się do ograniczania emisji.

02 Polityka recyklingu w Sony od lat opiera się na oszczędzaniu zasobów, minimalizując zużycie surowców i maksymalizując wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu. Inżynierowie i projektanci robią wszystko, aby zmniejszyć zużycie wytwarzanych materiałów sztucznych oraz pracują nad efektywnością np. innowacyjnych tkanin pochodzenia roślinnego. Japońska korporacja podkreśla również, że w swoich centrach produkcyjno-logistycznych czy budynkach biurowych stawia na edukację i współpracę z podmiotami zajmującymi się recyklingiem. Jest otwarta na współpracę z przedsiębiorstwami z całego świata, aby pozyskiwać surowce przydatne do ponownego wykorzystania w produkcji telewizorów, aparatów czy sprzętu audio.

03 Sony jest jedną z tych firm, która stawia na badania naukowe i prowadzone kontrole jakości, zwłaszcza w dziedzinie chemikaliów i surowców wykorzystywanych podczas produkcji. Zgodność z przepisami to podstawowa wartość, jednak Sony ustanawia własne standardy zarządzania substancjami chemicznymi w celu ścisłej kontroli ich składu i dopuszczania poszczególnych komponentów na całym świecie. Substancje, które mogą stworzyć zagrożenie dla środowiska już na etapie pozyskania czy przetwarzania, są wycofywane i zastępowane przyjaznymi dla natury. Obostrzenia te dotyczą także kooperantów na wszystkich kontynentach – stosowanie zabronionych tworzyw czy materiałów jest naganne, pieczołowicie kontrolowane i w razie konieczności karane, także zerwaniem współpracy.

04 Jeśli zaś chodzi o szanowanie zasobów naturalnych, Sony musi współpracować z przyrodą, gdyż do procesów produkcyjnych używane są surowce i materiały, których do tej pory nie udało się opracować w laboratorium. Jednak duża uwaga skupiana jest na tym, aby nie zaburzyć naturalnej równowagi, ale także poprzez swoje działania – akcje promocyjne, wsparcie funduszy i organizacji ekologicznych, Sony pragnie wspólnie chronić różnorodność biologiczną i w miarę możliwości ją odbudowywać i rekonstruować.

Mniejszy ślad środowiskowy od produkcji aż po utylizację

Każdy producent, bez względu na gałąź swojej działalności, bierze odpowiedzialność za wpływ produktów i usług, a także procesu wytwórczego na środowisko naturalne. Sony podzieliło cykl życia swoich produktów i na każdym z sześciu etapów stara się zmniejszać ich wpływ na zasoby naturalne.

01 Już na etapie planowania i projektowania produktów wykorzystywana jest wiedza, doświadczenie oraz rezultaty wieloletnich badań, pozwalające poprawić ekologiczność produktów – wykorzystać najnowsze technologie, ale i surowce, aby zmniejszyć wpływ na środowisko. Warto podkreślić, że Sony wykorzystuje te możliwości nie tylko w produkcji elektroniki, ale także we wszystkich swoich obszarach biznesowych.

02 Jako że Road to Zero jest globalnym planem, firma Sony propaguje jego założenia we wszystkich swoich oddziałach, zakładach produkcyjnych, wśród dostawców czy firm transportowych. Wyznacza również ujednolicone wartości w zakresie zmniejszenia emisji gazów, oszczędzania energii i wody, segregacji odpadów czy promowania idei zaangażowania w lokalne inicjatywy środowiskowe. To zaangażowanie rozciąga się także na zewnętrznych partnerów produkcji i sprzedaży, którzy wspólnie pod patronatem firmy pomagają zmniejszyć wpływ na środowisko w całym łańcuchu życia organizacji.

03 Jedną z podstawowych wartości Sony jest współpraca z renomowanymi sprzedawcami surowców. Dostawy komponentów do produkcji zawsze objęte są szczególną klauzulą przejrzystości i ich pochodzenia, z legalnych źródeł i w harmonii z naturą. Ważne jest także to, że dostawcy wspierają działania Sony w różnych formach oszczędzania energii i wody już na etapie pozyskiwania surowców, ale także odpowiedzialnego zarządzania rzadkimi materiałami niezbędnymi do produkcji elektroniki.

04 Podobnie sytuacja wygląda w przypadku transportu i logistyki. Sony promuje inteligentne praktyki wysyłkowe – stale poprawia jakość biodegradowalnych opakowań, rezygnuje z tworzyw sztucznych na rzecz papieru pochodzącego z odzysku czy tkanin pochodzenia roślinnego. Spora zmiana zaszła także w sposobie wykorzystania przestrzeni opakowań i ich wielkości. Co więcej, aby oszczędzać energię i zmniejszać emisję CO 2 związaną z transportem produktów, firma stara się wykorzystać przyjazne dla środowiska środki transportu, np. kolej czy statki. Wymusiło to również efektywność zbiorczych załadunków czy wagę gotowych do dystrybucji paczek.

05 Sony może poszczycić się także sporymi osiągnięciami w dziedzinie recyklingu – na lokalnych i globalnym rynku tworzy programy, które pozwalają odzyskiwać surowce niezbędne do nowych modeli telewizorów czy aparatów. Japoński producent zachęca konsumentów do oddawania zużytych sprzętów, a także skupuje pokonsumencką elektronikę wycofaną ze sklepów, aby ponownie wykorzystać wszystkie możliwe materiały. Warto także podkreślić, że projektanci zobowiązani są do przygotowywania projektów wykorzystujących materiały pochodzące z przetworzonych butelek czy dysków optycznych.

06 Firma Sony znana jest z wszelkiego rodzaju nowinek technologicznych, ale wraz z upowszechnieniem się badań i eksperymentów w tej dziedzinie, Japończycy wykorzystują każdą nadarzającą się okazję, aby dostarczać do naszych domów urządzenia nie tylko energooszczędne, ale także przyjazne dla wzroku czy słuchu. Firma stawia bowiem na innowacje, które pozwalają na opracowanie najwyższej klasy ekranów, przetworników dźwięku czy matryc, ale z zachowaniem wszelkich zasad ekologicznej produkcji, nastawionej na dążenie do zerowego śladu środowiskowego.

Ekotworzywa z recyklingu

Firma Sony na etapie produkcji i pakowania wykorzystuje autorskie tworzywa, które zdecydowanie wpływają na zmniejszenie śladu środowiskowego. Jest to sukcesywnie wprowadzany do produktów plastik SORPLAS, a także tworzywo Original Blended Material.

SORPLAS pozyskiwany jest z plastikowych butelek oraz rozdrobnionych dysków optycznych. Pod względem estetycznym i wytrzymałości dorównuje plastikowi z surowców pierwotnych. Jednak pozwala ograniczyć jego wykorzystanie nawet o 60%. Dodatek żywicy powoduje z kolei, że materiał ten jest odporny na odkształcenia także pod wpływem wysokiej temperatury czy wilgoci, a przy tym przez wiele lat zachowuje swój kolor i strukturę. Sony wykorzystuje ten surowiec do produkcji obudowy telewizorów BRAVIA, a także wewnętrznych i zewnętrznych elementów aparatów fotograficznych i smartfonów XPERIA. Ważną cechą z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju jest możliwość ponownego przetworzenia SORPLAS i powtórnego wykorzystania, bez utraty jego właściwości.

Z kolei tworzywo Original Blended Material stopniowo wprowadzane do produktów, tworzone jest z makulatury pokonsumenckiej, a także dodatków roślinnych – bambusa i włókien trzciny cukrowej. Warto podkreślić, że zarówno bambus, jak i trzcina cukrowa to rośliny o szybkim wzroście i uprawiane w Azji, zatem w najbliższym sąsiedztwie zakładów produkcyjnych Sony. Mieszany skład powoduje z kolei, że tworzywo jest elastyczne, ale i wytrzymałe, co pozwala na wykorzystanie go do produkcji opakowań zewnętrznych i wewnętrznych, opasek zabezpieczających, elementów wyściełających, arkuszy ochronnych czy instrukcji obsługi. Firma Sony zdecydowała, że opakowania wykonane z Original Blended Material pozbawione są wszelkich drukowanych elementów, a jedynie tłoczone jest na nich logo marki. Podobnie jak w przypadku SORPLAS, Original Blended Material można ponownie przetwarzać i kolejny raz wykorzystać do produkcji opakowań czy elementów zabezpieczających.

Rozrywka z myślą o środowisku

Jednym z lepszych przykładów wykorzystania wszystkich zobowiązań firmy Sony względem zmniejszenia wpływu na środowisko naturalne są telewizory BRAVIA. Gwarantują one nie tylko niezapomniane wrażenia przed ekranem, świetne wzornictwo, ale otrzymały innowacyjne rozwiązania, które pomagają zmniejszyć zużycie surowców nieodnawialnych i pobór energii, a tym samym ograniczają wpływ na środowisko.

Godnym uwagi jest Pulpit Eko – jest to centralne miejsce, z poziomu którego możemy wybrać tryby i ustawienia obniżające zużycie prądu. Przede wszystkim jest to automatyczna regulacja jasności – telewizor indywidualnie dobierze jasność ekranu w zależności od ilości światła w pomieszczeniu i będzie aktualizował te ustawienia względem pory dnia czy używanego oświetlenia. Co więcej, konfiguracja kamery BRAVIA CAM pozwala na wykrycie obecności widza przed ekranem, a w przypadku braku ruchu przed telewizorem zostanie zmniejszona jasność obrazu. Dostępna jest też funkcja wyłączenia odbiornika po wybranym czasie bezczynności. Dodatkowo telewizory BRAVIA mają specjalną technikę przetwarzania sygnału. Rozwiązanie to pozwala połączyć wyjątkowy kontrast z optymalnym zużyciem energii, a zatem wykorzystanie rezerw energii z ciemnych części obrazu w jasnych fragmentach zwiększa realizm, podczas gdy zużycie energii spada.

Ekologicznych rozwiązań nie zabrakło również na etapie projektowania i produkcji, pakowania i logistyki. Obudowy telewizorów BRAVIA wykonane są z plastiku z recyklingu, a niektóre modele zawierają innowacyjne tworzywo SORPLAS, otrzymywane z przetworzenia plastikowych butelek oraz dysków optycznych. Tworzywo to jest bardzo estetyczne, wytrzymałe i, co ważne, nadaje się do ponownego przetworzenia bez utraty swoich właściwości. Istotną zaletą z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju jest produkcja telewizorów w fabrykach wykorzystujących energię pochodzącą w 100% z odnawialnych źródeł. A kiedy już telewizor powinien wyruszyć w drogę do nowych nabywców, pakowany jest w karton o zmniejszonej ilości nadrukowanych grafik. Wieloletnie doświadczenie oraz zmiana tworzyw przeznaczonych do zabezpieczenia elektroniki spowodowały także ogólne zmniejszenie kartonu transportowego, eliminację pustej przestrzeni w jego wnętrzu i ograniczenie plastiku wykorzystywanego do zabezpieczenia urządzenia. I wszystkie te elementy powodują, że zarówno na etapie produkcji czy pakowania, a także po zakupie spełniane są warunki dbałości o środowisko naturalne.

Głośne hasła i slogany o ratowaniu planety być może pozostaną jedynie takimi, o ile wszyscy nie skupimy się na wykonywaniu małych gestów, wspierających ochronę środowiska naturalnego. I choć nie uda się zatrzymać wszystkich zmian w krótkim czasie, warto robić małe kroki wspierające duży cel. Dlatego tak ważne jest, aby najwięksi producenci i dostawcy usług nie tylko ogłaszali, ale i wcielali w życie plany zrównoważonego rozwoju i ograniczenia negatywnych skutków swojej działalności.

