Dzień Matki z GUESS Watches

Zbliżający się Dzień Matki to doskonała okazja, by podziękować mamie za jej obecność, troskę i miłość. GUESS Watches proponuje wyjątkową selekcję damskich zegarków, które łączą w sobie biżuteryjny styl, nowoczesne wzornictwo i ponadczasową elegancję. To prezenty, które zachwycają nie tylko designem, ale i jakością wykonania.

GUESS GINGER – błysk w stylu glamour

Modele z serii Ginger (GW0869L2 / GW0869L1 / GW0869L4) to propozycje dla mam, które lubią błyszczeć. Połączenie różowego złota, srebra i kryształków dodaje im szyku. Subtelne wzory na tarczach i eleganckie bransolety sprawiają, że zegarki te świetnie sprawdzają się zarówno na co dzień, jak i podczas wyjątkowych okazji.

MINI LUNA – minimalizm w złotej odsłonie

GUESS MINI LUNA (GW0842L2 / GW0842L3) to kolekcja dla kobiet ceniących klasyczne formy. Żłobiona luneta, delikatna bransoleta mesh i rzymskie indeksy tworzą stylowy, ale dyskretny efekt. Dostępne w wersji złotej i różowozłotej, te zegarki są świetnym dodatkiem do codziennych stylizacji.

ISLA – klasyka z perłowym akcentem

Seria ISLA (GW0865L2 / L1 / L3) zachwyca biżuteryjnym charakterem. Koperty zdobione kryształkami, perłowe tarcze i smukłe bransolety tworzą wyrafinowany i kobiecy look. Trzy wersje kolorystyczne – srebro, złoto i różowe złoto – pozwalają dopasować zegarek do gustu mamy.

GW0668L2 – luksus w każdym detalu

Dla mam, które kochają wyrafinowaną prostotę, model GW0668L2 w odcieniu złota będzie strzałem w dziesiątkę. Prostokątna koperta, dekoracyjna bransoleta i subtelne zdobienia z cyrkonii tworzą efektowny, ale nienachalny look. Dostępny również w wersji srebrnej (GW0668L1).

GIA – amulet stylu

Zegarek GUESS GIA GW0683L6 przyciąga uwagę unikatową kopertą w kształcie podkowy, która ma symbolizować szczęście. Zdobiony kryształkami model łączy w sobie nowoczesność z elegancją. To prezent, który nie tylko odmieni styl mamy, ale też stanie się osobistym talizmanem.

GW0022L1 / L2 / L3 – subtelny glamour

Zegarki z tej linii oferują perfekcyjne połączenie klasyki i nowoczesności. Ozdobione kryształkami koperty, słoneczne wykończenia tarcz i smukłe bransolety tworzą harmonijny i elegancki efekt. Modele dostępne w klasycznych wersjach kolorystycznych: srebro, złoto i różowe złoto.

GW0861L2 – błysk w kolorze szampana

Jeśli Twoja mama lubi akcesoria z charakterem, GW0861L2 będzie idealnym wyborem. Dwukolorowa bransoleta i tarcza w kolorze szampana, ozdobiona rzymskimi cyframi i kryształkami, to esencja luksusowego stylu.

GW0869L4 – klasyka z logo GUESS

Model GW0869L4 to propozycja dla miłośniczek klasycznych, a zarazem efektownych zegarków. Złota koperta ozdobiona kryształkami i tłoczone logo GUESS na tarczy dodają mu wyrazistego charakteru. To zegarek, który przyciąga spojrzenia.

GW0740L2 – z nutą szmaragdowej ekstrawagancji

Prostokątna koperta, szmaragdowa tarcza i bransoleta z plecionych ogniw sprawiają, że GW0740L2 wyróżnia się w tłumie. To idealny wybór dla mam, które lubią biżuterię z pazurem i nietuzinkowe dodatki.

Zegarki GUESS Watches dostępne są w butikach GUESS, sklepach specjalistycznych oraz w salonach marki na całym świecie. W tym roku podaruj mamie coś więcej niż upominek – podaruj jej styl, elegancję i emocje zamknięte w biżuteryjnym zegarku.