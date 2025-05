Ewolucja stylu Peugeota 2008

Peugeot 2008 to przykład modelu, który zaskakuje swoją metamorfozą. Gdy pojawił się na rynku w 2013 roku, był raczej spokojnym, funkcjonalnym crossoverem z delikatnie podniesionym zawieszeniem i urokliwie konserwatywną sylwetką. Dziś? To pełnoprawny, agresywnie narysowany SUV, który bez kompleksów konkuruje z większymi graczami pod względem stylu, nowoczesności i wyrazistości.

Prześledźmy, jak na przestrzeni dekady Peugeot 2008 wyrósł z miejskiego pomocnika w samochód, który można kupić oczami – zanim jeszcze przekonają nas dane techniczne.

2013–2019: klasyczny crossover z francuskim akcentem

Pierwsza generacja Peugeota 2008 (kod fabryczny A94) zadebiutowała w 2013 roku i była odpowiedzią na rosnące zainteresowanie miejskimi crossoverami. Bazowała na platformie PF1 (dzielonej z 208), a jej sylwetka przypominała delikatnie napompowane kombi z większym prześwitem.

Styl? Raczej zachowawczy. Wnętrze – przytulne, z pierwszą wersją i-Cockpitu (mała kierownica, zegary wysoko), ale jeszcze daleko mu było do tego, co dziś oferuje Peugeot. Design był dość gładki, z zaokrąglonymi liniami i dużymi reflektorami przypominającymi migdały.

W skrócie – praktyczny, ale wizualnie nie wyznaczał trendów. Dziś – trochę zapomniany, choć nadal spotykany na ulicach.

2019–2023: radykalna zmiana stylu i tożsamości

Druga generacja Peugeota 2008 (kod P24) była już zupełnie innym samochodem – zarówno technicznie (platforma CMP), jak i stylistycznie. Debiutując pod koniec 2019 roku, weszła na rynek z przytupem. Agresywny przód z charakterystycznymi światłami w kształcie „kłów lwa”, wyraźnie zarysowane nadkola, muskularne linie i dwukolorowe nadwozie – to był Peugeot, który chciał się podobać.

Ten model nie udawał już SUV-a – był SUV-em. Design przypominał miniaturowego 3008, ale z jeszcze większym polotem. Wnętrze? Jeden z najlepiej wyglądających kokpitów w klasie – z nową wersją i-Cockpitu, trójwymiarowym zestawem wskaźników (i 3D i analog), efektownymi listwami LED i nowoczesnym ekranem dotykowym.

Peugeot 2008 zyskał też wersję w pełni elektryczną – e-2008, co tylko podkreśliło jego aspiracje jako auta „z przyszłością”.

2023 i dalej: lifting, który podkreślił charakter

W 2023 roku Peugeot pokazał odświeżoną wersję 2008 – subtelny lifting, który dodał pazura. Zmieniony grill (bardziej zintegrowany z karoserią), nowe światła LED z potrójnym „śladem pazura” i nowe kolory lakierów podkreślają, że to model, który nadal nadąża za trendami.

To już nie tylko atrakcyjny SUV – to jeden z najbardziej rozpoznawalnych modeli w klasie. Gdyby podjechał obok Audi Q2 albo Mazdy CX-3, nie zostałby zepchnięty na drugi plan.

Co wyróżnia Peugeota 2008 stylistycznie dziś?

Charakterystyczny przód: światła LED, masywny grill, światła do jazdy dziennej „kły”.

Dwukolorowe nadwozie i czarne nadkola: kontrasty, które robią robotę.

Śmiałe linie boczne i dynamiczna linia dachu: 2008 wygląda, jakby był w ruchu nawet na postoju.

Kokpit przyszłości: mała kierownica, efektowne zegary, ambientowe podświetlenie – wszystko na swoim miejscu.

Spójność z rodziną modelową: dziś 2008 wygląda jak młodszy brat 3008 i 408 – z tym samym językiem wizualnym.

Design, który nie udaje – tylko podkreśla osobowość

Peugeot 2008 przeszedł niesamowitą drogę – od skromnego pomocnika miejskiego kierowcy do SUV-a z charakterem, który śmiało można postawić obok samochodów premium. Jego stylistyka nie tylko się podoba – ona buduje markę i przekonuje, że Peugeot potrafi łączyć emocje z praktycznością. W świecie, w którym samochody są coraz bardziej do siebie podobne, 2008 się wyróżnia. I to nie tylko na parkingu galerii handlowej.