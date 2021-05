TEST: Bluesound Pulse Soundbar+

Soundbar soundbarowi nierówny, a to, który sprzęt powinniśmy wybrać, zależy przede wszystkim od naszych potrzeb. Wielu użytkownikom wystarczy krótka, niedroga „belka” bez subwoofera czy funkcji Wi-fi, ale im większe mamy wymagania, tym trudniejszy wybór. Multiroom, wsparcie dla różnorakich formatów dźwiękowych, możliwość podłączenia akcesoriów – wszystkie te funkcje okazują się istotne, jeśli chcemy korzystać z urządzenia nie tylko podczas oglądania filmów. Jednym z takich wszechstronnych sprzętów jest nowiutki Pulse Soundbar+.

Mamy tu do czynienia z długim i stabilnym urządzeniem, najlepiej pasującym do telewizorów o przekątnej powyżej 60 cali. Soundbar jest smukły i elegancki, o wyraźnie spłaszczonym profilu, który szczególnie atrakcyjnie wygląda, gdy powiesimy sprzęt pod ekranem.

Na środku umieszczony został dotykowy panel sterowania, ale jego pracą możemy kierować również z poziomu aplikacji mobilnej BluOS Controller. Pozwala ona także skonfigurować wszystkie opcje łączności bezprzewodowej: Pulse Soundbar+ może być włączany do systemu multiroom opartego o urządzenia kompatybilne z BluOS, parowany z wybranymi standardami automatyki smart home oraz obsługiwany za pomocą Alexy lub Asystenta Google.

Wśród połączeń fizycznych do dyspozycji otrzymujemy pojedyncze złącze HDMI eARC, port USB-A, wejście optyczne, minijacka, Ethernet i wyjście subwoofera; to ostatnie jest zresztą niepotrzebne, jeśli sparujemy soundbara z głośnikiem niskotonowym, działającym w systemie BluOS. Sprzęt obsługuje także Bluetooth 5.0 z aptX HD, co pozwala podłączyć do niego słuchawki.

Pełna immersja

Na początku przetestowaliśmy Pulse Soundbar+ jako samodzielne urządzenie – w końcu nie wszyscy użytkownicy będą zainteresowani stworzeniem systemu surround lub instalacji multiroom.

Soundbar charakteryzuje się zbalansowanym, szczegółowym dźwiękiem o dużej naturalności i swobodzie. W serialowym Wiedźminie z miksem Dolby Atmos urządzenie nie miało problemów z oddaniem poszczególnych warstw udźwiękowienia. Ścieżka muzyczna płynnie przeplatała się z precyzyjnie zlokalizowanymi w przestrzeni odgłosami, zaś wypowiadane przez aktorów kwestie dochodziły z tej strony, z której powinny, jednocześnie pozostając na pierwszym planie. Podobne wrażenie zrobił na nas Irlandczyk Martina Scorsese. Wielu kluczowym scenom filmu towarzyszą odgłosy strzelania, a na Pulse Soundbar+ każdy strzał brzmiał realistycznie, nawet bez podłączonego subwoofera.

Soundbar dobrze radzi sobie także z interpretacją treści pozbawionych miksu Dolby Atmos, na przykład Lidze Sprawiedliwości Zacka Snydera; efektownym scenom potyczek towarzyszył żywy dźwięk z tętniącym życiem soundtrackiem i wyrazistymi efektami specjalnymi.

Najnowszy soundbar od Bluesound może pracować także w otoczeniu innych urządzeń BluOS: bezprzewodowy subwoofer Pulse Sub+ pogłębi reprodukcję niskich tonów, a głośniki Pulse Flex 2i przejmą rolę tylnych kanałów. W tym układzie niepotrzebne będą jakiekolwiek przewody, wszystkie urządzenia działają bowiem w tym samym systemie operacyjnym.

Analogicznie, Pulse Soundbar+ może stać się również częścią instalacji multiroom. Do jej obsługi wykorzystamy wspomnianą już aplikację mobilną. BluOS Controller to funkcjonalny program, za pomocą którego sparujemy soundbara z kontami w serwisach streamingowych. Apka nie ustrzegła się kilku drobnych błędów: w trakcie testów zdarzało się jej zawiesić, a dość skomplikowanemu interfejsowi przydałoby się lekkie odświeżenie.

Do samej jakości odtwarzanej muzyki nie można się przyczepić. Pulse Soundbar+ ma neutralny, przyjemnie zbalansowany profil dźwiękowy. Podczas odtwarzania muzyki naszą uwagę zwróciły przede wszystkim naturalne wokale: mocne i żywe, ale bez zbędnej koloryzacji. Najlepiej brzmią oczywiście pliki zapisane w bezstratnych formatach i dobrej jakości – urządzenie obsługuje nawet utwory MQA – ale „empetrójki” też od biedy da się odtworzyć, chociaż nie wywołają one powszechnego zachwytu.

Wbrew pozorom, Pulse Soundbar+ nie jest jedynie urządzeniem dla użytkowników mocno zakorzenionych w systemie BluOS. Owszem, obecność kompatybilnych akcesoriów zwiększy funkcjonalność sprzętu, ale soundbar równie dobrze może być jedynym składnikiem domowego systemu audio, w obydwu przypadkach rozpieszczając nasze uszy słodkim, realistycznym dźwiękiem.

