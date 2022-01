Google przygotowuje grunt pod… gamingowe Chromebooki

Wyobraźcie sobie gamingowego laptopa, takiego z podświetlaną klawiaturą, grubą obudową (w końcu gdzieś trzeba pomieścić kartę graficzną) i odpowiednio dużym systemem chłodzenia. Ok, teraz spróbujcie go zmniejszyć do rozmiarów Chromebooka. To nie żart – tego typu urządzenia mogą już wkrótce pojawić się na rynku.

Informacje o gamingowych Chromebookach, po raz pierwszy pojawiły się w raporcie opublikowanym przez 9to5Google. Wskazuje on, że w kodzie systemu Chrome OS pojawiło się wsparcie dla podświetlanych klawiatur RGB. Funkcja ta była połączona z trzema tajemniczymi urządzeniami o nazwach Taniks, Vell i Ripple.

Pierwsze z nich budowane jest przez firmę LCFC, która wydaje się być powiązana z Lenovo. Drugi to dzieło przedsiębiorstwa Quanta, producenta Chromebooków dla różnych marek; za projekt Vell odpowiedzialni są pracownicy, którzy współpracowali do tej pory z HP. Trzecie urządzenie jest najbardziej tajemnicze, zaś 9to5Google spekuluje, że Ripple może być po prostu odłączaną klawiaturą RGB do gamingowego tableta.

W obecnym stanie, Chrome OS nie jest platformą przyjazną graczom, ale Google mocno chce to zmienić. Od dwóch lat, firma zapowiada uzupełnienie systemu operacyjnego o wsparcie dla Steama, acz na razie projekt ten przycichł. W zeszłym roku, NVIDIA zaprezentowała natomiast technologiczne demo karty GeForce RTX 3060 na Chromebooku, wyposażonym w procesor ARM MediaTek Kompanio 1200. Czy oznacza to, że era gamingu na Chrome OS jest na wyciągnięcie ręki? Czas pokaże…