Otwarta beta The King of Fighters XV już w ten weekend

Fani bijatyk na PlayStation 4 i 5 powinni odłożyć sobie trochę czasu wolnego w najbliższy weekend. Najnowsza część The King of Fighters otworzy się na graczy tych dwóch platform, zarówno w trybie offline, jak i online.

Aby wypróbować KoF XV, wystarczy wejść do PlayStation Store i pobrać darmową wersję beta – nie potrzebujemy do tego subskrypcji PlayStation Plus. Gra dostępna będzie w wersji z crossplayem pomiędzy konsolami PS4 i PS5. Do zabawy otrzymamy cztery tryby: Casual Match i Room Match w wersji online oraz Training i Versus w grze offline. Otwarta beta potrwa od soboty 20 listopada od godziny 4:00 aż do poniedziałku 22 listopada do 15:59.

W becie pokierujemy ośmioma spośród 39 bohaterów, którzy trafią do pełnej wersji KoF XV. Wśród dostępnych postaci znajdą się wojownicy, którzy przewijają się w serii od lat: Kyo Kusanagi, Chizuru Kagura, Iori Yagami, Yashiro, Shermie i Chris, jak również główny bohater poprzedniej części gry Shun’ei oraz zupełnie nowa postać – Dolores, tajemnicza mistyczka, która w walce przywołuje do pomocy świętą ziemię.

Jak w poprzednich częściach, rozgrywka w KoF XV polega na zmaganiach dwóch trzyosobowych drużyn. Każda z postaci ma swoje własne ruchy specjalne, a zapowiadana mechanika Shatter Strike ma zmienić sposób, w jaki planujemy starcia. Jeśli spodoba ci się wersja beta, pamiętaj, że premiera pełnej wersji gry planowana jest już na luty 2022 roku.