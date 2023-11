TEST: Sage the Barista Touch Impress

Marka Sage wprowadziła na rynek swój nowy ekspres. Od razu wzbudziło to moje zainteresowanie przez fakt, że jeśli chodzi o uzyskanie w domu kawy o jakości jak z kawiarni speciality, niewiele marek robi to tak jak Sage.

Firma przywiązuje dużą wagę do jakości wykonania, wykorzystując wysokiej jakości stal nierdzewną i odporne komponenty, aby mieć pewność, że jej produkty nie tylko wyglądają solidnie, ale są też trwałe. Chociaż oferuje różnorodne modele, odpowiadające różnym preferencjom, jej najnowsza propozycja – the Barista Touch Impress – jest jedną z najlepszych w dotychczasowej historii. Ma kilka wydajnych funkcji, takich jak wbudowany wyświetlacz LCD ze wstępnie zdefiniowanymi opcjami, w tym latte, flat white i cappuccino, które automatycznie przygotowują mleko do właściwej konsystencji i temperatury. Ale czy kawa jest tak dobra, jak wygląda?

Nie można zaprzeczyć, że the Barista Touch Impress to stylowa i dobrze wykonana maszyna. Pomimo imponującego zestawu funkcji, została zaprojektowana tak, aby była minimalistyczna i elegancka. Wszystko – od tacy ociekowej po dźwignię ubijającą – jest najwyższej jakości i sprawia wrażenie niezwykle wytrzymałych elementów.

To właśnie te funkcje i wysokiej klasy konstrukcja naprawdę odróżniają the Barista Touch Impress od innych ekspresów do kawy tego typu. Należy jednak podkreślić, że nie jest to w pełni automatyczny ekspres. Zamiast tego jest to półautomatyczna opcja z młynkiem żarnowym i wbudowaną funkcją spieniania mleka.

Na górze znajduje się zamykany pojemnik na ziarna, w którym można przechowywać ich 340 g. Jest on umieszczony nad wbudowanym stalowym, precyzyjnym młynkiem stożkowym, który w ciągu sekund przekształci ziarna w kawę gotową do zaparzenia. Możesz także kontrolować stopień mielenia za pomocą pokrętła z boku urządzenia, które oferuje 30 ustawień.

Obok tego pokrętła znajduje się dźwignia ubijaka ekspresu, którą należy pociągnąć w dół (w dość satysfakcjonującym ruchu), aby równomiernie zmieścić zmieloną kawę w celu uzyskania bogatszego zastrzyku kofeiny podczas parzenia.

Z przodu urządzenia zintegrowana jest automatyczna dysza pary, która pozwala spienić mleko w dzbanku niczym w renomowanej kawiarni. Umożliwia to również regulację temperatury mleka w zakresie od 40 do 75°C, a także oferuje osiem poziomów tekstury (pienista, gładka, musująca itp.) według własnych upodobań. Tuż poniżej znajduje się obszerna tacka ociekowa z czerwonym pływakiem o wysokości wystarczającej do dozowania bezpośrednio do filiżanki.

Z tyłu umieszczono dwulitrowy zbiornik na wodę z rozkładanym uchwytem do przenoszenia. Wewnątrz tego zbiornika znajduje się kolejny przemyślany dodatek – filtr wody. Jego zadaniem jest ograniczenie nieuniknionego odkładania się kamienia, który z czasem będzie miał wpływ na działanie ekspresu, zwłaszcza jeśli mieszkasz w obszarze z twardą wodą.

Jak na tak kompetentną maszynę the Barista Touch Impress jest dość kompaktowy, mając wymiary około 34 x 42 x 33 cm i jest dostępny obecnie w trzech wariantach kolorystycznych.

W zestawie otrzymuje się także dzbanek na mleko ze stali nierdzewnej i Razor do wyrównywania kawy w kolbie. Wśród akcesoriów znajdują się także cztery sitka, zapewniające pewną wszechstronność zastosowania dla osób o różnych preferencjach, co pozwoli także początkującym baristom eksperymentować z mieleniem, dozowaniem i ubijaniem, aby uzyskać idealną filiżankę.

Dzięki systemowi ogrzewania Thermojet ekspres nagrzewa się niezwykle szybko, co oznacza, że kawa jest gotowa w kilka sekund po włączeniu, a możliwość przełączania między używaniem dyszy pary a wydawaniem kawy odbywa się niemal natychmiast. W przeciwieństwie do droższych ekspresów (Sage the Oracle w cenie 9 699 – 11 999 PLN), nie można jednocześnie nalewać naparu i pienić mleka.

Cechą wyróżniającą jest duży, dotykowy wyświetlacz LCD, od którego pochodzi przydomek ekspresu – Touch. Jest jasny i ma przyzwoite rozmiary. Panel sterowania mógłby być jednak odrobinę szybszy. Na szczęście jest responsywny i nie tylko pozwala na wybór określonego napoju, takiego jak flat white, cappuccino, latte itp., a także utworzyć własne, ale także wyświetla pomocne wskazówki, czego nie ma testowany jakiś czas temu przeze mnie the Barista Express Impress. Ekspres zatem zasugeruje zmianę grubości mielenia, skoryguje czas ekstrakcji, albo ustawi temperaturę podgrzania mleka, w zależności od tego czy jest to np. mleko owsiane czy sojowe.

Zintegrowanej dyszy pary można również używać ręcznie, jeśli chcesz mieć większą kontrolę nad efektem spienionego mleka i tworzeniem mikropianki do nalewania latte art. Te innowacyjne i niezwykle konfigurowalne funkcje sprawiają, że to urządzenie jest jednym z najlepszych ekspresów do kawy dostępnych obecnie na rynku.

Jeśli szukasz najwyższej jakości, przyciągającego wzrok ekspresu do kawy, który będzie głównym atutem twojej kuchni, a jednocześnie zapewni w domu kawę o kawiarnianej jakości, nie szukaj dalej. the Barista Touch Impress to jedno z najbardziej imponujących urządzeń do przygotowywania kawy od ziarna do filiżanki, jakie testowałem. Ma delikatną krzywą uczenia się, zapewniając amatorom pyszną kawę, a chcącym czegoś więcej – ciągłe zdobywanie wiedzy i świetną zabawę.

Specyfikacja

CENA 5 999 PLN

5 999 PLN MOC 1 430 – 1 700 W

1 430 – 1 700 W WYMIARY 331 x 330 x 417 mm

331 x 330 x 417 mm WAGA 12 kg