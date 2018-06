Kontroler Nintendo Labo dla Mario Kart 8 Deluxe

Zabawki z serii Nintendo Labo to ciekawy projekt rozwijający kreatywność i pozwalający miło spędzić czas. Ich główną wadą był fakt, że do tej pory współpracowały jedynie z prostymi grami dołączanymi do zestawu. Sytuacja ta wreszcie uległa zmianie – nowa aktualizacja Mario Kart 8 Deluxe dodała do gry obsługę kartonowego kontrolera Toy-Con Motorbike.

Toy-Con Motorbike jest częścią zestawu Variety Kit. Do tej pory mógł być używany jedynie z dedykowaną grą, która mogła szybko się znudzić. Nintendo postanowiło przedłużyć żywotność zabawki poprzez zintegrowanie jej z jednym z najpopularniejszych tytułów na Switcha: Mario Kart 8 Deluxe. Sterowanie postaciami z uniwersum najsłynniejszego hydraulika na świecie może teraz odbywać się za pomocą kartonowej „kierownicy” – mimo tego, że stylizowana jest ona na motocyklową, będzie mogła współpracować z każdym typem pojazdów i każdym trybem gry. Urządzenie działa, gdy Switch znajduje się w stacji dokującej lub wewnątrz kontrolera. Do gry można zaprosić trzech znajomych – Switch jednocześnie współpracuje z maksymalnie czterema Toy-Conami.

Nintendo zapowiada, że Mario Kart 8 Deluxe nie będzie jedynym tytułem, który otrzyma integrację z kartonowymi kontrolerami. Producent ogłosił także dwa nowe konkursy dla miłośników Labo. Polegają one na stworzeniu jak najciekawszego instrumentu muzycznego i akcesoriów do gier za pomocą kartonowych części dostępnych w zestawach i programu Toy-Con Garage. Niestety, w konkursie mogą uczestniczyć jedynie użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady – szkoda, bo nagrodą główną jest konsola Nintendo Switch w stylizowanej na kartonowe opakowanie, limitowanej edycji Labo.