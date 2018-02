TEST: Woo Audio WA8 Eclipse

Od czasu do czasu na łamach „Magazynu T3” pojawiają się produkty należące do kategorii „sprzęt specjalistyczny”. Woo Audio WA8 Eclipse należy właśnie do tego typu urządzeń: w pełni docenią je głównie oddani hobbyści.

Czym w ogóle jest ta tajemnicza skrzynka wyposażona w szereg pokręteł i wejść? WA8 to wzmacniacz słuchawkowy połączony z konwerterem cyfrowo-analogowym. Tym, co wyróżnia go spośród podobnych propozycji jest zastosowanie konstrukcji lampowej – na rynku najczęściej spotykane są wzmacniacze tranzystorowe i hybrydowe. Technologia lampowa wpływa na barwę dźwięku, która jest cieplejsza, bogatsza i bardziej zbilansowana, a ponadto jest mniej podatna na warunki otoczenia, które zmieniają brzmienie wzmacniaczy wykorzystujących tranzystory.

Brzmi jak niezły patent do zastosowana w przenośnych urządzeniach, nie? WA8 Eclipse to pierwsze rozwiązanie tego typu dostępne na rynku. Co prawda jego „przenośność” jest odrobinę dyskusyjna (przy wymiarach 170 x 92 x 43 mm i wadze ponad kilograma nie kwalifikuje się on do kategorii sprzętów kieszonkowych), ale w porównaniu z dostępnymi na rynku modelami zajmującymi pół stołu jest niemal mikroskopijny. Należy zauważyć, że sam producent nie rekomenduje korzystania z WA8 kiedy ten znajduje się w torbie lub plecaku, co ma związek z dość dużym nagrzewaniem się lamp – po prostu torba mogłaby się zapalić.

Sama konstrukcja wygląda przepięknie: aluminiowa obudowa w eleganckiej kolorystyce otacza wbudowane lampy, a pokrętło regulacji głośności stanowi przedłużenie brzegów urządzenia. Wzmacniacz współpracuje z właściwie każdym modelem słuchawek przewodowych dostępnych na rynku. Wpływają na to szeroki zakres impedancji i wysoka wartość mocy wyjść słuchawkowych. Zastosowane w WA8 lampy mają wystarczyć na 5 000 godzin użytkowania.

Pod względem działania wzmacniacz nie zawodzi. Charakterystyczne „ocieplenie” brzmienia związane z wykorzystaniem lamp jest wyczuwalne niezależnie od zastosowanych słuchawek (w ramach eksperymentu w teście znalazły się zarówno bardziej high-endowe ATH A1000Z Audio-Techniki, jak i bardziej budżetowe modele firmy, hmm, Krzak Sp. z o.o.). Oczywiście w przypadku droższych modeli efekt wygładzenia i zmiany barwy brzmienia brzmiał naturalniej. Co ciekawe, WA8 nie „obcina” tak pasma niskich tonów, jak dzieje się to z niektórymi wzmacniaczami lampowymi, co czyni z niego ciekawą propozycję dla fanów elektroniki i cięższych brzmień. Wbudowany akumulator o pojemności 3 400 mAh starcza na około 4 godziny pracy.

Podsumowując, mamy tutaj do czynienia ze świetnym, high-endowym wzmacniaczem. Wysoką cenę rekompensuje rewelacyjna jakość wykonania i dbałość o szczegóły.

SPECYFIKACJA