Ruszyła przedsprzedaż Diablo IV

Diablo IV, kolejna odsłona przełomowej serii autorstwa Blizzard Entertainment, ukaże się już 6 czerwca 2023 roku. W momencie premiery Diablo IV będzie oferować rozgrywkę i progresję międzyplatformową na komputerach PC z systemem Windows, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 i PlayStation 4, a także kanapowy tryb współpracy na konsolach.

„Jesteśmy podekscytowani, że już wkrótce zaprezentujemy wszystkim naszą najbrutalniejszą jak dotąd wizję Sanktuarium w Diablo IV” – powiedział Rod Fergusson, dyrektor generalny marki Diablo. „Przywracamy mrok, z którego zasłynęło klasyczne Diablo, łącząc go z elementami progresji z Diablo II i emocjonującą walką z Diablo III. Kulminacją naszych starań jest rozległy, aktywny i otwarty świat Diablo IV, który został zbudowany tak, aby służył nam przez długie lata. Gracze będą mieli więcej opcji wyboru niż kiedykolwiek wcześniej, walcząc z niewypowiedzianą grozą, eksplorując podziemia, zdobywając legendarne łupy i odkrywając, co powrót Lilith, Świętej Matki, oznacza dla świata Sanktuarium”.

Demonica Lilith i anioł Inarius, pragnąc uciec od Odwiecznego Konfliktu między Niebiosami a Piekłem, stworzyli wspólnie świat Sanktuarium. Teraz jednak, dekady po wydarzeniach z Diablo III: Reaper of Souls, ten duet został zagorzałymi wrogami, którzy toczą ze sobą wojnę, wykorzystując własnych wyznawców. Ziemie Sanktuarium są nękane przez nieustępliwe demony i tylko najbardziej niezłomni bohaterowie będą w stanie przetrwać w obliczu ciemności. Gracze wkraczają do świata gry, mając do wyboru pięć klas – zmiennokształtnych druidów, zwinnych łotrów, władających żywiołami czarodziejów, brutalnych barbarzyńców i przebiegłych nekromantów. W miarę jak gracze rosną w siłę, mogą rozbudowywać swoje wrażenia z gry w wybranym kierunku, eksperymentując z drzewkami umiejętności, aby zyskać dodatkowe zaklęcia i zdolności.

W uniwersum Diablo debiutuje rozległy, otwarty świat. Gracze będą zabijać demony piekielne w najróżniejszych strefach Sanktuarium – w pokrytych śniegiem lasach Strzaskanych Szczytów, na smaganych wichrami wyżynach Scosglen, na cuchnących bagnach Hawezaru, na jałowych pustkowiach Suchych Stepów i na pustyniach Kedżystanu, gdzie znajduje się centralne miasto Kaldeum. Na nieliniową rozgrywkę składa się porywająca epicka historia, ponad 140 podziemi, zadania poboczne i mnóstwo łupów. W grze pojawią się potężni bossowie świata, którzy będą kusić graczy do pokonania ich w grupach i zdobycia wielkich łupów. Na bohaterskich poszukiwaczy przygód czekają też Twierdze, które mogą zdobywać dla mieszkańców Sanktuarium.

Światowej klasy fabularna gra akcji zaoferuje również bogaty system rozgrywki dla rozwiniętych postaci, w którym gracze będą rosnąć w siłę, podejmując rozmaite wyzwania. To między innymi wyczerpujący Piekielny Przypływ – regularnie pojawiające się wydarzenie, które przynosi wzrost aktywności demonów w Sanktuarium – nowe, straszliwe i szczególnie wymagające Podziemia Koszmarów, zaktualizowany system tablic poziomów mistrzowskich, który pozwala na dostosowanie bohaterów do nowych poziomów mocy, oraz Szepty Umarłych,które zapewniają legendarne nagrody za wybrane zlecenia światowe. Do tego dochodzą Pola Nienawiści, które oferują wyznaczone tereny do budowania sławy podczas walk między graczami.

Edycje i nagrody za cyfrową przedsprzedaż

Diablo IV jest dostępne w cyfrowej przedsprzedaży w wersji Standard (w cenie standardowej 69,99 EUR), Deluxe (w cenie standardowej 89,99 EUR) oraz Ultimate (w cenie standardowej 99,99 EUR). Każda wersja zawiera co najmniej jeden element, który wzbogaci wasze wrażenia podczas walki z piekielnymi pomiotami nękającymi Sanktuarium:

Standard Edition : obejmuje wczesny dostęp do beta-testów, wierzchowca Światłosiewcę w Diablo IV, skrzydła Inariusa oraz jego Murloka w Diablo III, wierzchowca Amalgamat Szału (Amalgam of Rage) w World of Warcraft oraz zestaw elementów ozdobnych Skrzydlatej Ciemności w Umbrze w Diablo Immortal.

: obejmuje wczesny dostęp do beta-testów, wierzchowca Światłosiewcę w Diablo IV, skrzydła Inariusa oraz jego Murloka w Diablo III, wierzchowca Amalgamat Szału (Amalgam of Rage) w World of Warcraft oraz zestaw elementów ozdobnych Skrzydlatej Ciemności w Umbrze w Diablo Immortal. Deluxe Edition: obejmuje całą zawartość Standard Edition, a do tego aż do 4 dni wczesnego dostępu do Diablo IV, odblokowanie sezonowego karnetu bojowego w Diablo IV, wierzchowca Pokusa w Diablo IV oraz pancerz Piekielna Skorupa dla wierzchowca w Diablo IV.

obejmuje całą zawartość Standard Edition, a do tego aż do 4 dni wczesnego dostępu do Diablo IV, odblokowanie sezonowego karnetu bojowego w Diablo IV, wierzchowca Pokusa w Diablo IV oraz pancerz Piekielna Skorupa dla wierzchowca w Diablo IV. Ultimate Edition: obejmuje całą zawartość Deluxe Edition, a do tego przyspieszone odblokowanie sezonowego karnetu bojowego w Diablo IV (obejmujące odblokowanie sezonowego karnetu bojowego premium oraz 20 pominięć poziomów i element ozdobny) i emotkę skrzydeł w Diablo IV.

Najbardziej oddani pogromcy demonów mogą również nabyć zestaw kolekcjonerski Diablo IV Limited Edition Collector’s Box, który zawiera dwustronną elektryczną Świecę Stworzenia, płócienną mapę Sanktuarium, okultystyczną podkładkę pod mysz, przypinkę horadrimów, dwa matowe wydruki grafik (ok. 47 cm x 27,4 cm), oraz kolekcjonerski album Diablo IV. Zestaw będzie dostępny w przedsprzedaży od 15 grudnia w sklepie Blizzard Gear Store.