TEST: Argon Audio Fenris A4

Kolumny podstawkowe to jedno z tych urządzeń, których popularność nie przemija. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że znajdziemy je zarówno w nowoczesnym systemie surround, jak i na półce w domowym biurze naszych rodziców. Ich uniwersalna forma i prosta konfiguracja sprawiają, że pasują do prawie każdego wnętrza. Obecnie na rynku coraz częściej możemy znaleźć zaawansowane modele, wyposażone w obsługę łączności bezprzewodowej i możliwość podłączenia do telewizora. Jednym z nich są kolumny Argon Audio Fenris A4, kompaktowe, ale wypełnione ciekawymi funkcjami.

To jeden z najmniejszych modeli w ofercie producenta – urządzenie ma wysokość zaledwie 24 cm i szerokość 14 cm, co umożliwia ustawienie go w dowolnym miejscu, nawet obok telewizora. Ich wzornictwo to klasyka skandynawskiego designu: przedni panel zakryty został magnetyczną maskownicą z tkaniny, pod którą kryją się dwa przetworniki, ozdobione aluminiowymi detalami. Głośniki są lekkie, ale stabilne.

Aby system działał prawidłowo, obydwie jednostki Fenris A4 muszą być połączone ze sobą przewodem – ten dostępny w zestawie ma 3 m długości, więc jeśli chcemy rozstawić kolumny jeszcze szerzej, musimy dokupić dodatkowy kabel.

Porty umiejscowione zostały w tylnej części lewego głośnika. Jest ich naprawdę sporo. Sprzęt podłączymy do telewizora za pomocą portu HDMI ARC lub optycznego wejścia cyfrowego, do odtwarzacza muzyki – poprzez terminale RCA, zaś do gramofonu z wkładką MM – za pośrednictwem złącza gramofonowego Phono. Towarzyszy im pokrętło głośności, które możemy również wykorzystać do wyboru źródła dźwięku. Poza tym, Fenris A4 obsługuje także łączność Bluetooth 5.0, niestety bez wsparcia dla aptX.

Harmonia dźwięku

Kolumny od Argon Audio to konstrukcja aktywna, wyposażona we wzmacniacze klasy D, dostarczające po 50 W mocy na każdy przetwornik średnio-niskotonowy i 25 W mocy na każdy tweeter. Działa ona na zasadzie „aktywnej zwrotnicy”, poprawiającej balans pomiędzy wysokimi i niższymi tonami i zapewniającymi naturalny, barwny dźwięk. Słychać to właściwie w każdym rodzaju zawartości. Muzyka klasyczna rozbrzmiewała z mocą i szczegółowością, jakiej mogliśmy spodziewać się po znacznie większych głośnikach: kolumny wspaniale reprodukowały zarówno potężne, orkiestrowe „uderzenia”, jak i subtelne, smyczkowe pasaże.

W gatunkach rozrywkowych szczególną uwagę przykuwał sposób, w jaki Fenris A4 interpretowały basy. Mimo kompaktowej formy głośniki nie miały problemu z wydobyciem z siebie mocnych, acz kontrolowanych niskich tonów. To zasługa portów bass-reflex, umieszczonych w tylnych częściach obudów, oraz specjalnie dostrojonego procesora dźwięku. W ten sposób kolumny brzmią na zdecydowanie większe, niż są w rzeczywistości. Sprzęt doskonale sprawdził się także podczas odtwarzania podcastów: głosy prowadzących były ciepłe i pełne emocji, a wszystkie ich słowa – wyraźnie słyszalne.

Oczywiście nie we wszystkich trybach pracy Fenris A4 brzmią tak samo. Najsłabiej wypadła łączność Bluetooth, gdzie dało się odczuć brak wsparcia dla aptX – muzyce, choć wciąż dynamicznej, brakowało detaliczności, jaką dawały połączenia przewodowe.

Podczas testów mieliśmy ponadto okazję podłączyć Fenris A4 do telewizora. Trzeba przyznać, że głośniki całkiem nieźle radzą sobie w zastępstwie soundbara – w kinie superbohaterskim efekty dźwiękowe brzmiały sugestywnie i porywająco. Otwierające sceny Legionu samobójców: The Suicide Squad, gdzie szybka akcja miesza się z rockowym soundtrackiem, zrobiły na nas naprawdę dobre wrażenie. Sprzęt odnajdywał się również w cichszych i bardziej subtelnych miksach; tam kolumny precyzyjnie oddawały każdy, nawet najmniejszy szczegół, tworząc wielowymiarowy, dźwiękowy krajobraz dookoła słuchacza.

Argon Audio Fenris A4 dostarczyły nam naprawdę sporo satysfakcji. Ten niewielki sprzęt ma jeszcze jedną zaletę: został rozsądnie wyceniony. Dzięki temu każdy użytkownik może uzupełnić swój domowy system audio o praktyczne, świetnie wyglądające i funkcjonalne kolumny podstawkowe – nic więcej nie potrzeba nam do szczęścia.

