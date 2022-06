Przedłużacz do domu i przedłużacz do biura, czyli uniwersalne narzędzie elektryczne!

Energia elektryczna to obecnie coś czego nie da się zastąpić niczym innym. Dzięki niej nasze życie jest nie tylko wygodniejsze ale przede wszystkim energia taka pozwala wykonywać najróżniejsze rodzaje pracy. Można wręcz powiedzieć, że dzisiaj większość urządzeń domowych i biurowych działa właśnie dzięki podłączeniu do sieci z prądem. Zapotrzebowanie na niego jest tak duże, że nawet kilka gniazdek prądowych w jednym pomieszczeniu to za mało. Tutaj pojawia się nasz dzisiejszy bohater, czyli przedłużacz domowy…ale nie tylko, bowiem listwy zasilające posiadające zabezpieczenie przeciwprzepięciowe to także niezbędne narzędzie w każdym biurze!

Przedłużacz domowy – kiedy wato w niego zainwestować?

Projektując dom czy mieszkanie, pamięta się o tym by gniazdka zasilające znalazły się właściwie w każdym pomieszczeniu. To jak najbardziej rozsądne i praktyczne rozwiązanie. W końcu jak zaznaczyliśmy w naszych domach pojawia się coraz więcej urządzeń zasilanych energią elektryczną.

Są jednak miejsca w naszych czterech ścianach, gdzie nawet podwójne czy potrójne gniazdka mogą być niewystarczające. Dobrym tego przykładem jest salon, a dokładniej miejsce domowej rozrywki. To właśnie tam często prócz telewizora, projektora, sprzętu nagłaśniającego czy routera mamy także konsole do gier i miejsce gdzie podłączamy do ładowania smartfon, smartwatch, słuchawki bezprzewodowe i inne sprzęty elektroniczne. Właśnie tam idealnie sprawdzi się przedłużacz elektryczny, dobrze dobrany do indywidualnych wymagań. Taka listwa zasilająca może być zastępstwem dla kilkunastu gniazd a do tego posiadać także złącze USB, czyli coś co jest niezbędne w każdym domu.

Podobnie sytuacja ma się z sypialnią albo pokojem dziecka. Tu przedłużacz 4 gniazda zupełnie wystarczy, ale również będzie dużym udogodnieniem.

Przedłużacz bębnowy do domu

Pamiętajmy, że z przedłużacza nie korzystamy jedynie w środku domu. Jego zastosowanie bywa niezastąpione zarówno na podwórku, jak i w garażu, pracowni czy innych pomieszczeniach dodatkowych. W takiej sytuacji na pewno świetnym rozwiązaniem będzie przedłużacz bębnowy, który ze względu na swoją konstrukcję jest łatwy w przechowywaniu, praktyczny, a przy tym można spokojnie wybrać model z długim metrażowo kablem, który pozwoli jeszcze bardziej zwiększyć możliwości jego zastosowania.

Warto także swoją pracownie wyposażyć w tradycyjny przedłużacz do zasilania podręcznych urządzeń. W większości przypadków możemy zdecydować się na przedłużacz z wyłącznikiem. Dzięki temu możemy na stałe mieć podłączonych kilka sprzętów i po wejściu uruchomić dopływ prądu jednym przyciśnięciem włącznika a po zakończeniu pracy równie szybko odciąć dopływ energii elektrycznej. To naprawdę wygodne i praktyczne rozwiązanie!

Przedłużacz do biura, czyli listwy zasilające wiele urządzeń

Zastosowanie przedłużaczy w domu to bez wątpienia wygoda. Jednak o ile na ten aspekt szczególnie zwracamy uwagę właśnie w naszych czterech ścianach, o tyle przedłużacz sieciowy w biurze lub innym miejscu pracy to praktycznie konieczność. Chyba nikt z nas nie wyobraża sobie pracy bez wszelkich urządzeń biurowych, które są obecnie niezbędne. Komputery, skanery, faks, ksera, drukarki i tym podobne maszyny to standard, który trzeba zasilić prądem. Przedłużacze są tu niezastąpione a im więcej mają gniazd, tym lepiej.

Jednakże praca w biurze to także coraz częściej wymóg posiadania serwerowni serwerowni lub szaf sieciowych, które to także wymagają wielu gniazd prądowych. Właśnie dla takich miejsc powstają przedłużacze bardziej profesjonalne takie, jak przedłużacz na 12 gniazd firmy Brennenstuhl stworzony i zaprojektowany z myślą o zasilaniu urządzeń chłodniczych C13. Jeśli więc twoje biuro korzysta z takiego sprzętu, jest to rozwiązanie idealne dla Ciebie!

Na co zwracać uwagę wybierając przedłużacz elektryczny?

Wiemy już chyba, że przedłużacz sieciowy to coś, co jest niezbędne nie tylko w naszych domach, ale przede wszystkim w biurach i innych miejscach pracy. Ktoś jednak mógłby zacząć się zastanawiać na co zatem zwracać uwagę wybierając tego typu urządzenie. Zresztą całkiem słusznie, okazuje się bowiem, że wyboru przedłużacza nie warto dokonywać bez wzięcia pod uwagę kilku spraw. Przede wszystkim musimy pamiętać, że dobry przedłużacz to taki, który jest bezpieczny. Tu możemy zwrócić uwagę na występowanie izolacji gumowej, uziemienia czy różnego rodzaju filtry. Zabezpieczenia dodatkowe czasem mogą nie być pierwszą sprawą na którą zwracamy uwagę, warto jednak o nich pamiętać wybierając przedłużacz. Do użytku domowego na pewno przyda nam się wspomniane już złącze USB i wyłącznik.

Myśląc o zastosowaniu biurowym, warto zdecydować się na modele posiadające filtr przeciwprzepięciowy. Na pewno znacznie wpłynie to na bezpieczeństwo sprzętu podłączonego do przedłużaczy. Bez wątpienia ważnym elementem jest także długość kabla. W końcu przedłużacz, jak sama nazwa wskazuje, ma przedłużyć możliwość skorzystania z gniazdka w sytuacji w której nie jest to możliwe z powodu zbyt dużej odległości jego pierwotnego zamontowania.