Robbie Williams odświeża swoje hity na płycie „XXV”

Robbie Williams ogłosił wydanie „XXV” – płyty, która ukaże się 9 września, a która przypomni największe przeboje artysty w nowych aranżacjach. Zapowiada ją nowa wersja hitu „Angels”.

Świętujące 25-lecie Robbiego jako solisty, piosenki zostały na nowo zorkiestrowane przez Julesa Buckleya, Guya Chambersa i Steve’a Sidwella oraz nagrane z uznaną Metropole Orkest w Holandii. „XXV” będzie dostępny w dwóch formatach CD (standardowym i deluxe) o różnych kolorach oraz na płycie analogowej.

Zarówno w standardowej, jak i deluxe wersji albumu, znajdzie się zupełnie nowy „Lost” – poruszający utwór w stylu Robbiego z przejmującym tekstem, elementami fortepianu i smyczkami. Ponadto, na albumie deluxe znajdą się jeszcze trzy oryginalne utwory – „Disco Symphony”, „More Than This” i „The World and Her Mother”.

Robbie Williams mówi: „Jestem bardzo podekscytowany ogłoszeniem mojego nowego albumu «XXV», który celebruje wiele moich ulubionych piosenek ostatnich 25 lat. Każdy utwór ma specjalne miejsce w moim sercu, dlatego nagrywanie ich ponownie z Metropole Orkest było prawdziwie emocjonujące. Nie mogę się doczekać, aż wszyscy to usłyszycie”.

Lista utworów „XXV”:

1. Let Me Entertain You

2. Come Undone

3. Love My Life

4. Millennium

5. The Road To Mandalay

6. Tripping

7. Bodies

8. Candy

9. Supreme

10. Strong

11. Eternity

12. No Regrets

13. She’s the One

14. Feel

15. Rock DJ

16. Kids

17. Angels

18. Lost

19. Nobody Someday